ΕΕ: Αρχίζουν ξανά οι συζητήσεις για την ένταξη της Ουκρανίας – Ο ρόλος της Κύπρου

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Ανοίγει ο δρόμος επανέναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ουγγαρία να άρει το διετές βέτο της.

Το παρασκήνιο της συμφωνίας

Οι εκπρόσωποι των 27 στις Βρυξέλλες έδωσαν την προκαταρκτική έγκρισή τους για το επίσημο άνοιγμα μιας πρώτης δέσμης διαπραγματευτικών κεφαλαίων σηματοδοτώντας έτσι «ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της ευρωπαϊκής τους ολοκλήρωσης».

Το Euronews αποκαλύπτει το έντονο παρασκήνιο που οδήγησε την Βουδαπέστη να αλλάξει στάση.

Πίσω από τις κλειστές πόρτες

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο, οι πρεσβευτές στις Βρυξέλλες βρίσκονταν στην αίθουσα σχεδόν δώδεκα συνεχόμενες ώρες. Ο κατάλογος των θεμάτων έδειχνε ατελείωτος – ανταγωνιστικότητα, άμυνα, μετανάστευση, κλιματική δράση, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ακόμη μια οδηγία για τη φορολογία του καπνού – και οι διπλωμάτες άρχισαν να αισθάνονται την πίεση.

Ύστερα, τη στιγμή που η συνεδρίαση πλησίαζε στο τέλος της, προστέθηκε ένα νέο θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Η Κύπρος, η χώρα που ασκεί αυτή την περίοδο την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, είχε λάβει το σήμα που περίμενε με αγωνία εδώ και μέρες: η Ουγγαρία ήταν έτοιμη να άρει το βέτο της στην προσχώρηση της Ουκρανίας.

Αξιωματούχοι και διπλωμάτες, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, αποκάλυψαν τα γεγονότα που οδήγησαν στην ανατροπή του αδιεξόδου.

Για δύο χρόνια, το βέτο αποδείχθηκε ανυπέρβλητο. Η Πολωνία και η Δανία, που είχαν τις δύο προηγούμενες προεδρίες, είχαν δεσμευθεί να σπάσουν το αδιέξοδο ως απόλυτη προτεραιότητα. Παρά τις προσπάθειές τους, δεν τα κατάφεραν και το μπλόκο παρέμενε.

Η Κύπρος ήταν αποφασισμένη να μη γνωρίσει την τύχη των προκατόχων της. Στη χώρα δόθηκε μια ευκαιρία «τώρα ή ποτέ» μετά τις εκλογές της 12ης Απριλίου στην Ουγγαρία, που απομάκρυναν από την εξουσία τον Βίκτορ Όρμπαν, αρχιτέκτονα του βέτο, και έφεραν στην εξουσία τον Πέτερ Μάγιαρ.

Η αλλαγή εξουσίας πυροδότησε έναν καταιγισμό διαβουλεύσεων κεκλεισμένων των θυρών σε Βρυξέλλες, Βουδαπέστη και Κίεβο, που κατέληξαν σε ένα και μόνο ερώτημα το βράδυ της Τετάρτης.

«Έχει κανείς κάποια αντίρρηση;» ρώτησε τους παρευρισκόμενους ο Κύπριος πρεσβευτής.

Η ερώτηση αντιμετωπίστηκε με σιωπή και αυτή η σιωπή σήμανε την άρση του βέτο.

Ο πρεσβευτής έλαβε στη συνέχεια την εντολή να στείλει δύο επιστολές στην Ουκρανία και τη Μολδαβία, ενημερώνοντάς τες για την ετοιμότητα να ανοίξει το πρώτο «πακέτο» ενταξιακών διαπραγματεύσεων της ΕΕ.

Επανέρχεται η ουγγρική γλώσσα

Να θυμίσουμε πως ο προκάτοχος του Μαγιάρ, Βίκτορ Ορμπαν, προκάλεσε την οργή του Κιέβου καθώς συστηματικά εξέφραζε αντιρρήσεις για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και μπλόκαρε τα σχέδια βοήθειας της ΕΕ στη ρημαγμένη από τον πόλεμο χώρα.

Οι σχέσεις των δύο χωρών επιδεινώθηκαν ραγδαία το 2017, όταν το Κίεβο επέβαλε με νόμο την ουκρανική ως βασική γλώσσα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Με βάση τη νέα συμφωνία, η Ουκρανία δεσμεύεται να επαναφέρει το σύστημα των σχολείων των εθνικών μειονοτήτων, στα οποία θα «χρησιμοποιείται ελεύθερα» η ουγγρική γλώσσα.

Στις κοινότητες όπου οι κάτοικοι ουγγρικής καταγωγής ξεπερνούν το 10% θα είναι επίσης ελεύθερη η χρήση εθνικών ουγγρικών συμβόλων.

Πηγή: in.gr