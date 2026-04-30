ΑΑΔΕ: Μέχρι τις 30 Ιουνίου η πληρωμή του φόρου πλοίων Α' κατηγορίας

Μετατίθεται για τις 30/6 η υποβολή δηλώσεων και η καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου πλοίων Α' κατηγορίας

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 30.04.2026, 08:27
Newsroom

Μετατίθεται στις 30 Ιουνίου 2026 (αντί της 30ης Απριλίου) η προθεσμία υποβολής δηλώσεων και η καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας (ν. 27/1975) για το φορολογικό έτος 2026, με Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργου Κώτσηρα και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1093/2026).

Η μετάθεση της ημερομηνίας υποβολής θα διευκολύνει τους φορολογούμενους στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, ενόψει της επικείμενης αναπροσαρμογής των συντελεστών φόρου και εισφοράς για τη συγκεκριμένη κατηγορία πλοίων.

Επισημαίνεται ότι έως και τις 30/6:

  • καταβάλλεται εμπρόθεσμα και η δεύτερη δόση – συνεπώς, η προθεσμία καταβολής της πρώτης και της δεύτερης δόσης του φόρου συμπίπτει
  • υποβάλλονται οι δηλώσεις γεγονότων που συνέβησαν από 1/1/2026 και έπειτα και αφορούν συγκεκριμένα:
  1. Μεταβίβαση πλοίου που διατηρεί την ελληνική σημαία
  2. Ύψωση της ελληνικής σημαίας για πρώτη φορά
  3. Ανάθεση διαχείρισης πλοίου με ξένη σημαία για πρώτη φορά από την Ελλάδα
  • Καταβάλλεται η 1η δόση του οφειλόμενου φόρου για τις παραπάνω ειδικές περιπτώσεις (υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτές, ο φόρος εξοφλείται σε 7 ισόποσες μηνιαίες δόσεις έως το τέλος Δεκεμβρίου, με την 1η δόση να καταβάλλεται μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης).

Η υποβολή των δηλώσεων πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Πλοία / ναυτιλιακές εταιρείες > Δηλώσεις φόρου πλοίων α’ κατηγορίας ν. 27/1975.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00
  • Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Πλοίων και Ναυτιλιακών Εταιρειών > Φορολογία Εισοδήματος Πλοίων > Ναυτιλιακές Δηλώσεις και Φορολογία Πλοίων > Δήλωση φόρου πλοίων 1ης κατηγορίας Ν. 27/1975.

