HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 25 Μαΐου για τις αιτήσεις μεταπτυχιακών σπουδών

Παρατείνεται, έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών που προσφέρει η HELLENiQ ENERGY σε πτυχιούχους ελληνικών πανεπιστημίων, ή κατόχους ισότιμων τίτλων από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Η απόφαση για παράταση ελήφθη λόγω του έντονου ενδιαφέροντος, καθώς η προσέλευση υποψηφίων αυξάνεται καθημερινά με σταθερό ρυθμό.

Τι περιλαμβάνουν οι υποτροφίες της HELLENiQ ENERGY

Οι υποτροφίες αφορούν σπουδές πλήρους φοίτησης, διάρκειας έως δύο ετών, σε μεταπτυχιακά προγράμματα για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027, σε πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Ευρώπης, καθώς και στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία.

Καλύπτουν δίδακτρα και, υπό προϋποθέσεις, μέρος των εξόδων διαβίωσης, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Η HELLENiQ ENERGY υλοποιεί το Πρόγραμμα και στις 6 χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται και αναπτύσσει την παρουσία της.

Συνολικά, θα προσφέρει έως και 40 υποτροφίες για σπουδές, στους τομείς της Μηχανικής & Ενέργειας, του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, των Περιβαλλοντικών Επιστημών και της Οικονομίας & Διοίκησης.

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών της HELLENiQ ENERGY υλοποιείται για 14η συνεχή χρονιά, στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Ευθύνης του Ομίλου, έχοντας προσφέρει μέχρι σήμερα περισσότερες από 350 υποτροφίες σε φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Το προφίλ της εταιρείας

Η HELLENiQ ENERGY δραστηριοποιείται στην παραγωγή, προμήθεια και εμπορία όλων των μορφών ενέργειας, εστιάζοντας πλέον ολοένα και περισσότερο σε νέες, πιο καθαρές μορφές, καθώς και σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει τη διύλιση, τον εφοδιασμό και εμπορία υγρών καυσίμων και πετροχημικών προϊόντων, την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων και την εμπορία καυσίμων, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται ραγδαία στις ΑΠΕ.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της HELLENiQ ENERGY βρίσκεται η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της, με στόχο να αποτελεί εργοδότη επιλογής στις χώρες όπου δραστηριοποιείται.

Παράλληλα, η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της λειτουργίας της, μέσα από τον οποίο σχεδιάζει και υλοποιεί πολυδιάστατα προγράμματα για τη στήριξη της νέας γενιάς και της κοινωνίας ευρύτερα, επηρεάζοντας θετικά περισσότερους από 2 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο σε διεθνές επίπεδο.