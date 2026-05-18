Commerzbank: Απορρίπτει την προσφορά των 37 δισ. ευρώ της UniCredit

Η Commerzbank θεωρεί τη συγκεκριμένη προσφορά ως υπερβολικά χαμηλή, ενώ δείχνει ανοιχτή σε νέες προτάσεις - Τι αναφέρουν οι δύο τράπεζες

World 18.05.2026, 16:11
Επιμέλεια Γιάννης Αγουρίδης

Η Commerzbank AG απέρριψε την προσφορά εξαγοράς ύψους 37 δισ. ευρώ (43 δισ. δολάρια) της UniCredit SpA, χαρακτηρίζοντάς την ως υπερβολικά χαμηλή, και προέτρεψε τους επενδυτές να την απορρίψουν, εντείνοντας περαιτέρω την ένταση στην υπόθεση εξαγοράς που διαρκεί 19 μήνες.

Η UniCredit «δεν προσφέρει επαρκή χρήματα στους μετόχους μας», δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Commerzbank, Μπεττίνα Ορλόπ , σε ανακοίνωσηή της, αντανακλώντας την επίσημη αξιολόγηση του διοικητικού συμβουλίου και του εποπτικού συμβουλίου της τράπεζας.

Η CEO της Commerzbank, Μπεττίνα Ορλόπ

Ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις η Commerzbank

Η Commerzbank είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις εάν η UniCredit βελτιώσει την προσφορά και παρουσιάσει μια στρατηγική για την ενοποιημένη οντότητα που «αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα» του επιχειρηματικού της μοντέλου, ανέφερε. Ωστόσο, οι τρέχουσες προτάσεις της UniCredit βασίζονται σε εκτιμήσεις συνέργειας που «δεν είναι ούτε ισχυρές ούτε πειστικές» και θα «αποδυνάμωναν» την ικανότητα της τράπεζας να εξυπηρετεί γερμανικές εταιρείες, ανέφερε.

Η UniCredit προσφέρει 0,485 δικές της μετοχές για κάθε μία της γερμανικής ανταγωνίστριας, αποτιμώντας την σε περίπου 37 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις τιμές του κλεισίματος της Παρασκευής. Η αγοραία αξία της Commerzbank ήταν περίπου 39 δισ. ευρώ. Ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, έθεσε το ενδεχόμενο βελτίωσης της προσφοράς εάν υπάρξει ισχυρή ανταπόκριση από τους επενδυτές ή συνομιλίες με την Commerzbank.

Η ιταλική τράπεζα τόνισε σε ανακοίνωση μετά την ανακοίνωση της Commerzbank τη Δευτέρα ότι «διαφωνούμε ριζικά με πολλά από τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν και τα θεωρούμε αβάσιμα και χωρίς στοιχεία τεκμηρίωσης». Πρόσθεσε ότι μια πληρέστερη απάντηση θα δημοσιευθεί «εν ευθέτω χρόνω».

Οι εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών

Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δύο τραπεζών οξύνει τις εντάσεις που έχουν συσσωρευτεί από τότε που ο Ορσέλ άρχισε να επιδιώκει ανοιχτά την εξαγορά της Commerzbank τον Σεπτέμβριο του 2024, σε μια προσπάθεια να επεκτείνει τις δραστηριότητές του στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Ο Ορσέλ ανακοίνωσε μια επίσημη προσφορά εξαγοράς τον Μάρτιο, η οποία υποβλήθηκε στους επενδυτές της Commerzbank νωρίτερα αυτό το μήνα και ισχύει έως τις 16 Ιουνίου.

Ο CEO της Unicredit Αντρέα Ορσέλ

Η Commerzbank έχει από τότε επικρίνει επανειλημμένα τις τακτικές της UniCredit και έχει κατηγορήσει την ιταλική τράπεζα ότι επιδιώκει να υποβαθμίσει την αποτίμησή της. Επανέλαβε την κριτική αυτή τη Δευτέρα, αναφέροντας ότι οποιεσδήποτε συνομιλίες με την UniCredit θα απαιτούσαν μια σχέση εμπιστοσύνης. Αυτή έχει «υπονομευθεί σοβαρά» από την «ασυντόνιστη συμπεριφορά και τις επανειλημμένα παραπλανητικές ανακοινώσεις» της ιταλικής τράπεζες, ανέφερε.

Η γερμανική κυβέρνηση, η οποία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος επενδυτής της Commerzbank με μερίδιο περίπου 12%, αντιτίθεται σθεναρά στη συμφωνία.

Οι Ορλόπ και Ορσέλ πραγματοποίησαν συνομιλίες σχετικά με την προσφορά νωρίτερα φέτος, αλλά οι συναντήσεις κατέληξαν σε διαφωνία και τελικά ενέτειναν τις διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών. Ενώ η UniCredit έχει δηλώσει ότι μια εξαγορά θα βελτίωνε την κερδοφορία της Commerzbank μέσω σημαντικών περικοπών κόστους, ο γερμανικός πιστωτικός οργανισμός απέρριψε τις προτάσεις ως μη ρεαλιστικές και ανέφερε ότι θα προκαλούσαν απώλεια εσόδων.

Η παραπλάνηση

Η Commerzbank κατηγόρησε επίσης την UniCredit ότι χρησιμοποιεί «παραπλανητικές» δηλώσεις στις προτάσεις στρατηγικής που έχει υποβάλει για τη γερμανική τράπεζα.

«Η UniCredit εκτιμά ανακριβώς τις απώλειες εσόδων, το δυναμικό εξοικονόμησης κόστους και τα έξοδα αναδιάρθρωσης, καθώς και τον χρόνο που απαιτείται για την εφαρμογή των προγραμματισμένων μέτρων», ανέφερε η Commerzbank στην ανακοίνωση της Δευτέρας, στην οποία προστίθεται: «Αυτό ισχύει ιδίως για τις μειώσεις προσωπικού που προβλέπει η UniCredit, την πολύπλοκη ενοποίηση των συστημάτων πληροφορικής και τις απώλειες εσόδων που προκύπτουν από αλληλεπικαλύψεις στον τομέα των εταιρικών πελατών.».

Η τιμή που προσφέρει η UniCredit βρίσκεται εδώ και καιρό κάτω από την αγοραία αξία της Commerzbank και μέχρι στιγμής έχουν προσφερθεί ελάχιστες μετοχές.

Η UniCredit κατέχει σήμερα σχεδόν το 27% της Commerzbank μέσω άμεσων μετοχών και ελέγχει ένα επιπλέον 12% των δικαιωμάτων ψήφου μέσω παραγώγων.

Ήταν αναμενόμενο πως η Commerzbank θα απέρριπτε την προσφορά. Οι μετοχές και των δύο εταιρειών διατήρησαν σε μεγάλο βαθμό τις προηγούμενες απώλειές τους μετά την ανακοίνωση.

Η Commerzbank θα πραγματοποιήσει την ετήσια γενική συνέλευσή της στις 20 Μαΐου. Τα τελευταία πέντε χρόνια, το ποσοστό συμμετοχής στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις της ήταν πάντα κάτω από το 70% του μετοχικού κεφαλαίου.

