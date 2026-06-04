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ΗΠΑ – Ιράν: Δοκιμάζεται η εκεχειρία – Τι συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος

Ο Τραμπ δηλώνει ότι γίνεται προσπάθεια να διαχωριστεί το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από τις συγκρούσεις στο Λίβανο και εκτιμά ότι ίσως υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο – «Δεν υπάρχει ουσιαστική πρόοδος» λέει η Τεχεράνη

Κόσμος 04.06.2026, 07:45
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ΗΠΑ – Ιράν: Δοκιμάζεται η εκεχειρία – Τι συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος
Βούλα Τσιβόλα

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Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται για μια ακόμη φορά η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, οι επιθέσεις της Τεχεράνης κατά συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο, και η συνέχιση των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο συνθέτουν ένα σκηνικό κλιμακούμενης έντασης, εν μέσω αντικρουόμενων εκτιμήσεων για την πορεία των διπλωματικών επαφών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, δηλώνοντας ότι «πηγαίνουν καλά» και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, από την ιρανική πλευρά, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε σε τηλεοπτική συνέντευξη στον Λίβανο ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον παραμένουν ενεργοί, χωρίς όμως να έχει καταγραφεί «καμία ουσιαστική πρόοδος». Ο Αραγτσί υπερασπίστηκε επίσης τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή του Κόλπου, χαρακτηρίζοντάς τες «πράξη αυτοάμυνας», ενώ προειδοποίησε: «Ό,τι δεν κατάφεραν να πετύχουν οι κυρώσεις και ο πόλεμος, δεν θα επιτευχθεί με περισσότερο πόλεμο».

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) προχώρησαν σε δηλώσεις που επιτείνουν τη σύγχυση γύρω από πρόσφατο περιστατικό στο Κουβέιτ. Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, η ιρανική πλευρά αρνείται ότι εξαπέλυσε πυρά εναντίον αεροδρομίου της χώρας, όπου, σύμφωνα με τις αναφορές, ένα άτομο έχασε τη ζωή του και δεκάδες τραυματίστηκαν.

Το εμπλουτισμένο ουράνιο και το Ορμούζ

Στο μεταξύ ο Τράμπ στις δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, αναφέρθηκε και στο εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, λέγοντας πως οι ΗΠΑ θα το πάρουν κάποια στιγμή «στο όχι πολύ μακρινό μέλλον», ενώ ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια να διαχωριστεί «το ζήτημα του ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ από τις εχθροπραξίες στον Λίβανο».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων χωρίς άνοιγμα του Στενού και δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Υποστήριξε τοποθετούμενος ενώπιον επιτροπής του κοινοβουλίου χθες ότι το ζήτημα του ιρανικού ουρανίου που έχει εμπλουτιστεί κατά υψηλό ποσοστό έχει «τεθεί με σαφήνεια» στην Τεχεράνη, εννοώντας μάλλον την απαίτηση της Ουάσιγκτον να της παραδοθεί, προσθέτοντας πάντως πως η άλλη πλευρά «δεν έχει δώσει πράσινο φως» για τίποτα τέτοιο.

Η τύχη του ιρανικού ουρανίου που έχει εμπλουτιστεί σε υψηλό βαθμό αποτελεί ένα από τα κυριότερα εμπόδια για την επίτευξη συμφωνίας. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατηγορούν το Ιράν πως επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται εδώ και δεκαετίες.

Η αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε χθες κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, πρακτικά με μόνο συμβολική σημασία, εξέλιξη πάντως στην οποία παρατηρητές είδαν ράπισμα για τον πρόεδρο Τραμπ. Πάντως, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια, ακόμη κι αν το εγκρίνει και η Γερουσία, με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του αμερικανικού κράτους.

Τι συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος –  Πιλοτικές ζώνες «ασφαλείας» και εκδίωξη της Χεζμπολάχ

Στον Λίβανο, προτού ανακοινωθεί η παράταση της υποτιθέμενης κατάπαυσης του πυρός, ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν εννιά ανθρώπους στη λιβανική επικράτεια, ανάμεσά τους στρατιώτη και διασώστες. Και, τις πρώτες πρωινές ώρες, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ) μετέδωσε πως σκοτώθηκε ακόμη ένας διασώστης, όταν μπήκε στο στόχαστρο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων ασθενοφόρο. Ο στρατός του Ισραήλ από την πλευρά του ανακοίνωσε πως αναχαίτισε «εχθρικό αεροσκάφος» και δυο βλήματα από την κατεύθυνση του Λιβάνου. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη.

Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν το Ισραήλ και ο Λίβανος, μετά από συνομιλίες σχεδόν εννέα ωρών, αυτή προβλέπει την ανανέωση της «εκεχειρίας», αλλά και τη δημιουργία σειράς πιλοτικών ζωνών «ασφαλείας» εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχειρίας εξαρτάται από την πλήρη παύση των πυρών από τη Χεζμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνι.

Παρότι δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τον τρόπο υλοποίησης των «πιλοτικών» ζωνών, η συμφωνία προβλέπει ότι ο λιβανικός στρατός θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών αυτών, ενισχύοντας τον ρόλο των επίσημων κρατικών δυνάμεων ασφαλείας.

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, «το Ισραήλ επιβεβαίωσε εκ νέου ότι η ασφάλειά του και ο σεβασμός της εδαφικής του ακεραιότητας μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και της διάλυσης των υποδομών της σε ολόκληρο τον Λίβανο».

Ισραηλινός πρέσβης: Η εκεχειρία στον Λίβανο εξαρτάται από την πλήρη διάλυση της Χεζμπολάχ

Η εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου προϋποθέτει την πλήρη παύση των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, καθώς και την πλήρη διάλυση της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με τον πρέσβη του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Γεχιέλ Λάιτερ, σχολιάζοντας την ανακοίνωση του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών για τη συμφωνία εκεχειρίας, χαρακτήρισε τις συνομιλίες που διεξήχθησαν με αμερικανική διαμεσολάβηση ως «ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη διαδικασία προώθησης της ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου».

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι, κατά την ισραηλινή θέση, η επιτυχία της συμφωνίας εξαρτάται από δύο βασικές προϋποθέσεις: την πλήρη διακοπή των επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ και την πλήρη αποδόμηση της Χεζμπολάχ.

Ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, σκότωσαν 4 παιδιά και 5 ακόμη ανθρώπους

Στο μεταξύ, το Ισραήλ, συνεχίζει το αιματοκύλισμα της Γάζας. Οι νυχτερινές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε πολυκατοικίες στην Πόλη της Γάζας στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με το Al Jazeera, βρίσκονται τέσσερα παιδιά.

Πηγή: in.gr

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