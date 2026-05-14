Ευλογιά προβάτων: Αποζημιώσεις 3,6 εκατ. ευρώ σε 226 κτηνοτρόφους

Συνεχίζεται η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων προς τους κτηνοτρόφους, των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την ευλογιά προβάτων.

Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν εκδοθεί εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους 3.628.350 ευρώ, που αφορούν 226 δικαιούχους στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας.

Τα σχετικά ποσά πιστώνονται από σήμερα και τις επόμενες ημέρες στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καταβάλλονται 164.545,70 ευρώ σε 34 δικαιούχους, ενώ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καταβάλλονται 3.463.804,30 ευρώ σε 192 δικαιούχους.

Τι έχει πληρωθεί για την ευλογιά προβάτων

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί, στις 28 Απριλίου, η καταβολή 22.757.594,65 ευρώ σε 849 δικαιούχους για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων λόγω ευλογιάς των αιγοπροβάτων και αφθώδους πυρετού. Με τη σημερινή καταβολή, οι αποζημιώσεις που έχουν πληρωθεί το 2026 για θανατωθέντα ζώα λόγω επιζωοτιών ανέρχονται συνολικά σε 26.385.944,65 ευρώ.

Παράλληλα, στις 4 Απριλίου καταβλήθηκαν 4,4 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών που συνδέονται με την εφαρμογή των κτηνιατρικών μέτρων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του αφθώδους πυρετού.

«Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για τον κτηνοτροφικό κόσμο, συνεχίζει έμπρακτα να βρίσκεται στο πλευρό των κτηνοτρόφων που έχουν πληγεί από τις επιζωοτίες, με στόχο την άμεση ανακούφιση και τη στήριξη της παραγωγικής τους δραστηριότητας», επισημαίνεται.