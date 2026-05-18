Ελλάκτωρ: Η Reggeborgh απέκτησε το 11,9% των μετοχών της Motor Oil

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μειώνει κι άλλο τη συμμετοχή της η Motor Oil στην Ελλάκτωρ.

Όπως ανακοινώθηκε από την Ελλάκτωρ στο Euronext Athens, η Motor Oil κατέβασε τη συμμετοχή της σε 10,41% από 22,40% που κατείχε. Την ίδια στιγμή η Ελλάκτωρ με άλλη ανακοίνωση της γνωστοποίησε ότι η ολλανδική Reggeborgh Invest απέκτησε με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή μετοχές που αντιστοιχούν στο 11,99% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Reggeborgh συμφερόντων του Ολλανδού Χένρι Χόλτερμαν απέκτησε τις μετοχές της Motor Oil με τίμημα που συμφωνήθηκε εκτός χρηματιστηριακού ταμπλό.

Όλα δείχνουν ότι πλέον οι Ολλανδοί συγκεντρώνουν ισχυρό πλειοψηφικό πακέτο μετοχών. Μετά και από αυτή τη συναλλαγή κατέχει το 64,62% της Ελλάκτωρ. Πηγές εκτιμούν ότι σταδιακά μετά και την πώληση της Άκτωρ Παραχωρήσεις στην AKTOR για την Ελλάκτωρ δεν αποκλείεται να ακολουθήσει και δημόσια πρόταση που θα απευθύνει η Reggeborgh.

Η ανακοίνωση της Ελλάκτωρ για τη Motor Oil

Ειδικότερα η ανακοίνωση της Ελλάκτωρ για τη μεταβολή των μετοχών της Motor Oil αναφέρει: «Η μέτοχος MΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. («ΜΟΗ») γνωστοποίησε ότι, στις 15.05.2026 (ημερομηνία συναλλαγής), το ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας κατήλθε των ορίων 20% και 15%, και επίσης επήλθε μεταβολή >3%. Κατόπιν τούτου, η ΜΟΗ κατέχει πλέον 36.250.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,41% άμεσης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (έναντι 78.000.000 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστού 22,40% συμμετοχής, προ της συναλλαγής), χωρίς να υφίσταται έμμεση συμμετοχή».

Η Reggeborgh

Η Ελλάκτωρ γνωστοποίησε για τη Reggeborgh: «Η μέτοχος REGGEBORGH INVEST B.V. («REGGEBORGH») γνωστοποίησε ότι, στις 15.05.2026 (ημερομηνία συναλλαγής), απέκτησε 41.750.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 11,9905% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC). Κατόπιν των ανωτέρω, η REGGEBORGH κατέχει πλέον 225.022.350 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσοστό 64,626% άμεσης συμμετοχής επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας ΑΕ (έναντι 183.272.350 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστού 52,635% συμμετοχής, προ της συναλλαγής), χωρίς να υφίσταται έμμεση συμμετοχή. Σημειώνεται ότι, η Reggeborgh είχε γνωστοποιήσει (16.01.2025 TR-1) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην Εκδότρια την απόκτηση στις 13.01.2025 10.400.000 μετοχών, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 2,9868% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας. Κατόπιν τούτου, η Reggeborgh κατείχε 178.072.350 μετοχές, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 51,142% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, καθώς και δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (call option) επί 5.200.000 μετοχών, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 1,493% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, ήτοι συνολική θέση 52,635%».