Digital Realty: Εγκαίνια του πρώτου της data center στη Βαρκελώνη

Τεχνολογία 18.05.2026, 20:12
Η Digital Realty ανακοίνωσε σήμερα τα εγκαίνια του πρώτου της κέντρου δεδομένων στη Βαρκελώνη, του BCN1, στο Sant Adrià de Besòs. Η νέα εγκατάσταση υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας στην ανάδειξη της Μεσογείου σε διεθνή κόμβο ψηφιακών υποδομών για τεχνολογίες επόμενης γενιάς, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και το cloud computing, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο της Βαρκελώνης ως κομβικού σημείου διασύνδεσης δίπλα στη Μαδρίτη, τη Μασσαλία, την Αθήνα, το Ηράκλειο, τη Ρώμη και τη Λισαβόνα.

Το BCN1, με συνολική προβλεπόμενη ισχύ 14 MW, έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει συνδεσιμότητα με ένα ευρύ οικοσύστημα παρόχων δικτύου και βρίσκεται σε στρατηγική τοποθεσία, κοντά στη διασταύρωση σημαντικών διεθνών διαδρομών διασύνδεσης. Η εγκατάσταση εξασφαλίζει συνδέσεις χαμηλής καθυστέρησης μεταξύ Αμερικής, Ευρώπης, Βόρειας Αφρικής, Μέσης Ανατολής και Ασίας, ενισχύοντας τον ρόλο της Βαρκελώνης ως κομβικού σημείου ψηφιακής συνδεσιμότητας.

Η Βαρκελώνη λειτουργεί συμπληρωματικά με το εδραιωμένο campus της Digital Realty στη Μασσαλία, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση δικτύου και την ανθεκτικότητα των ψηφιακών υποδομών στην ευρύτερη περιοχή. Τα υποθαλάσσια καλωδιακά συστήματα που καταλήγουν στη Βαρκελώνη διασυνδέονται με τη Μασσαλία, ενώ οι διεθνείς οπτικές διαδρομές προς τη Μασσαλία και τη Φρανκφούρτη ενδυναμώνουν περαιτέρω τον ρόλο της πόλης ως στρατηγικού κόμβου στις περιφερειακές και διεθνείς ροές δεδομένων.

Το BCN1 υποστηρίζει τη διαρκή ψηφιοποίηση της καταλανικής οικονομίας και εντάσσεται στο ευρύτερο χαρτοφυλάκιο κέντρων δεδομένων της Digital Realty στην Ιβηρική Χερσόνησο. Σε αυτό περιλαμβάνονται το πρόσφατα ανακοινωθέν κέντρο δεδομένων στη Λισαβόνα, καθώς και οι τέσσερις υφιστάμενες εγκαταστάσεις στη Μαδρίτη. Συνολικά, η Βαρκελώνη, η Μαδρίτη και η Λισαβόνα συγκροτούν μία από τις πλέον διασυνδεδεμένες περιφερειακές πλατφόρμες στην Ιβηρική, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική παρουσία της Digital Realty στην περιοχή EMEA.

«Η Βαρκελώνη αναδεικνύεται σε παγκόσμιας κλάσης πύλη για τον ψηφιακό κόσμο στη Μεσόγειο. Το campus της Digital Realty στη Βαρκελώνη μας φέρνει στο επίκεντρο αυτής της δυναμικής εξέλιξης, με υποδομές σχεδιασμένες σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα βιωσιμότητας. Μαζί με τα campus μας στη Μαδρίτη και τη Λισαβόνα, είμαστε υπερήφανοι που προσφέρουμε στους πελάτες μας μια εξαιρετικά διασυνδεδεμένη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη περιφερειακή πλατφόρμα στην Ιβηρική Χερσόνησο», δήλωσε ο Fabrice Coquio, Ανώτερος Αντιπρόεδρος και Managing Director Europe Mediterranean της Digital Realty.

Η Βαρκελώνη εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς σε έναν από τους σημαντικότερους κόμβους ψηφιακών υποδομών στη Νοτιοδυτική Ευρώπη, υποστηριζόμενη από τη συνεχή ανάπτυξη της αγοράς κέντρων δεδομένων, τις αυξανόμενες επενδύσεις σε δίκτυα συνδεσιμότητας και την επέκταση υποθαλάσσιων καλωδιακών συστημάτων υψηλής χωρητικότητας. Στρατηγικά έργα υποθαλάσσιων καλωδίων — όπως τα 2Africa και Medusa στη Βαρκελώνη, καθώς και τα Marea, Grace Hopper και EllaLink στην υπόλοιπη Ιβηρική — ενισχύουν ουσιαστικά το αποτύπωμα συνδεσιμότητας της περιοχής. Παράλληλα, η χωρητικότητα των κέντρων δεδομένων στη Βαρκελώνη αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά έως το 2030, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη άνοδο της ζήτησης και τον ολοένα πιο κομβικό ρόλο της πόλης στο ευρωπαϊκό ψηφιακό οικοσύστημα.

Με το BCN1, η Digital Realty επεκτείνει περαιτέρω την PlatformDIGITAL, την παγκόσμια πλατφόρμα κέντρων δεδομένων της εταιρείας, επιτρέποντας σε διεθνείς και τοπικές επιχειρήσεις να αναπτύσσουν και να κλιμακώνουν ταχέως εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και στρατηγικές τοποθέτησης και διαχείρισης δεδομένων, με τρόπο βιώσιμο και αποδοτικό.

Ως συμμετέχουσα στο Climate Neutral Data Centre Pact, η Digital Realty σχεδίασε το BCN1 ώστε να ανταποκρίνεται και να υπερβαίνει τα υψηλά πρότυπα ενεργειακής απόδοσης του κλάδου, ενσωματώνοντας προηγμένες αρχιτεκτονικές ισχύος και ψύξης, αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εφεδρικές γεννήτριες που λειτουργούν με HVO100 — ένα βιοκαύσιμο ανανεώσιμης προέλευσης. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία ενισχύει τη στρατηγική απανθρακοποίησής της, ανταποκρινόμενη παράλληλα στην αυξανόμενη ζήτηση για υποδομές έτοιμες να υποστηρίξουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

