Wall Street: Νευρικότητα και μικτά πρόσημα

Έντονη νευρικότητα εμφανίζουν σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες στη Wall Street, μετά από μια εβδομάδα συνεχών ρεκόρ, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στις τιμές του πετρελαίου και τις αποδόσεις των ομολόγων, εν αναμονή νέων εξελίξεων γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει πτώση 0,09% στις 49.479 μονάδες, ο 403 500 καταγράφει απώλειες 0,07% στις 7.412 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,01% στις 26.226 μονάδες.

H Wall Street σε επίπεδο τίτλων

Σε επίπεδο τίτλων, η Regeneron Pharmaceuticals καταγράφει πτώση άνω του 11%, καθώς το φάρμακό της για τον καρκίνο του δέρματος δεν πέτυχε τους στόχους σε δοκιμή τελικού σταδίου.

Αντίθετα, η Macy’s ενισχύεται σχεδόν 4%, μετά από ρυθμιστική κατάθεση που αποκάλυψε ότι η Berkshire Hathaway του Warren Buffett ξεκίνησε μικρή τοποθέτηση στην εταιρεία, αξίας περίπου 55 εκατ. δολαρίων στο τέλος του πρώτου τριμήνου. Το μέγεθος της θέσης θεωρείται περιορισμένο για τον όμιλο, γεγονός που οδήγησε σε εικασίες ότι πιθανότατα προέρχεται από τον επενδυτικό συνεργάτη Ted Weschler.

Επίσης, η Bio-Rad Laboratories σημειώνει άλμα 13%, έπειτα από δημοσίευμα της Wall Street Journal που ανέφερε ότι το fund ακτιβιστών Elliott Investment Management έχει αποκτήσει σημαντικό ποσοστό στην εταιρεία, χωρίς όμως να αποκαλύπτεται το ακριβές μέγεθος ή το επενδυτικό σχέδιο.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο για τις αγορές, καθώς τόσο ο S&P 500 όσο και ο Nasdaq κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο Dow Jones προσέγγισε προσωρινά το επίπεδο των 50.000 μονάδων.

Ωστόσο, στο τέλος της εβδομάδας οι αγορές δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις, καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων παγκοσμίως αυξήθηκαν. Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο περίπου ενός έτους, ενώ στη Βρετανία η απόδοση των 30ετών ομολόγων κινήθηκε σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Αντίστοιχη άνοδος καταγράφηκε και στην Ιαπωνία στα μακροπρόθεσμα ομόλογα.

Στο μεταξύ, οι εντάσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένουν αυξημένες, διατηρώντας τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα, καθώς η πορεία της σύγκρουσης παραμένει αβέβαιη. Την Κυριακή, ο πρόεδρος Donald Trump δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να «κινηθεί γρήγορα», αλλιώς «δεν θα μείνει τίποτα», ενώ οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν σε αδιέξοδο.

Παράλληλα, τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό ενισχύουν την εκτίμηση ότι μια άμεση μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve είναι απίθανη.

Ο αναλυτής Ed Yardeni σημείωσε ότι οι αγορές φαίνεται να προεξοφλούν υψηλά επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, παρά τις πολιτικές πιέσεις για χαλάρωση. Όπως ανέφερε, το μακροοικονομικό περιβάλλον δεν στηρίζει πλέον μια χαλαρή νομισματική πολιτική ή μειώσεις επιτοκίων στο άμεσο μέλλον.