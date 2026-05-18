Διπλωματική «απόψυξη» με φόντο τη φθορά

Για πρώτη φορά μετά από μήνες απόλυτου διπλωματικού τέλματος, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να καθίσουν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με αντικείμενο τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλειας της γηραιάς ηπείρου. Αν και το πεδίο των μαχών παραμένει θερμό, οι δημόσιες τοποθετήσεις εκατέρωθεν μαρτυρούν μια παρασκήνια μετατόπιση.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τους «27» προκειμένου η ΕΕ να οργανώσει τη στρατηγική της για πιθανές μελλοντικές συνομιλίες με τη Μόσχα. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απάντησε προσεκτικά, δηλώνοντας πως η Ρωσία είναι έτοιμη για διάλογο «στον βαθμό που θα είναι έτοιμοι και οι Ευρωπαίοι», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η Μόσχα δεν θα κάνει το πρώτο βήμα.

Το κλίμα στη Μόσχα και το εναλλακτικό αφήγημα του Κρεμλίνου

Η διπλωματική αυτή κινητικότητα έρχεται αμέσως μετά την επέτειο της 9ης Μαΐου. Η φετινή Ημέρα της Νίκης είχε βαρύ συμβολισμό, καθώς συμπληρώθηκαν πέντε χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Ωστόσο, η εικόνα αυτοπεποίθησης του παρελθόντος έχει δώσει τη θέση της στην καχυποψία. Για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, η παρέλαση στη Μόσχα διεξήχθη χωρίς άρματα μάχης και βαρύ οπλισμό λόγω φόβου για ουκρανικά πλήγματα, η πόλη θωρακίστηκε με αντιαεροπορικά συστήματα Pantsir, ενώ επιστρατεύτηκαν περιορισμοί στο διαδίκτυο και αποκλεισμός των δυτικών ΜΜΕ.

Πίσω από τις κλειστές πόρτες, η στρατιωτική και κοινωνική φθορά αναγκάζει το Κρεμλίνο σε αναδίπλωση. Έγγραφα που έφερε στο φως το ερευνητικό κέντρο Dossier αποκαλύπτουν ότι πολιτικοί σύμβουλοι της ρωσικής προεδρίας επεξεργάζονται ήδη από τον Φεβρουάριο μια επικοινωνιακή στρατηγική για τη διαχείριση μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία δεν θα εμπεριέχει μια ξεκάθαρη στρατιωτική επικράτηση.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η Μόσχα θα επιχειρήσει να βαφτίσει την «αποναζιστικοποίηση» ως επιτυχημένη λόγω των μεγάλων ουκρανικών απωλειών, ενώ θα ισχυριστεί ότι η κατάληψη του Κιέβου δεν ήταν ποτέ ο πραγματικός στόχος του Βλάντιμιρ Πούτιν.

Το αμερικανικό «πάγωμα» αναγκάζει την Ευρώπη σε αυτόνομη δράση

Η ανάγκη της Ευρώπης να βρει απευθείας διαύλους με τη Ρωσία εντείνεται από τις εξελίξεις στην Ουάσινγκτον. Οι επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, που είχαν ξεκινήσει στις αρχές του 2025 με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Τραμπ, έχουν πλέον παγώσει πλήρως. Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, χαρακτήρισε μάλιστα «χάσιμο χρόνου» οποιαδήποτε νέα συζήτηση, όσο η Ουκρανία δεν αποδέχεται τους ρωσικούς όρους.

Έχοντας αποκλειστεί από τις προηγούμενες αμερικανορωσικές επαφές στην Τουρκία και τη Μέση Ανατολή, και βλέποντας την κυβέρνηση Τραμπ να αποστασιοποιείται από την ευρωπαϊκή άμυνα, πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους.

«Κάποια στιγμή θα είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης να αποκαταστήσει τα διπλωματικά κανάλια με τη Ρωσία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Σταμπ, παραδεχόμενος ότι Ευρώπη και ΗΠΑ βλέπουν πλέον με διαφορετικό μάτι τη ρωσική απειλή.

Παρά το άνοιγμα των διπλωματικών παραθύρων, οι κόκκινες γραμμές παραμένουν βαθιές. Η Ρωσία εξακολουθεί να απαιτεί την απομάκρυνση των υποδομών του ΝΑΤΟ από την Ανατολική Ευρώπη μέχρι τα γερμανικά σύνορα, ενώ στο πεδίο της Ουκρανίας οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται ακατάπαυστα, αποδεικνύοντας ότι ο δρόμος προς μια ουσιαστική συμφωνία παραμένει μακρύς και γεμάτος εμπόδια.

Πηγή: in.gr