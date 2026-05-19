Κουτσόπουλος (Deloitte): Προσπαθούμε να έχουμε ένα AI Factory στην Ελλάδα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι οικονομικές προοπτικές της χώρας, αλλά και οι προκλήσεις της επόμενης ημέρας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης ανάμεσα σε εκπροσώπους από τους κλάδους των επαγγελματικών υπηρεσιών, των καπνικών προϊόντων, του τουρισμού και του φαρμάκου, στο πλαίσιο του ετήσιου Συνεδρίου με τίτλο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ο Δημήτρης Κουτσόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Deloitte, επιχείρησε να εξηγήσει τι ακριβώς περιλαμβάνει ο τομέας των επαγγελματικών υπηρεσιών, στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία. «Αφορούν audit, tax, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υλοποίησης έργων και υπηρεσίες outsourcing». Για την περιοχή Ευρώπη – Μέση Ανατολή – Αφρική, εξήγησε, είναι ένα σύνολο 435 δισ. την περίοδο 2020 – 2025.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε τρεις βασικές προκλήσεις του κλάδου για την επόμενη ημέρα, οι οποίες αφορούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, τις δεξιότητες και τη βιωσιμότητα. Ιδίως για τις δεξιότητες, παραδέχθηκε ότι «δεν έχουμε αρκετές δεξιότητες σε σχέση με τις ανάγκες που έχει η ελληνική αγορά». «Είναι περισσότερες οι ανάγκες απ’ ό,τι είναι η παραγωγή μελλοντικών στελεχών από τα πανεπιστήμια», συμπλήρωσε. Αναφορικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη, επεσήμανε ότι «αυτή τη στιγμή η προσπάθεια είναι να έχουμε ένα AI Factory στην Ελλάδα, το οποίο θα έρθει να εξυπηρετήσει ευρωπαϊκές χώρες».

Για τον κλάδο των καπνικών μίλησε ο Γιώργος Μαργώνης, Πρόεδρος της Παπαστράτος και Αντιπρόεδρος Ευρώπης της PMI. Όπως ανέφερε, «τα τελευταία 10 χρόνια έχουν αλλάξει πάρα πολλά, περισσότερα απ’ όσα είχαν αλλάξει τα προηγούμενα 100». «Εκτός από την πρόληψη, τη διακοπή και την αποτροπή χρήσης από ανήλικους, βάλαμε στο τραπέζι μια τέταρτη εναλλακτική που έχει να κάνει με καλύτερα προϊόντα. Γι΄ αυτό επενδύσαμε 16 δισ.», συνέχισε.

Η Παπαστράτος, όπως συμπλήρωσε, ήταν ο φορέας αυτής της αλλαγής στην Ελλάδα. Περιγράφοντας τα αποτελέσματα των παραπάνω κινήσεων, σημείωσε ότι οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά, το παράνομο εμπόριο έχει περιοριστεί, ενώ παράλληλα έχει μειωθεί και το παραδοσιακό κάπνισμα. «Είναι μονόδρομος αυτή η τακτική […] Μέχρι τώρα λειτουργεί πολύ καλά», κατέληξε.

Ο Γιάννης Ρέτσος, Αντιπρόεδρος & CEO της Electra Hotels και Πρόεδρος ΔΣ στο ΙΟΒΕ, επιχείρησε να περιγράψει την πορεία των τελευταίων ετών στον τουρισμό, υπενθυμίζοντας ότι «ο τουρισμός ξεκίνησε από το ζενίθ του 2019, πέρασε στο ναδίρ του 2020 και επανήλθε από το 2022-23, φθάνοντας φέτος σε ιστορικό ρεκόρ». Ήταν μια «τεράστια άσκηση που δεν είχε προβλεφθεί από πουθενά», πρόσθεσε, προτού σημειώσει ότι «χρειάστηκε να αυτοσχεδιάσει και ο ιδιωτικός τομέας και η κυβέρνηση». «Ήταν μια περίοδος που κατέδειξε πόσα πολλά μπορούμε να πετύχει η χώρα όταν υπάρχει στρατηγική και συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα», διαμήνυσε.

Τέλος, ο Θεόδωρος Τρύφων, Συνδιευθύνων Σύμβουλος της ELPEN, Πρόεδρος του ΠΕΦ, Μέλος ΔΣ του ΣΕΒ και Μέλος ΔΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, αναγνώρισε ότι ο κλάδος του φαρμάκου κατάφερε, μέσα στην ελληνική κρίση, να διατηρήσει την παραγωγική βάση και τους εργαζόμενους. «Κερδίσαμε μερίδιο αγοράς […] και σταδιακά αποφασίσαμε ότι έπρεπε να παίξουμε τα ρέστα μας. Πήραμε ρίσκα και αποφασίσαμε να πάμε σε μια μετάλλαξη, δίνοντας βάρος στο εξωτερικό», ανέφερε.

Την περίοδο 2018-2025, όπως υπενθύμισε, «αρχίσαμε να υλοποιούμε ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, για να μπορέσουμε να έχουμε δυνατότητες ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας». «Είναι σημαντικό ότι είχαμε κάποια κίνητρα», συμπλήρωσε. Έτσι, πρόσθεσε, «μπορέσαμε και πήραμε μια σημαντική ανάσα». Όσον αφορά στο σήμερα, παρατήρησε ότι «βλέπουμε ένα υψηλό κόστος ενέργειας».«Για μένα δεν υπάρχει η λέξη κρίση. Κάθε χρονιά φέρνει πολύ σημαντικές προκλήσεις ως προς το πώς θα παραμείνουμε ανταγωνιστικοί», δήλωσε.