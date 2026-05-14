Στενά του Ορμούζ: Καταλήφθηκε πλοίο και κατευθύνεται προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα

Ένα πλοίο έχει καταληφθεί από «μη εξουσιοδοτημένα άτομα» και κατευθύνεται πλέον προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με ανακοίνωση της UKMTO. Σε προειδοποίηση που εκδόθηκε σήμερα στις 14 Μαΐου στις 05:45, η UKMTO ανέφερε ότι έλαβε αναφορά από τον υπεύθυνο ασφαλείας της πλοιοκτήτριας εταιρείας του – μέχρι στιγμής ανώνυμου – πλοίου, σύμφωνα με την οποία καταλήφθηκε ενώ βρισκόταν 38 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Φουτζέιρα και κατευθυνόταν προς ιρανικά ύδατα.

«Ο CSO ανέφερε ότι το πλοίο έχει καταληφθεί από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενώ ήταν αγκυροβολημένο και τώρα κατευθύνεται προς τα Ιρανικά Χωρικά Ύδατα», ανέφερε ο UKMTO σε μια ανακοίνωση προς τη ναυτιλία.

Η εταιρεία συμβούλων θαλάσσιας ασφάλειας Vanguard επιβεβαίωσε επίσης το περιστατικό, λέγοντας ότι το πλοίο καταλήφθηκε από «μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό» και κινούνταν προς τα ιρανικά ύδατα. Δεν είχαν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες σχετικά με το πλήρωμα, το φορτίο ή την ταυτότητα του πλοίου κατά τη στιγμή της αναφοράς.

Ο UKMTO προέτρεψε τα πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή να παραμείνουν σε εγρήγορση και να αναφέρουν ύποπτη δραστηριότητα. Οι περιφερειακές ναυτικές δυνάμεις θεωρείται ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις.

Πυρά Ιράν στις ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι «αποσταθεροποιούν» τη ναυτική ασφάλεια και προστασία, μετά την επιβίβαση αμερικανικών δυνάμεων στα very large crude carriers (VLCC) Tifani, χωρητικότητας 300.000 dwt και MAJESTIC X, χωρητικότητας 281.501 dwt τον Απρίλιο.

Επίσης ένα άλλο ανησυχητικό περιστατικό ήταν αυτού του φορτηγό πλοίο γενικού φορτίου υπό ινδική σημαία το οποίο επλήγη στις 13 Μαΐου, ανοιχτά των ακτών του Ομάν, από αντικείμενα που εκτιμάται ότι ήταν drones ή πύραυλοι.

Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας στην περιοχή, το Haji Ali εκτελούσε δρομολόγιο προς τη Σάρτζα από το Μπερμπέρα της Σομαλίας και φέρεται να μετέφερε φορτίο ζώντων ζώων.

Το ινδικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η επίθεση «σε πλοίο υπό ινδική σημαία ανοιχτά των ακτών του Ομάν χθες είναι απαράδεκτη και καταδικάζουμε το γεγονός ότι εμπορικά πλοία και άμαχοι ναυτικοί συνεχίζουν να αποτελούν στόχο».

Όλα τα Ινδικά μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ανέφερε το υπουργείο, ευχαριστώντας παράλληλα τις αρχές του Ομάν για τις προσπάθειες διάσωσης.

Η Lloyd’s List επικαλείται πηγές υπηρεσιών ασφαλείας στην περιοχή που εκτιμούν ότι το πλοίο έχει πλέον βυθιστεί, ωστόσο η ίδια η βρετανική εφημερίδα δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία τη στιγμή της δημοσίευσης.