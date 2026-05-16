Samsung: Η εκρηκτική άνοδος φέρνει κέρδη αλλά και νέες προκλήσεις

Η Samsung πέρασε από τη στασιμότητα σε θεαματική ανάκαμψη, με την έκθεσή της στη ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης να την οδηγεί σε ιστορικά υψηλά. Την ίδια στιγμή, όμως, η επιτυχία της φέρνει μαζί της νέες πιέσεις, από πολιτικές παρεμβάσεις μέχρι εργασιακές εντάσεις.

Η Samsung Electronics, που μόλις το 2024 ζητούσε συγγνώμη για την απώλεια τεχνολογικής ανταγωνιστικότητας, έχει πλέον γυρίσει εντυπωσιακά το παιχνίδι, σημειώνει σε άρθρο του ο Economist. Η κεφαλαιοποίησή της αυξήθηκε κατά 400% μέσα σε έναν χρόνο και αυτόν τον μήνα ξεπέρασε για πρώτη φορά το 1 τρισ. δολάρια, καθώς η εταιρεία ωφελείται από τις τεράστιες επενδύσεις στην υποδομή τεχνητής νοημοσύνης.

Τα οικονομικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη δυναμική αυτή. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 τα λειτουργικά κέρδη της εκτοξεύθηκαν στα 57 τρισ. γουόν, ποσό υπερδιπλάσιο σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, ενώ οι αναλυτές περιμένουν ότι η κερδοφορία θα συνεχίσει ανοδικά λόγω της αμείωτης ζήτησης για προηγμένα memory chips.

Τα chips στο επίκεντρο

Η Samsung παραμένει ένας πολυσχιδής όμιλος, όμως όλο και περισσότερο το βάρος του business model μετατοπίζεται στους ημιαγωγούς. Τα μικροτσίπ αντιστοιχούσαν στο 61% των πωλήσεων και στο 94% των λειτουργικών κερδών στο πρώτο τρίμηνο, γεγονός που δείχνει πόσο καθοριστικός έχει γίνει ο κλάδος για τον όμιλο.

Η εταιρεία είναι μία από τις τρεις που μπορούν να παράγουν μαζικά τα memory chips που χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη, μαζί με τη SK Hynix και τη Micron. Οι πωλήσεις chips αυξήθηκαν κατά περίπου 20% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ η μέση τιμή πώλησης ανέβηκε κατά 90%, ένδειξη της πίεσης στην αγορά και της ισχυρής διαπραγματευτικής θέσης της εταιρείας.

Επέκταση με προσοχή

Παρά την εκρηκτική ζήτηση, η Samsung κινείται με σχετικά προσεκτικό ρυθμό στην επέκταση της παραγωγικής της δυναμικότητας. Νέα εγκατάσταση θα αρχίσει να παράγει μαζικά chips μέσα στη χρονιά, ενώ από τον Ιούλιο ξεκινά και η κατασκευή ενός ακόμη μεγάλου εργοστασίου κόστους περίπου 55 δισ. δολαρίων.

Ωστόσο, το νέο αυτό fab, γνωστό ως P5 Fab 2, δεν αναμένεται να είναι έτοιμο πριν από το 2030. Η επιφυλακτική στάση της διοίκησης αποδίδεται στο γεγονός ότι ο κλάδος των ημιαγωγών απαιτεί τεράστιες επενδύσεις και έχει ιστορικά οδηγήσει σε κύκλους υπερ-επέκτασης και ύφεσης.

Το στοίχημα του foundry

Πέρα από τα memory chips, η Samsung ενισχύει και το foundry business, δηλαδή την παραγωγή chips που σχεδιάζονται από άλλες εταιρείες. Μια νέα μονάδα στο Τέξας θα ανοίξει φέτος για να εξυπηρετήσει πελάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε έναν τομέα όπου η εταιρεία παραμένει πίσω από την TSMC.

Η έκρηξη της AI, όμως, βοηθά τη Samsung και εδώ. Η TSMC είναι ήδη σχεδόν πλήρως δεσμευμένη από παραγγελίες, με αποτέλεσμα ορισμένοι πελάτες να στραφούν προς τη Samsung, ανάμεσά τους η Tesla και η Qualcomm. Παράλληλα, τα υψηλά κέρδη από τη μνήμη προσφέρουν στη Samsung περισσότερα κεφάλαια για επενδύσεις.

Οι νέες πιέσεις

Η επιτυχία, ωστόσο, δημιουργεί και παράπλευρες πιέσεις. Οι αυξημένες τιμές των chips έχουν πλήξει τις καταναλωτικές δραστηριότητες της Samsung, με τον τομέα των smartphone να πιέζεται έντονα και να ενδέχεται να εμφανίσει ζημία φέτος. Το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά και πολιτικό, καθώς στη Νότια Κορέα έχει ανοίξει συζήτηση για το πώς θα μοιραστούν τα οφέλη από το λεγόμενο chip boom.

Την ίδια ώρα, συνδικαλιστικές ενώσεις της εταιρείας ζητούν τη διανομή του 15% των κερδών του τμήματος παραγωγής chip μνήμης στους εργαζόμενους, αντίστοιχα με το μοντέλο που ισχύει στη SK Hynix. Μάλιστα απειλούν με πολυήμερη απεργία από τις 21 Μαΐου, η οποία εκτιμάται ότι θα κόστιζε στη Samsung περίπου 30 τρισ. γουόν.

Τι σημαίνει για την αγορά

Η περίπτωση της Samsung δείχνει πώς η παγκόσμια έκρηξη στην τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει όχι μόνο τις τεχνολογικές ισορροπίες, αλλά και την κερδοφορία, τις επενδύσεις και τις σχέσεις εργασίας. Η εταιρεία έχει πετύχει μια εντυπωσιακή επιστροφή, όμως το επόμενο στοίχημα είναι αν θα καταφέρει να μετατρέψει αυτή τη συγκυρία σε σταθερό, μακροπρόθεσμο πλεονέκτημα.