Στενά του Ορμούζ: Καταλήφθηκε πλοίο και κατευθύνεται προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα

Ο UKMTO προέτρεψε τα πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή να παραμείνουν σε εγρήγορση και να αναφέρουν ύποπτη δραστηριότητα

Ποντοπόρος 14.05.2026, 16:28
Σχολιάστε
Στενά του Ορμούζ: Καταλήφθηκε πλοίο και κατευθύνεται προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ένα πλοίο έχει καταληφθεί από «μη εξουσιοδοτημένα άτομα» και κατευθύνεται πλέον προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με ανακοίνωση της UKMTO. Σε προειδοποίηση που εκδόθηκε σήμερα στις 14 Μαΐου στις 05:45, η UKMTO ανέφερε ότι έλαβε αναφορά από τον υπεύθυνο ασφαλείας της πλοιοκτήτριας εταιρείας του – μέχρι στιγμής ανώνυμου – πλοίου, σύμφωνα με την οποία καταλήφθηκε ενώ βρισκόταν 38 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Φουτζέιρα και κατευθυνόταν προς ιρανικά ύδατα.

«Ο CSO ανέφερε ότι το πλοίο έχει καταληφθεί από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενώ ήταν αγκυροβολημένο και τώρα κατευθύνεται προς τα Ιρανικά Χωρικά Ύδατα», ανέφερε ο UKMTO σε μια ανακοίνωση προς τη ναυτιλία.

Η εταιρεία συμβούλων θαλάσσιας ασφάλειας Vanguard επιβεβαίωσε επίσης το περιστατικό, λέγοντας ότι το πλοίο καταλήφθηκε από «μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό» και κινούνταν προς τα ιρανικά ύδατα. Δεν είχαν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες σχετικά με το πλήρωμα, το φορτίο ή την ταυτότητα του πλοίου κατά τη στιγμή της αναφοράς.

Ο UKMTO προέτρεψε τα πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή να παραμείνουν σε εγρήγορση και να αναφέρουν ύποπτη δραστηριότητα. Οι περιφερειακές ναυτικές δυνάμεις θεωρείται ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις.

Πυρά Ιράν στις ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι «αποσταθεροποιούν» τη ναυτική ασφάλεια και προστασία, μετά την επιβίβαση αμερικανικών δυνάμεων στα very large crude carriers (VLCC) Tifani, χωρητικότητας 300.000 dwt και MAJESTIC X, χωρητικότητας 281.501 dwt τον Απρίλιο.

Επίσης ένα άλλο ανησυχητικό περιστατικό ήταν αυτού του φορτηγό πλοίο γενικού φορτίου υπό ινδική σημαία το οποίο επλήγη στις 13 Μαΐου, ανοιχτά των ακτών του Ομάν, από αντικείμενα που εκτιμάται ότι ήταν drones ή πύραυλοι.

Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας στην περιοχή, το Haji Ali εκτελούσε δρομολόγιο προς τη Σάρτζα από το Μπερμπέρα της Σομαλίας και φέρεται να μετέφερε φορτίο ζώντων ζώων.

Το ινδικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η επίθεση «σε πλοίο υπό ινδική σημαία ανοιχτά των ακτών του Ομάν χθες είναι απαράδεκτη και καταδικάζουμε το γεγονός ότι εμπορικά πλοία και άμαχοι ναυτικοί συνεχίζουν να αποτελούν στόχο».

Όλα τα Ινδικά μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ανέφερε το υπουργείο, ευχαριστώντας παράλληλα τις αρχές του Ομάν για τις προσπάθειες διάσωσης.

Η Lloyd’s List επικαλείται πηγές υπηρεσιών ασφαλείας στην περιοχή που εκτιμούν ότι το πλοίο έχει πλέον βυθιστεί, ωστόσο η ίδια η βρετανική εφημερίδα δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία τη στιγμή της δημοσίευσης.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Κοινωνική αντιπαροχή: Οι όροι και οι ρήτρες για τα ακίνητα
Ακίνητα

Οι όροι και οι ρήτρες για την κοινωνική αντιπαροχή
ELBISCO: Τι απαντά για τις δικαστικές εξελίξεις
Business

Τι απαντά η ELBISCO για τις δικαστικές εξελίξεις
ΕΑΕΕ: Αύξηση 3,5% στην παραγωγή ασφαλίσεων ζωής και υγείας το 2025
Business

Αύξηση 3,5% στην παραγωγή ασφαλίσεων ζωής και υγείας το 2025
Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια
Ενέργεια

Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια
Euroxx Securities: Νέα τιμή στόχος στη μετοχή του ΟΤΕ – Ποιες οι προοπτικές
Business

Euroxx Securities: Γιατί αναβάθμισε τη μετοχή του ΟΤΕ
ΔΕΗ: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα με TechLiving Zone
Business

TechLiving Zone: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα ΔΕΗ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
HELLENiQ ENERGY: Με πετρέλαιο από Νορβηγία, Λατινική και Βόρεια Αμερική τα καύσιμα της Ελλάδας
Πετρέλαιο

Από πετρέλαιο της Λ. Αμερικής τα καύσιμα στην Ελλάδα

Πώς η HELLENiQ ENERGY αντικατέστησε το ιρακινό πετρέλαιο με ποσότητες ακόμη και από τη Λατινική Αμερική

Χρήστος Κολώνας
Trastor: Απόβαση» ξένων κεφαλαίων στην ΑΜΚ – Ποιοι μπαίνουν στην εταιρεία
Business

«Απόβαση» ξένων κεφαλαίων στην Trastor - Το προφίλ των επενδυτών

Υπερκάλυψη 1,6 φορές στην ΑΜΚ της Trastor με προσφορές 245 εκατ. ευρώ - Στο διεθνές βιβλίο το 88% των προσφορών

Γιώργος Μανέττας
Allwyn Forward: 10 χρόνια success story για την ελληνική επιχειρηματικότητα
Startups

Allwyn: «Τα καλύτερα έρχονται» για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Πάνω από 700 εκατ. ευρώ αύξηση τζίρου και χιλιάδες θέσεις εργασίας αποτυπώνουν την επιτυχία του προγράμματος Forward της Allwyn που γιόρτασε τα 10 χρόνια του

Γιώργος Πολύζος
Ryanair: Μάχη υπέρ του επιβάτη ή στρατηγική αναζήτησης υψηλότερων κερδών;
Τουρισμός

Οι... ατελείωτες κόντρες της Ryanair 

Γιατί τα «βάζει με όλους» η Ryanair - Τα μέτωπα της low cost αεροπορικής εταιρείας από την Ελλάδα μέχρι την Γερμανία

Λάμπρος Καραγεώργος
Austriacard: Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των Ιαπώνων της DNP
Business

Austriacard: Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των Ιαπώνων της DNP

Στον άλλοτε οικογενειακό τυπογραφείο από το Κορωπί έκανε πρόταση εξαγοράς η DNP - Τι διέβλεψε στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ίσες αμοιβές: Οι τρείς υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για την άρση της μισθολογικής απόκλισης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι τρεις υποχρεώσεις για ίσες αμοιβές ανδρών γυναικών

Σε εξέλιξη ο κοινωνικός διάλογος - Πενήντα προτάσεις των κοινωνικών εταίρων έχει ενσωματώσει το υπουργείο Εργασίας στο υπό κατάρτιση νομοσχέδιο  

Κώστας Παπαδής
Γιάννης Ιωσηφάκης (Nvidia): Υιοθετήστε την AI όσο πιο γρήγορα γίνεται
Tεχνητή νοημοσύνη

Nvidia προς ελληνικές επιχειρήσεις: «Υιοθετήστε την AI όσο πιο γρήγορα»

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι επιλογή, αλλά αναγκαίο εργαλείο για την ταχύτερη ανάπτυξη εταιρειών, startups και κλάδων, δήλωσε Γιάννης Ιωσηφάκης, αντιπρόεδρος της Nvidia

Γιώργος Πολύζος
Shiseido: Η μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων 6 μηνών – Δίχως τέλος η κρίση ταυτότητας
World

Κρίση ταυτότητας δίχως τέλος για τη Shiseido

Συνεχίζει να προβληματίζει η Shiseido λόγω των χαμηλών πωλήσεων, παρά τα καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Ποντοπόρος
Στενά του Ορμούζ: Οι ροές πετρελαίου αυξάνονται, και άλλα τάνκερ αποχωρούν
Πετρέλαιο

«Ανοίγει» το Ορμούζ, αυξάνονται τα γεμάτα τάνκερ που αποχωρούν

Τέσσερα πλοία, το καθένα από τα οποία μεταφέρει 2 εκατ. βαρέλια κυρίως ιρακινού αργού, έχουν περάσει από τις 10 Μαΐου

Βραζιλία: Κατάσχεσαν 341 κιλά κοκαΐνης σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων
Ποντοπόρος

Η Βραζιλία κατάσχεσε 341 κιλά κοκαΐνης σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων

Στο λιμάνι του Σάντος στη Βραζιλία οι διωκτικές αρχές κατάσχεσαν περίπου 341 κιλά κοκαΐνης που ήταν κρυμμένα σε φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων

ΟΛΘ: Ιστορικά υψηλές επιδόσεις το 2025
Λιμάνια

Ιστορικά υψηλές επιδόσεις το 2025 για τον ΟΛΘ

Ιστορικά υψηλές επιδόσεις το 2025 και εκκίνηση του μεγαλύτερου επενδυτικού προγράμματος στην ιστορία του ΟΛΘ

Τραυλού: Η ναυτιλία των Ελλήνων ενώνει τον κόσμο
Ναυτιλία

Τραυλού: Η ναυτιλία των Ελλήνων ενώνει τον κόσμο

Το μήνυμα της Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνας Τραυλού με την ευκαιρία της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης «Ποσειδώνια 2026»

Ιράν: Ορίζει πλέον τα Στενά του Ορμούζ ως μια πολύ ευρύτερη ζώνη
Ποντοπόρος

Το Ιράν... δεκαπλασίασε τη ζώνη των Στενών του Ορμούζ

«Η έκταση και η στρατιωτική σημασία έχουν αυξηθεί σημαντικά», δηλώνει για τα Στενά του Ορμούζ αξιωματικός των Φρουρών της Επανάστασης

Ελληνική ναυτιλία: Οι ελληνικές τράπεζες στην κορυφή της χρηματοδότησης [πίνακας]
Ναυτιλία

Ναυτιλία: Πρώτες οι ελληνικές τράπεζες στη χρηματοδότηση

Τι δείχνει έρευνα της Petrofin για την ελληνική ναυτιλία και την πορεία χρηματοδότησης

Λάμπρος Καραγεώργος
Κικίλιας: Άμεση δράση ΕΕ για τη διασφάλιση του τουρισμού και της ναυτιλίας εν μέσω κρίσης
Ναυτιλία

Κικίλιας: Παρεμβάσεις από ΕΕ υπέρ τουρισμού και ναυτιλίας εν μέσω κρίσης

«Οι εθνικοί προϋπολογισμοί έχουν καταρτιστεί για φυσιολογικές συνθήκες και όχι για συνθήκες πολέμου», σημείωσε ο Βασίλης Κικίλιας, ενώ υπογράμμισε τη γεωστρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ

Latest News
Κοινωνική αντιπαροχή: Οι όροι και οι ρήτρες για τα ακίνητα
Ακίνητα

Οι όροι και οι ρήτρες για την κοινωνική αντιπαροχή

Νέα ΚΥΑ για την κοινωνική αντιπαροχή - Ποια είναι τα δύο βασικά είδη συμβάσεων - Διάστημα έως 50 ετών για το σκέλος της διαχείρισης από τους αναδόχους

ELBISCO: Τι απαντά για τις δικαστικές εξελίξεις
Business

Τι απαντά η ELBISCO για τις δικαστικές εξελίξεις

Η ELBISCO «συνεχίζει κανονικά και απρόσκοπτα τη λειτουργία της, χωρίς καμία επίπτωση στην επιχειρησιακή της δραστηριότητα

ΕΑΕΕ: Αύξηση 3,5% στην παραγωγή ασφαλίσεων ζωής και υγείας το 2025
Business

Αύξηση 3,5% στην παραγωγή ασφαλίσεων ζωής και υγείας το 2025

Οι αποζημιώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν οριακά κατά 0,5% σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ

Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια
Ενέργεια

Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια

Τι φέρνει η τετραμερής Υπουργική Συνάντηση για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υπό τον Έλληνα ΥΠΕΝ Σταύρο Παπασταυρου, με συμμετοχή Σερβίας, Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας

Euroxx Securities: Νέα τιμή στόχος στη μετοχή του ΟΤΕ – Ποιες οι προοπτικές
Business

Euroxx Securities: Γιατί αναβάθμισε τη μετοχή του ΟΤΕ

Σύσταση «αύξησης θέσεων» με τιμή στόχο τα 21,3 ευρώ εξέδωσε η Euroxx Securities - Ανθεκτική η θέση του ΟΤΕ στον κλάδο

ΔΕΗ: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα με TechLiving Zone
Business

TechLiving Zone: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα ΔΕΗ

Τα 47 καταστήματα ΔΕΗ διαθέτουν ήδη TechLiving Zone, με το δίκτυο να επεκτείνεται δυναμικά

Fraport Greece: Αύξηση 3,2% των επιβατών τον Απρίλιο του 2026
Τουρισμός

«Πέταξαν» Θεσσαλονίκη και Σαντορίνη - Τα στοιχεία της Fraport

Άνοδος στην επιβατική κίνηση σημείωσαν τα αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece τον Απρίλιο

Σχοινάς: Η ελληνική υδατοκαλλιέργεια είναι ένας εθνικός πρωταθλητής
AGRO

Σχοινάς: Η ελληνική υδατοκαλλιέργεια είναι ένας εθνικός πρωταθλητής

Το πρόγραμμα ΠΑΛΥΘ 2021-2027 ύψους 519 εκατ. ευρώ αποτελεί το βασικό εργαλείο για την υδατοκαλλιέργεια, ανέφερε ο Μ. Σχοινάς

Ληξιπρόθεσμα χρέη προς εφορία: Στα 114,52 δισ. ευρώ ανήλθαν τον Μάρτιο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Εκτοξεύτηκαν οι οφειλέτες - Στα 114,5 δισ. τα ληξιπρόθεσμα

Εκτόξευση καταγράφηκε στον αριθμό των οφειλετών για ληξιπρόθεσμα χρέη, οι οποίοι ανήλθαν σε 4.797.755 έναντι 3.681.752 τον Φεβρουάριο

ΕΔΟΡΕΛ: Νέος πρόεδρος ο Βασίλης Κουκουρίκης
AGRO

Στο τιμόνι της ΕΔΟΡΕΛ ο Βασίλης Κουκουρίκης

Στον τομέα των παραγωγών πέρασε η προεδρία της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελληνικού Ρυζιού (ΕΔΟΡΕΛ)

Ακίνητα: Οι περιοχές «πρωταθλητές» στο ράλι των τιμών [πινακες]
Ακίνητα

Οι περιοχές - πρωταθλητές στο ράλι των ακινήτων [πινακες]

Τι δείχνει έρευνα της REMAX για τα ακίνητα - Οι περιοχές με τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές - Αναλυτικοί πίνακες για όλη την επικράτεια -

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ανδριανός: Σημαντική η γνώση της Ελλάδας γύρω από τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά
AGRO

Ανδριανός: Σημαντική η γνώση της Ελλάδας γύρω από τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

Ο Γιάννης Ανδριανός στην εκδήλωση παρουσίασης του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ολιστική Υγεία και Βοτανική Φαρμακευτική» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Youth Pass: Λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων – Πώς θα πάρετε τα 150 ευρώ
Economy

Λήγει η προθεσμία για το Youth Pass - Πώς θα πάρετε τα 150 ευρώ

Πώς θα κάνετε την αίτηση για το Yuth Pass - Δείτε εάν είστε δικαιούχος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Επανήλθαν οι τραπεζικές πιέσεις
Xρηματιστήριο Αθηνών

Επανήλθαν οι τραπεζικές πιέσεις στο ΧΑ

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον το βλέμμα στη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας ενόψει της μεγάλης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενεργειακή κρίση: Πληθωρισμός 5,4%, Brent στα 107 δολάρια και οι φόβοι για την κατανάλωση
Economy

Πώς το ενεργειακό σοκ χτυπά την ελληνική οικονομία

Οι αντοχές των νοικοκυριών μπροστά στην ενεργειακή κρίση - Σε χαμηλό 42 μηνών η καταναλωτική εμπιστοσύνη - Ποια δημοσιονομικά μέτρα υπάρχουν για νέα μέτρα στήριξης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πιέσεις, με το βλέμμα σε Βρετανία και Ιράν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές, με το βλέμμα σε Βρετανία και Ιράν

Στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών βρίσκονται οι πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies