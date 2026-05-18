ΔΕΗ: Υπερκαλύφθηκε η ΑΜΚ – Ουρά 15 δισ. σε προσφορές

Τα σπάει η ΑΜΚ της ΔΕΗ - Υπερκάλυψη μέσα σε λίγα λεπτά από το άνοιγμα του βιβλίου - Εκτιμήσεις για προσφορές 15 δισ. ευρώ

Business 18.05.2026, 09:27
Upd: 11:00
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

Σπάει όλα τα κοντέρ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η ΑΜΚ ήδη υπερκαλύπτεται με τη ζήτηση για τις νέες μετοχές να πέφτει σαν βροχή… Ήδη τοποθετήθηκαν προσφορές 10 δισ. ευρώ. Εκτιμήσεις της αγοράς δείχνουν την προσφορά να ξεπερνάει τα 15 δισ. ευρώ.

Η ΔΕΗ νωρίτερα σήμερα 18 Μαΐου ανακοίνωσε την εκκίνηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως 4 δισ. ευρώ, με στόχο τη χρηματοδότηση του στρατηγικού σχεδίου 2026-2030.

Η ανώτατη τιμή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ ορίστηκε στα 19,75 ευρώ, ενώ το χρονοδιάγραμμα προβλέπει οι νέες μετοχές να μπουν σε διαπραγμάτευση στις 26 Μαΐου.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση της ΔΕΗ

Το ελληνικό Δημόσιο θα «μπει» στην ΑΜΚ ώστε να διατηρήσει το ποσοστό του στο 33,4%.  Η διαδικασία θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Μαΐου, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να εμφανίζεται ιδιαίτερα ζωηρό. Το στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030 προβλέπει επενδύσεις συνολικού ύψους 24 δισ. ευρώ, με στόχο τη γεωγραφική και τεχνολογική επέκταση του ομίλου.

«Ταβάνι» τα 19,75 ευρώ ανά νέα μετοχή

Το ενδιαφέρον της αγοράς δεν περιορίζεται μόνο στο μέγεθος της έκδοσης, που χαρακτηρίζεται ήδη από τραπεζικούς κύκλους ως «re-IPO» της ΔΕΗ, αλλά κυρίως στο σχέδιο που καλείται να χρηματοδοτήσει τη μετατροπή της ιστορικής επιχείρησης ηλεκτρισμού σε έναν περιφερειακό ενεργειακό και τεχνολογικό όμιλο, με αιχμή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα δίκτυα, τις διεθνείς εξαγορές και το μεγάλο project data center στη Δυτική Μακεδονία.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του θετικού κλίματος διαδραμάτισαν τα roadshows της διοίκησης σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη, όπου παρουσιάστηκε το νέο στρατηγικό σχέδιο της επιχείρησης σε μεγάλα διεθνή χαρτοφυλάκια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, η ΑΜΚ θα γίνει μέσω έκδοσης μέχρι και 369.270.000 νέων κοινών, άυλων, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 2,48 εκάστη ευρώ, με μέγιστη τιμή διάθεσης 19,75 ευρώ ανά Νέα Μετοχή, ήτοι την τιμή κλεισίματος διαπραγμάτευσης της 15.05.2026.

Ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού ποσού που θα αντληθεί τελικώς μέσω της ΑΜΚ δια της Τιμής Διάθεσης και το τελικό ονομαστικό ποσό της ΑΜΚ θα ισούται με το γινόμενο του τελικού αριθμού των Νέων Μετοχών επί την ονομαστική τους αξία (ήτοι 2,48 ευρώ ανά Νέα Μετοχή).

Η κατανομή των νέων μετοχών

Η κατανομή των προσφερόμενων Νέων Μετοχών, έχει αρχικώς επιμερισθεί μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ως εξής: (i) ποσοστό 15% των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά και (ii) αφενός ποσοστό 85% των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς και αφετέρου οι Μετοχές Cornerstone, θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Οι συντονιστές ανάδοχοι

Σε σχέση με την Ιδιωτική Τοποθέτηση, η Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η J.P. Morgan SE θα ενεργούν ως Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές Τοποθέτησης της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και Aπό Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η BofA Securities Europe SA, η Deutsche Bank Aktiengesellschaft, η Morgan Stanley Europe SE και η UBS Europe SE θα ενεργούν ως Επικεφαλής Aπό Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Barclays Bank Ireland PLC, η BNP PARIBAS, η Jefferies GmbH, η Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., η Société Générale και η UniCredit Bank GmbH, Υποκατάστημα Μιλάνου, θα ενεργούν ως Aπό Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η Alpha Bank Α.Ε., η Eurobank Α.Ε., η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η AXIA Ventures Group Ltd., η Optima bank Α.Ε., η Credia Bank Α.Ε., η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα ενεργούν ως Συνδιαχειριστές (από κοινού οι «Διαχειριστές»).

Σε σχέση με τη Δημόσια Προσφορά, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. θα ενεργεί ως «Σύμβουλος του Εκδότη» και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η Alpha Bank Α.Ε., η Eurobank Α.Ε., η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η AXIA Ventures Group Ltd., η Optima bank Α.Ε., η Credia Bank Α.Ε., η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα ενεργούν ως Συνδιαχειριστές.

Η ανακοίνωση της ΔΕΗ

Με βάση την από 16.05.2026 απόφαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε με την από 14.05.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (οι «Μέτοχοι» και η «ΕΓΣ», αντίστοιχα), ενέκρινε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό έως €915.789.600, με στόχο την άντληση περίπου 4 δις ευρώ, μέσω έκδοσης μέχρι και 369.270.000 νέων κοινών, άυλων, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία €2,48 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), με μέγιστη τιμή διάθεσης €19,75 ανά Νέα Μετοχή, ήτοι την τιμή κλεισίματος διαπραγμάτευσης της 15.05.2026 (η «Μέγιστη Τιμή Διάθεσης»), με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και την ανωτέρω απόφαση της ΕΓΣ και με δυνατότητα μερικής κάλυψης, κατά το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018 (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).

Ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού ποσού που θα αντληθεί τελικώς μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου δια της Τιμής Διάθεσης και το τελικό ονομαστικό ποσό της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα ισούται με το γινόμενο του τελικού αριθμού των Νέων Μετοχών επί την ονομαστική τους αξία (ήτοι €2,48 ανά Νέα Μετοχή). Επιπλέον, αποφασίστηκε η διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω

(i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), με δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους, κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων Μετοχών στην Euronext Athens στις 18.05.2026, σύμφωνα με το μετοχολόγιο της Εταιρείας, που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της Euronext Securities Athens Α.Ε., Μετόχους (προς το σκοπό αυτό, η «Ημερομηνία Καταγραφής») κατά ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν έως και το ίδιο ποσοστό συμμετοχής μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, εφόσον συμμετάσχουν σχετικώς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (το «Δικαίωμα Κατά Προτεραιότητα Κατανομής») και

(ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας, και σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των υφιστάμενων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου (η «Θεσμική Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά παρατίθενται στην ενότητα XΙ. «Όροι και Προϋποθέσεις της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς» του Εγγράφου.

Κατωτέρω, παρατίθεται το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και την Εισαγωγή:

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens και τον ιστότοπο της Εταιρείας.

Περαιτέρω πληροφορίες για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και την Ελληνική Δημόσια Προσφορά περιλαμβάνονται στο Έγγραφο, το οποίο δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού και, ως εκ τούτου, δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το Έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 εδάφιο (δβ) και άρθρο 1 παράγραφος 5 εδάφιο (βα) του Κανονισμού και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα IX του Κανονισμού.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, αντίγραφο του Εγγράφου θα χορηγείται σε ηλεκτρονική μορφή σε οποιονδήποτε δυνητικό επενδυτή, ύστερα από σχετική αίτησή του και ατελώς, από την Εταιρεία, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, την EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, την AXIA VENTURES GROUP LTD, την ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε., την CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, την ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και την AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ.

