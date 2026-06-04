Στοά Αρσακείου: Στην τελική ευθεία για την πλήρη επαναλειτουργία του νέου πολυχώρου

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Αντίστροφα έχει αρχίσει να μετράει ο χρόνος για την ολοκλήρωση της Στοάς Αρσακείου, αφού η πορεία της ανάπλασης ενδέχεται να κλείσει τον κύκλο της ακόμη και μέσα στον Ιούνιο, όπως φαίνεται.

Ήδη τον Μάρτιο η «Στοά» οριστικοποίησε το οικοσύστημα των 17 συνεργατών της, ενώ στις 30 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στο Stoa Culture (το αίθριο της Στοάς Αρσακείου) η εκδήλωση Athens Cocktails x Athens Photo World στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Την ίδια ώρα στην ιστοσελίδα του πολυχώρου έχουν ανακοινωθεί τα επόμενα events για τον Ιούνιο.

Προηγήθηκε χρονικά το άνοιγμα του Europa Experience Athens (χώρος ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), η ανάπλαση της εισόδου στο Θέατρο Τέχνης «Κάρολος Κουν» και η επάνοδος του Συμβουλίου της Επικρατείας στο κτιριακό συγκρότημα του Αρσακείου Μεγάρου.

Το 2025 άνοιξε και η εμπορική πτέρυγα, με φίρμες όπως οι Nike, BSB, Lacoste και The Bostonians έχουν ανοίξει τις πύλες τους για το αγοραστικό κοινό.

Στοά Αρσακείου – Μπαίνει στις ράγες

Το φιλόδοξο εγχείρημα έχει αναλάβει η ομάδα της Legendary Foods υπό τον Παναγιώτη Τριανταφυλλόπουλο, που μίσθωσε τον χώρο από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία.

«Ήταν μια βαθιά ανάγκη να δημιουργήσουμε έναν χώρο-γέφυρα, όπου οι άνθρωποι της γης και οι δημιουργοί θα συναντούν το κοινό. Εναν χώρο που θα φέρνει ξανά στο κέντρο της Αθήνας την ελληνική μεσογειακή διατροφή και τον πολιτισμό μας», είχε δηλώσει στο «Βήμα» ο κ. Τριανταφυλλόπουλος.

Το οικοσύστημα της Στοάς αναμένεται να προσφέρει στους επισκέπτες μια πολυδιάστατη εμπειρία, στην οποία η γαστρονομία, η αγορά, η δημιουργία, ο πολιτισμός και η εκπαίδευση αλληλεπιδρούν στον ίδιο χώρο.

Όσον αφορά το φαγητό, εννέα θεματικά concepts θα προσφέρουν τις δημιουργίες τους σε μορφή street food, ενώ τα πέντε ξεχωριστά καταστήματα χειροτεχνίας θα έχουν ως στόχο να αναδείξουν την εγχώρια υψηλή αισθητική.

Ξεχωριστή θέση στη «Στοά Αρσακείου» θα έχει και το «Στοά Agora», ένα σύγχρονο μπακάλικο με πλήρη γκάμα 4.000 κωδικών, οι οποίοι θα «εκπροσωπούν» πάνω από 300 παραγωγούς σε όλη την Ελλάδα.

Παράλληλα, πρόκεται να αναβιώσει η «Στοά του Βιβλίου» σε συνεργασία με εκδοτικούς οίκους, ενώ στον πυλώνα της εκπαίδευσης το Lidl House Athens, που αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του τον Σεπτέμβριο, θα είναι αφιερωμένο στη ελληνική γαστρονομία και τη μεσογειακή κουλτούρα, με συζητήσεις, workshops και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Στρατηγική τοποθεσία

Σημειώνεται ότι η επένδυση της εταιρείας υπολογίζεται στα 20 εκατ. ευρώ, στα οποία προστίθενται οι επενδύσεις των μισθωτών στα διάφορα καταστήματα που θα φιλοξενηθούν εκεί.

Εξίσου σημαντική με τον έντονο πολιτισμικό χαρακτήρα του έργου είναι και η οικονομική βιωσιμότητα.

Στα «ατού» του αναβιωμένου Μεγάρου συγκαταλέγεται η εύκολη πρόσβαση μέσω μετρό αλλά και η τοποθεσία του, αφού βρίσκεται σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Αθήνας, κοντά σε πληθώρα τουριστικών διόδων, όπως της Πλάκας, του Θησείου και της Νεάπολης.

Τα παραπάνω αναμένεται να συμβάλουν στη δημιουργία μιας συνεχούς ροής επισκεπτών, οι οποίοι, σύμφωνα με τους φιλόδοξους στόχους της εταιρείας, αναμένεται να φτάσουν μέχρι και τους 10.000 ανά ημέρα.

Κομβικά σημεία της ιστορίας του Μεγάρου

Το Αρσάκειο Μέγαρο κτίσθηκε σε σχέδια του Λύσανδρου Καυταντζόγλου με δωρεά του Απόστολου Αρσάκη, Έλληνα ευεργέτη από τη Βλαχία, και αποτέλεσε το πρώτο ιδιόκτητο σχολείο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

Ο θεμέλιος λίθος τοποθετήθηκε την Τετάρτη 10 Μαρτίου 1846 και ολοκληρώθηκε το 1852, με τα εγκαινία να γίνονται το επόμενο έτος.

Το 1942 κτίσθηκαν το προαύλιο προς την Πεσμαζόγλου καταστήματα που αλλοίωσαν την πρόσοχη του Μεγάρου, ενώ η αρχική μορφή του κτηρίου αποκαταστάθηκε το 1996 βάσει της μελέτης που εκπόνησε το Α. Σ. Καλλιγάς.

Το ίδιο έτος κατασκευάστηκαν η «Στοά του Βιβλίου» με στόχο να συναποτελέσει μαζί με το Θέατρο Τέχνης και την Αίθουσα Λόγου και Τέχνης ένα πνευματικό κέντρο στην καρδιά της Αθήνας.