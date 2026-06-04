Bally’s Intralot: Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Ελέγχου

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Νέο 12μελές Διοικητικό Συμβούλιο με εξαετή θητεία, αλλά και Επιτροπή Ελέγχου, εξελέγησαν στην Bally’s Intralot, μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28ης Μαΐου.

Η ανακοίνωση της Bally’s Intralot

Η Bally’s Intralot ανακοινώνει ότι, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε υπ’ όψη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28ης Μαΐου 2026 αποφασίστηκε η εκλογή δωδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με εξαετή θητεία από 28.05.2026 και ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, ως εξής:

1. Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου,

2. Soohyung Kim του Jong Hyun,

3. Robeson Mandela Reeves του Francis William Hugh,

4. Χρυσόστομος Σφάτος του Δημητρίου,

5. Νικόλαος Νικολακόπουλος του Ηλία,

6. Δημήτριος Θεοδωρίδης του Σάββα,

7. Vladimira Donkova Mircheva του Donko,

8. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου,

9. Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου,

10. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου,

11. Γεώργιος Καραμιχάλης του Ανδρέα,

12. Κορίνα Φασούλη του Ευθυμίου.

Επίσης ορίσθηκαν εκ των ως άνω μελών, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που τίθενται από το ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και, συγκεκριμένα, από το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, και είναι τα ακόλουθα:

1. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου,

2. Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου,

3. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου, Public

4. Γεώργιος Καραμιχάλης του Ανδρέα,

5. Κορίνα Φασούλη του Ευθυμίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 02.06.2026 και όρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως:

1. Σωκράτης Κόκκαλης, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος,

2. Soohyung Kim, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος,

3. Robeson Mandela Reeves, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,

4. Χρυσόστομος Σφάτος, εκτελεστικό μέλος,

5. Νικόλαος Νικολακόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος,

6. Δημήτριος Θεοδωρίδης, μη εκτελεστικό μέλος,

7. Vladimira Donkova Mircheva, μη εκτελεστικό μέλος,

8. Ιωάννης Τσούμας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

9. Αδαμαντίνη Λάζαρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

10. Διονυσία Ξηρόκωστα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

11. Γεώργιος Καραμιχάλης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

12. Κορίνα Φασούλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου

Βάσει της από 28.05.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο έλαβε υπόψη του τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, καθώς και την εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μελών Δ.Σ., αποφασίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να συνεχίσει να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, η θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νέου Δ.Σ. και να απαρτίζεται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, επιλέγοντας ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους:

1. Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου,

2. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου, και

3. Γεώργιο Καραμιχάλη του Ανδρέα.

Τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, στο σύνολό τους επαρκή γνώση και εμπειρία στον τομέα όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία, σύμφωνα με τα βιογραφικά τους.

Και τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας πληρούν τις προϋποθέσεις και άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας του άρθρου 9 (παρ. 1 και 2) του Ν. 4706/2020 καθώς και της παρ. 1(δ) του Ν 4449/2017, όπως ισχύει αλλά και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, καθώς συγκεκριμένα, δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, δεν υφίστανται δε στα πρόσωπα αυτά κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, κατά την συνεδρίασή της την 02.06.2026, εξέλεξε ως Πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Καραμιχάλη και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Καραμιχάλης, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,

2. Αδαμαντίνη Λάζαρη, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,

3. Διονυσία Ξηρόκωστα, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ