Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Υγείας

Την παραίτηση από το υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης υπέβαλε ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ επιδεινώνοντας την πολιτική κρίση που απειλεί να ανατρέψει τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Στην επιστολή παραίτησής του ανέφερε ότι «είναι πλέον σαφές ότι δεν θα οδηγήσετε το Εργατικό Κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές και ότι οι βουλευτές των Εργατικών και τα Εργατικά Συνδικάτα θέλουν η συζήτηση για το τι θα ακολουθήσει να είναι μια μάχη ιδεών, όχι προσωπικοτήτων ή μικροκομματικών διακρίσεων».

«Πρέπει να είναι ευρύ και χρειάζεται το καλύτερο δυνατό πεδίο υποψηφίων. Υποστηρίζω αυτήν την προσέγγιση και ελπίζω ότι θα το διευκολύνετε.»

Ο Στρίτινγκ χαρακτήρισε τα αποτελέσματα των εκλογών της περασμένης εβδομάδας «άνευ προηγουμένου» και προειδοποίησε ότι οι προοδευτικοί ψηφοφόροι έχαναν την πίστη τους στην ικανότητα των Εργατικών να ανατρέψουν την τύχη τους.

Σημείωσε ότι ενώ οι επιτυχίες στη βελτίωση των επιδόσεων του NHS ήταν «καλοί λόγοι για να παραμείνω στη θέση» και πρόσθεσε: «Όπως γνωρίζετε από τη συζήτησή μας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, έχοντας χάσει την εμπιστοσύνη μου στην ηγεσία σας, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι θα ήταν ανέντιμο και χωρίς αρχές να το κάνω».

Η κίνηση του Στρίτινγκ έρχεται μετά τα πολύ άσχημα αποτελέσματα των Εργατικών στις τοπικές και εκλογές της περασμένης εβδομάδας, που οδήγησαν τον Στάρμερ να παλέψει για να πείσει τους στασιαστές βουλευτές των Εργατικών ότι μπορεί να αναζωογονήσει την τύχη της κυβέρνησης.

Στη μακροσκελή επιστολή του προς τον πρωθυπουργό επέκρινε το έργο και την κυβερνητική προσέγγιση του Στάρμερ.

«Εκεί όπου χρειαζόμαστε όραμα, υπάρχει κενό. Εκεί όπου χρειαζόμαστε κατεύθυνση, επικρατεί αβεβαιότητα. Αυτό υπογραμμίστηκε από την ομιλία σας τη Δευτέρα. Οι ηγέτες αναλαμβάνουν ευθύνες, αλλά πολύ συχνά αυτό σημαίνει ότι άλλοι άνθρωποι πέφτουν στα σπαθιά τους. Πρέπει επίσης να ακούτε τους συναδέλφους σας, συμπεριλαμβανομένων των βουλευτών της βάσης, και η σκληρή προσέγγιση απέναντι στις διαφωνούσες φωνές υποβαθμίζει την πολιτική μας.»

Ο υπουργός Υγείας δεν έχει ακόμη ανακοινώσει εάν έχει τις 81 υπογραφές που απαιτούνται για να αμφισβητήσει επίσημα τον Στάρμερ για την ηγεσία.

Η αντίδραση των αγορών

Η στερλίνα σημείωσε πτώση ενώ τα ομόλογα διατήρησαν τα κέρδη τους.Η στερλίνα υποχώρησε έως και 0,2% στα 1,3502 δολάρια, έχοντας διαπραγματευτεί γύρω στα 1,351 δολάρια πριν από την είδηση. Τελευταία φορά βρισκόταν στα 1,3518 δολάρια.

Η λίρα υποχώρησε στα 86,68 πένες ανά ευρώ, από 86,66 νωρίτερα.

Η απόδοση των 10ετών βρετανικών κρατικών ομολόγων μειώθηκε κατά 4,2 μονάδες βάσης την ίδια ημέρα στο 5,026%, από περίπου 5,05% νωρίτερα, ενώ ο δείκτης blue-chip FTSE του Λονδίνου έκλεισε με άνοδο 0,38%.

Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου, ευαίσθητη στους πολιτικούς κινδύνους, μείωσε για λίγο την πτώση που προκάλεσε η κίνηση του Στρίτινγκ

«Το μεγάλο ερώτημα είναι ότι οι αγορές θέλουν να μάθουν πώς αυτό επηρεάζει την κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής. Σίγουρα δημιουργεί τεράστια αβεβαιότητα, αλλά ειλικρινά δεν γνωρίζουμε ακόμα» εξηγεί στο Reuters ο επικεφαλής οικονομολόγος της Investec, Philip Shaw.

«Προς το παρόν, υπάρχουν πολλά ερωτήματα, αλλά όχι και πολλές απαντήσεις».