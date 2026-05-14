Wall Street: Κινήσεις ανόδου με άλμα της Cisco

Ανοδικά κινούνται οι δείκτες της Wall Street σήμερα, με τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones να προσεγγίζει το επίπεδο των 50.000 μονάδων, ύστερα από τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα της Cisco Systems και μετά από κρίσιμη συνάντηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,56% στις 49.969 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη 0,47% στις 7.479 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,49% στις 26.515 μονάδες.

Η μετοχή της Cisco σημειώνει άλμα κατά 15%, αφού ο τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε αποτελέσματα τρίτου τριμήνου και προβλέψεις που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι θα προχωρήσει σε περικοπή σχεδόν 4.000 θέσεων εργασίας.

Η άνοδος της Cisco έδωσε σημαντική ώθηση στον Dow Jones, φέρνοντάς τον ξανά κοντά στο επίπεδο των 50.000 μονάδων που είχε αγγίξει νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Στήριξη στον δείκτη προσφέρει και η Boeing, η οποία ενισχύεται κατά 1%, καθώς αυξήθηκαν οι προσδοκίες ότι η σύνοδος μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Κινέζου προέδρου, Σι Τζινπίνγκ, θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμφωνίες επωφελείς για αμερικανικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η Nvidia σημειώνει άνοδο άνω του 2%, μετά από δημοσίευμα του Reuters σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ έδωσαν άδεια σε περίπου 10 κινεζικές εταιρείες να προμηθευτούν το τσιπ H200 της Nvidia, χωρίς ωστόσο να έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη παραδόσεις.

Στο μεταξύ η εστίαση παραμένει στο Πεκίνο, όπου το Ιράν αποτέλεσε βασικό θέμα συζήτησης κατά τη συνάντηση Τραμπ – Σι , με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Στο μεταξύ, οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν τον Απρίλιο όσο ανέμεναν οι αναλυτές, ενώ οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας διαμορφώθηκαν ελαφρώς υψηλότερα από τις προβλέψεις.

Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,5% σε μηνιαία βάση, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις του Dow Jones. Τα στοιχεία είναι εποχικά προσαρμοσμένα, αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη τον πληθωρισμό. Εξαιρουμένων των αυτοκινήτων, οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 0,7%, δηλαδή κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερα από τις προβλέψεις.

Όσον αφορά τις αιτήσεις ανεργίας, το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι οι νέες αιτήσεις για την εβδομάδα που έληξε στις 9 Μαΐου ανήλθαν στις 211.000, αυξημένες κατά 12.000 σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση και πάνω από την εκτίμηση για 205.000 αιτήσεις. Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις ανεργίας, που καταγράφονται με καθυστέρηση μίας εβδομάδας, αυξήθηκαν κατά 24.000 και διαμορφώθηκαν στα 1,78 εκατομμύρια.