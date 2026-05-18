Παπασταύρου: Νωρίτερα η γεώτρηση στο Block 2 του Ιονίου

Ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου αναφέρθηκε στις ρυθμιστικές ενέργειες που χρειάζονται για να μπορέσει η κοινοπραξία να προχωρήσει

Ενέργεια 18.05.2026, 12:06
Ανοικτό άφησε το ενδεχόμενο να ξεκινήσει νωρίτερα η γεώτρηση στο υπεράκτιο Block 2 στο Ιόνιο, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Ο Σταύρος Παπασταύρου αναφερόμενος στην φιλόδοξη προσπάθεια της χώρας να ερευνήσει τον ορυκτό της πλούτο για τον εντοπισθμό πιθανών κοιτασμάτων σε υδρογονάνθρακες τόνισε ότι ο CEO της HELLENiQ ENERGY Ανδρέας Σιάμισιης τον ενημέρωσε για την πιθανότητα εκκίνησης των διαδικασιών της γεώτρησης νωρίτερα από τον προγραμματισμό που θέλει αυητή να εκτελείται στο πρώτο τρίμηνο του 2027.

Υπενθυμίζεται ότι το θαλάσσιο Block 2 έχει παραχωρηθεί στην κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ ENERGY. Τη γεώτρηση θα εκτελέσει η Energean.

Ο Παπασταύρου για τους υδρογονάνθρακες

Ο Υπουργός τόνισε, χαρακτηριστικά αναφερόμενος στη γεώτρηση: «Αν τρέχαμε πριν, τώρα τρέχουμε δύο φορές παραπάνω. Ο στόχος είναι να ξεκινήσουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 50 χρόνια, το πρώτο τρίμηνο του 2027. Είδα τον κύριο Σιάμισιη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της HelleniQ Energy, που είπε ότι η προσπάθεια είναι, ενδεχομένως, να πάμε και λίγο νωρίτερα. Εμείς, από την πλευρά μας, κάνουμε όλες τις ρυθμιστικές ενέργειες που χρειάζονται για να μπορέσει η κοινοπραξία να προχωρήσει».

«Η κοινοπραξία μιλάει για ένα δυνητικό κοίτασμα 270 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Και προβλέπει ότι αυτό μπορεί να αποφέρει 10 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και στον Έλληνα φορολογούμενο. Από ένα οικόπεδο: το Block 2. Φανταστείτε, εάν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο το κοίτασμα αυτό, τι σημαίνει συνολικά για τη χώρα μας. Θα απελευθερώσει έναν πολύ μεγάλο πλούτο για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες».

Η ανάρτηση Τραμπ

Ερωτηθείς για τη συνέντευξη, που παραχώρησε στο Breitbart News, την οποία ανήρτησε στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε: «Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή, λέμε ναι στη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κοινωνική συνοχή. Πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανταγωνιστικότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος Πρωθυπουργός που είπε όχι στο δίλημμα ‘είτε άνεμος και ήλιος είτε υδρογονάνθρακες’. Είπε ναι ’και τα δύο’».

«Έχουμε έναν Πρωθυπουργό που προέταξε το εθνικό συμφέρον. Γιατί, ξέρετε, η ενέργεια είναι η γεωπολιτική ισχύς. Όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει την μοίρα του. Όποιος δεν ελέγχει την ενέργειά του, είναι όμηρος των επιλογών των άλλων», είπε. Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις, ο κ. Παπασταύρου, υπογράμμισε: «Θυμάστε τι έλεγαν κάποιοι πριν από λίγο καιρό, ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Τώρα, έρχεται ο Αμερικάνος Προέδρος, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες αφού έχει γυρίσει από την Κίνα, μαζί με τις άλλες αναρτήσεις του, που τις αναφέρατε πριν για το Ιράν, και λέει μπράβο στην Ελλάδα, μπράβο στον Μητσοτάκη. Αυτό νομίζω τα λέει όλα».

Σε ερώτηση για τις νέες τουρκικές προκλήσεις, ο κ. Παπασταύρου διευκρίνισε ότι όλες οι κινήσεις που κάνει η Ελλάδα, έχουν γίνει «με αυτοπεποίθηση, με θεσμικότητα, πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, πάντα στο πλαίσιο του μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Και πρόσθεσε ότι, «όπως και να έχουν οι μονομερείς ενέργειες, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα, σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας».

Ο κ. Παπασταύρου μίλησε και για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό που παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα: «Ο τουρισμός είναι η ναυαρχίδα της οικονομίας μας. Εδώ και δέκα χρόνια δεν είχε ένα χωροταξικό πλαίσιο. Δεν ήξερε κανείς πού θέλει να κάνει μια επένδυση τα επόμενα δέκα χρόνια. Και υπάρχει μια ρύθμιση που είναι πολύ σημαντικό να την ακούσουν όλοι, που για ‘μένα αποτελεί παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα. Με το χωροταξικό, από εδώ και πέρα, μέχρι 25 μέτρα από την ακτογραμμή, δεν θα επιτρέπεται οποιαδήποτε νέα κατασκευή και νέα διαμόρφωση. Δίνουμε στους Έλληνες την ακτογραμμή που τους ανήκει. Στο εξής, απαγορεύουμε οριζόντια οποιαδήποτε νέα κατασκευή για 25 μέτρα από την ακτογραμμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για τις τιμές της ενέργειας και αν η Κυβέρνηση προτίθεται να λάβει πρόσθετα μέτρα στήριξης ο κ. Παπασταύρου απάντησε: «Ένα πράγμα είχε αποδείξει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε όλες τις κρίσεις: την αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίζει την κρίση και ότι δεν αφήνει κανέναν πίσω. Δεν αφήνει κανέναν συμπολίτη μας πίσω».

Ο κ. Παπασταύρου μίλησε και για την πολιτική επικαιρότητα και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να επανεκλεγεί για τρίτη θητεία, σχηματίζοντας αυτοδύναμη κυβέρνηση. «Πιστεύω ότι ο κόσμος μπορεί να κρίνει, πού ήμασταν και που είμαστε με την κυβέρνηση Μητσοτάκη», τόνισε προσθέτοντας ότι «σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς η χώρα χρειάζεται μία σταθερή κυβέρνηση που μπορεί να οδηγεί τη χώρα μπροστά».

Ερωτηθείς για την απουσία των κ. Καραμανλή και Σαμαρά από το συνέδριο της ΝΔ, ο κ. Παπασταύρου είπε: «Είμαι και εγώ ένας από αυτούς που πιστεύουν πολύ στην ενότητα, έχω υπηρετήσει με τον Κώστα Καραμανλή και έχουμε δώσει μάχες με τον Αντώνη Σαμαρά και προφανώς όλοι θα τους θέλαμε εκεί. Από την άλλη μεριά, όμως, πέρα από τις παρουσίες και τις απουσίες, η κοινωνία ζητάει ένα πράγμα: λύσεις στα προβλήματα».

