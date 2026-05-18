Ευρώπη Holdings: Απέκτησε το 50% Alpha Incurance Brokers

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το 50% της Alpha Incurance Brokers απέκτησε η Ευρώπη Holdings έναντι 300.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική της Εταιρείας για τη διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας της και την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στην αναπτυσσόμενη ασφαλιστική αγορά της Ρουμανίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ευρώπη Holdings , η «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS A.E.», εφεξής η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 01.10.2025, ανακοίνωσής της, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση ενενήντα τριών (93) εταιρικών μεριδίων της εταιρείας «Alpha Insurance Brokers – Societate de Brokeraj in Asigurare

Reasigurare S.R.L.» (δ.τ. «Alpha Insurance Brokers»), με έδρα το Βουκουρέστι, Ρουμανία, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 50% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, από την εταιρεία Vista 2025 S.R.L. (πρώην ALPHA LEASING ROMANIA IFN S.A.), θυγατρική του Ομίλου VISTA BANK Romania.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00). Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Εταιρεία

κατέχει συνολικά ποσοστό 50% του εταιρικού κεφαλαίου της «Alpha Insurance Brokers».

Ευρώπη Holdings: Τα αποτελέσματα του 2025

Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας κατέγραψε η Ευρώπη Holdings το 2025, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς ολοκλήρωσης του εταιρικού μετασχηματισμού και της ενσωμάτωσης των νέων ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.

Κατά τη διάρκεια του 2025, ο Όμιλος ολοκλήρωσε την τελική φάση του εταιρικού μετασχηματισμού που ξεκίνησε το 2024, προχωρώντας σε στρατηγικές ενέργειες με την εξαγορά του 100% των εταιρειών «ΕΥΡΩΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», «ΝΑΚ Insurance Brokers A.E.» και «ΑΜΥΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.».

Επίσης, με την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με άντληση 68,3 εκατ. ευρώ, την κεφαλαιακή ενίσχυση 28 εκατ. ευρω0000 της ασφαλιστικής θυγατρικής και την απορρόφηση της «ΑΜΥΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.» από την «ΝΑΚ Insurance Brokers A.E.».

Η Ευρώπη Holdings έχει πλέον μετασχηματιστεί σε εταιρεία συμμετοχών με στρατηγική έμφαση στον ασφαλιστικό τομέα, υλοποιώντας σημαντικές επενδύσεις και εξαγορές, ενώ διατηρεί παράλληλα χαρτοφυλάκιο ακινήτων άνω των 100 εκ. ευρώ το οποίο αφενός αποτελεί πηγή διαφοροποιημένων εσόδων και αφετέρου παρέχει ευχέρεια πρόσβασης σε ρευστότητα εφόσον απαιτηθεί, όπως αναφέρεται, για την περαιτέρω ανάπτυξή της.