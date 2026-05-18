Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στις τιμές μετά τις απειλές Τραμπ στο Ιράν

Το πετρέλαιο συνεχίζει να ανεβαίνει, καθώς δεν υπάρχουν σημάδια λήξης του αδιεξόδου ΗΠΑ-Ιράν

Commodities 18.05.2026, 08:20
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανοδικά συνεχίζει να κινείται το πετρέλαιο τη Δευτέρα, καθώς οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν φαίνεται να έχουν σταματήσει, μετά την επίθεση σε πυρηνικό σταθμό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την αναμενόμενη συζήτηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτικές επιλογές στο Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 2,01 δολάρια, ή 1,84%, στα 111,27 δολάρια το βαρέλι έως τις 06:32 ώρα Ελλάδος GMT, αλλά ήταν κάτω από τα 112 δολάρια που είχαν αγγίξει νωρίτερα, στο υψηλότερο επίπεδο από τις 5 Μαΐου.

Οι συνομιλίες της περασμένης εβδομάδας μεταξύ του Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ έληξαν χωρίς καμία ένδειξη από τον κορυφαίο εισαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο ότι αυτό θα βοηθούσε στην επίλυση της σύγκρουσης.

Η συνάντηση μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ και του Κινέζου Προέδρου Σι «δεν απέφερε πρόοδο στη Μέση Ανατολή», αναφέρει η ομάδα Στρατηγικής Εμπορευμάτων της ING σε μια ερευνητική έκθεση. «Υπήρχε ελπίδα ότι η Κίνα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να σπάσει το αδιέξοδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν», αναφέρει η ομάδα. Φαίνεται να μην υπάρχει «τέλος στον ορίζοντα στη διακοπή των ενεργειακών ροών από τον Περσικό Κόλπο», προσθέτει η ομάδα.

Η σύγκρουση δεν τελειώνει και το πετρέλαιο ανεβαίνει

Οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα ΗΑΕ και τη Σαουδική Αραβία και η ρητορική από τις ΗΠΑ και το Ιράν προκάλεσαν ανησυχίες για κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Αξιωματούχοι των Εμιράτων δήλωσαν στο Reuters ότι διερευνούν την πηγή της επίθεσης στον πυρηνικό σταθμό Barakah και ότι τα ΗΑΕ έχουν το πλήρες δικαίωμα να απαντήσουν σε τέτοιες «τρομοκρατικές επιθέσεις».

Η Σαουδική Αραβία, η οποία αναχαίτισε τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εισήλθαν από τον ιρακινό εναέριο χώρο, προειδοποίησε ότι θα λάβει τα απαραίτητα επιχειρησιακά μέτρα για να απαντήσει σε οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης της κυριαρχίας και της ασφάλειάς της.

«Αυτές οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποτελούν μια σαφή προειδοποίηση – οι ανανεωμένες επιθέσεις των ΗΠΑ ή του Ισραήλ στο Ιράν θα μπορούσαν να προκαλέσουν περισσότερες επιθέσεις μεσολάβησης σε ενεργειακές υποδομές του Κόλπου και κρίσιμες υποδομές από το Ιράν ή τους περιφερειακούς πληρεξούσιούς του», δήλωσε ο Τόνι Σίκαμορ, αναλυτής αγοράς στην IG.

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας την Τρίτη για να συζητήσουν επιλογές για στρατιωτική δράση σχετικά με το Ιράν, ανέφερε η Axios.

Κλωστοϋφαντουργία: Άνοδος και πτώση της άλλοτε κραταιής οικογένειας Ακκά
Business

Νέο σφυρί για «Κλωστήρια Θράκης» - Το χρονικό πτώσης του ομίλου

Το χρονικό της κατάρρευσης των «Κλωστηρίων Θράκης» - Ποια ήταν επιχειρηματική πορεία του ηγετικού ομίλου στην κλωστοϋφαντουργία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πολυτέλεια: «Παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου
World

Η πολυτέλεια «παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου

Το στυλ των αθλητών τένις μετατρέπει τον αθλητισμό στη νέα εμμονή για την πολυτέλεια και τη μόδα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Χρυσός: Στα 5.400 δολάρια η πρόβλεψη της Goldman Sachs – Αυξάνονται οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες
Commodities

Goldman Sachs: Νέο ράλι στο χρυσό - Στα 5.400 δολ.

Οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες προβλέπεται να αυξηθούν και να διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στους 60 τόνους μηνιαίως μέσα στο 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γερμανία: Περνά από την έλλειψη εργατικού δυναμικού στο πάγωμα των προσλήψεων
World

Από την έλλειψη χεριών στο πάγωμα προσλήψεων - Τι αλλάζει στη Γερμανία

Για πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια, η Γερμανία μετρά πάνω από 3 εκατομμύρια ανέργους, σε μια αγορά εργασίας που κάποτε ήταν από τις ισχυρότερες της ευρωζώνης

Δημήτρης Σταμούλης
Swatch: Αύξηση κερδοφορίας το 2025 – Εξελίξεις στη δικαστική διαμάχη με ανταγωνιστή
Business

Swatch: Ανοδική πορεία το 2025 - Στο φόντο δικαστική διαμάχη

Θετικές επιδόσεις κατέγραψε η The Swatch Group Greece το 2025 - Αισιόδοξες οι προσδοκίες για το υπόλοιπο έτος

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Commerzbank: Απορρίπτει την προσφορά των 37 δισ. ευρώ της UniCredit
World

Commerzbank: "Nein" στην προσφορά 37 δισ. της Unicredit

Η Commerzbank θεωρεί τη συγκεκριμένη προσφορά ως υπερβολικά χαμηλή, ενώ δείχνει ανοιχτή σε νέες προτάσεις - Τι αναφέρουν οι δύο τράπεζες

Γιάννης Αγουρίδης
Ομόλογα: Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος
Ομόλογα

Ομόλογα: Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος

Η ανησυχία για την αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων και το βάρος του δημόσιου χρέους καταλύτες του sell off στα ομόλογα

Τζούλη Καλημέρη
Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα
Economy

Καμπανάκι Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027

Καμπανάκι Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
