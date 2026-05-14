Τα δύο προγράμματα για την αποταμίευση που προτείνει ειδική μελέτη ΙΟΒΕ-Euronext

Economy 14.05.2026, 16:34
Αποταμίευση: Κάθε ένα ευρώ κινήτρου θα φέρει άνοδο του ΑΕΠ κατά δύο ευρώ σε βάθος πενταετίας
Στα οφέλη της αποταμίευσης για την ελληνική οικονομία αναφέρεται ειδική μελέτη των ΙΟΒΕ-Euronext, η οποία δείχνει ότι για κάθε 1 ευρώ δημοσιονομικού κόστους για την εφαρμογή κινήτρων θα φέρει άνοδο 2 ευρώ στο ΑΕΠ σε βάθος 5ετίας.

Ειδικότερα, όπως αποτυπώνεται στην έκθεση, η εφαρμογή στοχευμένων κινήτρων για τη μακροχρόνια αποταμίευση μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρός μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, κινητοποιώντας νέες επενδύσεις, ενισχύοντας το εισόδημα και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Στοχευμένα κίνητρα για μακροχρόνιους αποταμιευτικούς λογαριασμούς εκτιμάται ότι έχουν σημαντικά θετικές επιδράσεις, πολλαπλάσιες του δημοσιονομικού κόστους που προκαλούν βραχυχρόνια.

Σύμφωνα με την μελέτη, κάθε €1 δημοσιονομικού κόστους για την εφαρμογή των κινήτρων μπορεί να συντελέσει σε μέση ετήσια αύξηση του πραγματικού εθνικού εισοδήματος κατά έως και €2 σε βάθος 5-ετίας. Παράλληλα, σε βάθος 5-ετίας, με μέσο ετήσιο δημοσιονομικό κόστος περίπου €100 εκατ., οι καθαρές νέες επενδύσεις στην οικονομία εκτιμάται ότι μπορούν να ξεπεράσουν τα €300 εκατ. ετησίως.

Ενίσχυση στη μακροχρόνια αποταμίευση

Η μελέτη προτείνει τη δημιουργία δύο συμπληρωματικών αποταμιευτικών προγραμμάτων για τον ευρύ πληθυσμό, στο πρότυπο καλών διεθνών πρακτικών. Σε 11 από τις 27 χώρες της ΕΕ έχει ήδη εφαρμοστεί κάποιας μορφής Αποταμιευτικός Επενδυτικός Λογαριασμός, ενώ αντίστοιχα εργαλεία είναι διαδεδομένα στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες, όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο
Καναδάς και η Ιαπωνία.

Τα προγράμματα αυτά επιβραβεύουν την εθελοντική μακροχρόνια αποταμίευση, κυρίως μέσα από φορολογικά κίνητρα, προωθώντας τοποθετήσεις σε επιλέξιμα προϊόντα της οργανωμένης κεφαλαιαγοράς, με χαμηλό ή μέτριο ρίσκο. Η πρόταση συνδράμει στην
προετοιμασία και δράση της Ελλάδας σε σχέση με την υπό διαμόρφωση Ένωση Αποταμιεύσεων και
Επενδύσεων στην ΕΕ.

Η ελληνική οικονομία μετά την κρίση χαρακτηρίζεται από συστηματικό αποταμιευτικό «κενό» και χαμηλή συμμετοχή των ελληνικών νοικοκυριών στην οργανωμένη κεφαλαιαγορά (Διάγραμμα 2). Στο πλαίσιο αυτό, με την πρόταση επιτυγχάνονται πολλαπλοί συμπληρωματικοί στόχοι.

Τονώνεται η αδύναμη αποταμίευση των ελληνικών νοικοκυριών, ενισχύεται η ανθεκτικότητα της μεσαίας τάξης, καθώς και καλλιεργείται αποταμιευτική «κουλτούρα» και οικονομική παιδεία.

Συνολικά, από μάκρο σκοπιά, συμβάλλει στην εξισορρόπηση του μακροχρόνιου «κενού» αποταμίευσης και επενδύσεων της ελληνικής οικονομίας, ενώ σε μίκρο επίπεδο, δίνει την ευκαιρία στα ελληνικά νοικοκυριά να καταστούν συμμέτοχα στην οικονομική ανάκαμψη.

Τι προτείνει η μελέτη;

Αφενός προτείνεται ένας ατομικός Αποταμιευτικός Επενδυτικός Λογαριασμός (ΑΠΕΛ) για μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε χαρτοφυλάκια κινητών αξιών που πληρούν ορισμένα χαρακτηριστικά.

Η συμμετοχή των ιδιωτών είναι προαιρετική, και θα συνδέεται με έκπτωση φόρου η οποία αυξάνεται με το βαθμό συμμετοχής, καθώς και με τον χρόνο διακράτησης, έως και 5 έτη. Η στόχευση είναι τα νοικοκυριά με μεσαία εισοδηματικά κλιμάκια, ενώ θα υπάρχει πλαφόν στο κίνητρο ώστε να περιορίζεται το δημοσιονομικό κόστος.

Αφετέρου, προτείνεται το άνοιγμα ενός Παιδικού Αποταμιευτικού Επενδυτικού Λογαριασμού (ΠΑΠΕΛ), με τη γέννηση κάθε παιδιού, με πόρους που επενδύονται μακροπρόθεσμα σε επιλεγμένα χαρτοφυλάκια παρόμοια με τον ΑΠΕΛ. Οι γονείς δύναται να εισφέρουν επιπλέον καταθέσεις κάθε χρόνο στον λογαριασμό του ανήλικου, για τις οποίες λαμβάνουν δημοσιονομική επιβράβευση με
επιπλέον μεταβιβάσεις στον ίδιο λογαριασμό.

Οι πόροι του λογαριασμού δύνανται να χρησιμοποιηθούν χωρίς καμία φορολογική επιβάρυνση μόνο όταν το παιδί ενηλικιωθεί. Η πρόταση
έτσι έχει συνέργειες και με τις πολιτικές άμβλυνσης των δημογραφικών προκλήσεων.

Τρία κλειδιά για επιτυχή εφαρμογή των νέων εργαλείων

Ως κρίσιμα για την επιτυχή εφαρμογή της πρότασης, η μελέτη τονίζει τρία χαρακτηριστικά που έχουν αναδειχθεί από τη διεθνή εμπειρία. Το πρώτο είναι η απλότητα, καθώς ο λογαριασμός χρειάζεται να είναι χρηστικός για ένα μέσο νοικοκυριό (π.χ. σύνδεση με λογαριασμό μισθοδοσίας, με άμεση online ενημέρωση), να υπάρχει πλήρη διαφάνεια στις κινήσεις και αποδόσεις του, καθώς και δυνατότητα φορητότητας, δηλαδή εύκολης και χωρίς κόστος μεταβίβασης μεταξύ εναλλακτικών παρόχων.

Το δεύτερο είναι η ευελιξία σχετικά με την επιλογή παρόχων και διαχειριστών από τον χρήστη, καθώς και η επιλογή στοιχείων ενεργητικού μεταξύ πιστοποιημένων προϊόντων και διαχειριστών. Το τρίτο είναι τα κατάλληλα κίνητρα, έτσι ώστε να χαρακτηρίζονται από αποτελεσματική παραμετροποίηση και συμπληρωματικότητα με υφιστάμενα προγράμματα προαιρετικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης,
όπως τα ΤΕΑ και η ιδιωτική ασφάλιση.

Εκτιμώμενες επιδράσεις στην οικονομία

Η μελέτη περιγράφει τον σχεδιασμό και εναλλακτικά σενάρια παραμετροποίησης κινήτρων των δύο προτεινόμενων λογαριασμών. Επίσης προβαίνει σε εκτίμηση του άμεσου δημοσιονομικού κόστους και των οικονομικών επιδράσεων σε βάθος 25-ετίας. Σε ένα σενάριο 5-ετούς εφαρμογής μιας ενδεικτικής δέσμης κινήτρων μέτριας έντασης ταυτόχρονα σε ΑΠΕΛ και ΠΑΠΕΛ, το άμεσο όφελος από τις καθαρές νέες επενδύσεις στην οικονομία εκτιμάται έως και υπερτριπλάσιο του άμεσου δημοσιονομικού κόστους. Η απασχόληση μπορεί να αυξηθεί κατά 2 χιλιάδες θέσεις απασχόλησης υψηλής παραγωγικότητας, κατά μέσο όρο την πρώτη 10-ετία.

Σε σενάριο με υψηλότερο κίνητρο, το ετήσιο πραγματικό ΑΕΠ μπορεί να τονωθεί έως και 0,3 π.μ. και να παραμείνει υψηλότερο έως και €0,4 δισεκ. κάθε χρόνο έως το 2040. Κάθε 1 ευρώ δημοσιονομικού κόστους για την εφαρμογή των κινήτρων μπορεί να συντελέσει σε μέση ετήσια αύξηση του πραγματικού εθνικού εισοδήματος κατά έως και 2 ευρώ σε βάθος 5-ετίας. Ο συντελεστής απόδοσης από τη χρήση δημοσίων πόρων για τον ΠΑΠΕΛ αυξάνεται περαιτέρω σε βάθος χρόνου και μετά την πρώτη πενταετία. Πέρα από μακροχρόνια ανάπτυξη, έμμεσα οφέλη αγγίζουν το δημογραφικό, τη δημοσιονομική και εξωτερική ισορροπία, καθώς και την οικονομική παιδεία του πληθυσμού.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

