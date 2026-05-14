Ανδριανός: Η επιχειρηματικότητα συνδέεται άρρηκτα με τον πρωτογενή τομέα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

«Η επιχειρηματικότητα στην Αργολίδα συνδέεται άρρηκτα με τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, το εμπόριο, τις υπηρεσίες, τον τουρισμό και την ποιότητα των τοπικών προϊόντων», ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, ο οποίος συμμετείχε στην τελετή απονομής των 3ων επιχειρηματικών βραβείων του Επιμελητηρίου Αργολίδας.

Στο χαιρετισμό του υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει ισχυρή οικονομία χωρίς ισχυρή επιχειρηματικότητα, ούτε βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς δυναμικές τοπικές επιχειρήσεις και ισχυρό πρωτογενή τομέα.

Ο κ. Ανδριανός ανέδειξε τον σημαντικό ρόλο των Επιμελητηρίων ως θεσμικών συνομιλητών της πολιτείας και καθημερινών συμπαραστατών του επιχειρηματικού κόσμου

Αναφερόμενος στην κυβερνητική πολιτική, σημείωσε ότι κεντρικός στόχος παραμένει η διαμόρφωση ενός πιο φιλικού περιβάλλοντος για την παραγωγή, την επένδυση και την επιχειρηματική πρωτοβουλία, με λιγότερα βάρη, περιορισμό της γραφειοκρατίας, καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες και ουσιαστική στήριξη της μικρής και μεσαίας επιχείρησης.

Ανδριανός: Σημαντικός ο ρόλος των Επιμελητηρίων

Ο κ. Ανδριανός ανέδειξε επίσης τον σημαντικό ρόλο των Επιμελητηρίων ως θεσμικών συνομιλητών της πολιτείας και καθημερινών συμπαραστατών του επιχειρηματικού κόσμου, τονίζοντας ότι το Επιμελητήριο Αργολίδας μεταφέρει ουσιαστικά τη φωνή των επιχειρήσεων και της τοπικής κοινωνίας στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Κλείνοντας, συνεχάρη τους βραβευθέντες, επισημαίνοντας ότι η διάκρισή τους τιμά τους ίδιους, τους συνεργάτες και τους εργαζομένους τους, αλλά και ολόκληρη την Αργολίδα, καθώς αποτελούν παράδειγμα γνώσης, εργατικότητας, επιμονής και οράματος.