Fraport Greece: Αύξηση 3,2% των επιβατών τον Απρίλιο του 2026

Αύξηση 3,2% σημείωσε η διακίνηση επιβατών στα αεροδρόμια που βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Fraport Greece τον Απρίλιο του 2026.

Τον συγκεκριμένο μήνα διακινήθηκαν συνολικά 1,8 εκατ. επιβάτες, δηλαδή 56.000 επιβάτες περισσότεροι σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025.

Τα στοιχεία της Fraport Greece

Οι κύριοι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Fraport, είναι οι ακόλουθοι:

Η σύγκρουση επηρέασε αρνητικά την κυκλοφορία λόγω της ακύρωσης εμπορικών πτήσεων από και προς το Ισραήλ.

Προς τα μέσα Απριλίου η αεροπορική κίνηση προς το Ισραήλ επανήλθε, με πρωτοστάτες τις ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες (EL AL, Israir) και μόνο στα αεροδρόμια Ρόδου (RHO) και Θεσσαλονίκης (SKG).

Σε σύγκριση με τα περσινά δεδομένα, καταγράφηκε σημαντική μείωση κίνησης προς το Ισραήλ κατά -92,5%, με -45.000 επιβάτες, ενώ τα αεροδρόμια που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν της Ρόδου (RHO) και Θεσσαλονίκης (SKG) (-25.000/-91,8% και -18.000/-92,8%), κυρίως λόγω της μείωσης των πτήσεων από αερομεταφορείς της Μέσης Ανατολής.

Πάσχα και διεθνής κίνηση

Η περίοδος του Πάσχα, που συνέπεσε με τις αρχές του μήνα, οδήγησε σε σημαντική αύξηση της κίνησης στις αρχές του μήνα σε σύγκριση με πέρυσι, ωστόσο η δυναμική αυτή επιβραδύνθηκε προς το τέλος του μήνα. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει σε όλα τα αεροδρόμια η διεθνής κίνηση.

Ειδικότερα, το αεροδρόμιο Χανίων (CHQ) κατέγραψε σημαντική αύξηση (+32.000 επιβάτες / +26,4% έναντι του Απριλίου 2025), που οφείλεται στην πρόωρη έναρξη πτήσεων προς το Άμστερνταμ και το Ηνωμένο Βασίλειο από τον Όμιλο easyJet και την Jet2.com αντίστοιχα, καθώς και στην προσθήκη νέου δρομολογίου προς την Ιρλανδία από τον Όμιλο Ryanair.

Τα αεροδρόμια Σαντορίνης και Θεσσαλονίκης

Αύξηση σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025 συνεχίζει να παρουσιάζει το αεροδρόμιο Σαντορίνης (+21.000 επιβάτες/+16,4%), αν και παραμένει κάτω από τα επίπεδα του 2024.

Η κίνηση είναι κυρίως εσωτερική, ενώ η διεθνής κίνηση αυξήθηκε επίσης χάρη στις πτήσεις προς τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες από την Transavia Group.

Από την πλευρά του, το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης (+20.000 επιβάτες/+3,1%) διατήρησε ισχυρή ανοδική τάση τον Απρίλιο. Παρατηρήθηκε αύξηση της εγχώριας κίνησης (+5.000 επιβάτες / +2,7%) ενώ οι συντελεστές πληρότητας κινήθηκαν οριακά πτωτικά (LF Απρ. 2026: 81,5% έναντι Απρ. 2025: 82,0%).

Σημειώθηκε επίσης αύξηση της διεθνούς κίνησης (+14.000/+3,4% – LF Απρ. 2026: 81,7% έναντι Απρ. 2025: 81,2%) που οφείλεται κυρίως στην αυξημένη κίνηση από την Πολωνία, την Ιταλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Τουρκία (+10.000/+64,8%, +8.000/+26,3%, +6.000/+4,2%, +4.000/+15,3% και +3.000/+22,6% αντίστοιχα).

Από την άλλη πλευρά, το Ισραήλ, η Ρουμανία, η Κύπρος και η Φινλανδία παρουσίασαν αξιοσημείωτες μειώσεις (-18.000/-92,8%, -3.600/-19,8%, -3.600/-8,6% και -3.000/-100% αντίστοιχα).

Σημειώνεται ότι τον Απρίλιο του 2026, ο μέσος συντελεστής πληρότητας μειώθηκε σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025 (77,3% έναντι 79,4%) στα περισσότερα αεροδρόμια.

Τα βασικά στοιχεία

Σύμφωνα με την Fraport Greece, η επιβατική κίνηση εσωτερικού ανήλθε στους 640.000 επιβάτες (Δ: +30.000 / Δ%: 4,9% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025 – Μερίδιο κίνησης: 35%).

Συνολικά, η διεθνής επιβατική κίνηση έφτασε στα 1,2 εκατομμύρια επιβάτες (Δ: +27.000 / Δ%: +2,3% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025 – Μερίδιο κίνησης: 65%), ενώ από την έναρξη της παραχώρησης, τα αεροδρόμια της Fraport Greece έχουν ήδη υποδεχτεί περίπου 256 εκατομμύρια επιβάτες.