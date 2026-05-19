Καββαδάς: Προτεραιότητα οι αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων

Στη σταδιακή επιστροφή της Λέσβου σε συνθήκες κανονικότητας μετά τα περιοριστικά μέτρα για τον αφθώδη πυρετό, αλλά και στα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων και των τυροκομικών επιχειρήσεων αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Καββαδάς, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Στυλιανού Φωτόπουλου.

Ο κ. Καββαδάς σημείωσε ότι από τις 5 Μαΐου έχει ξεκινήσει ξανά η διακίνηση ώριμων τυριών εκτός Λέσβου, τονίζοντας πως μέχρι σήμερα έχουν ήδη διακινηθεί πάνω από 330 τόνοι προς την εγχώρια αγορά.

Ο Αθ. Καββαδάς υπενθύμισε την αποζημίωση των κτηνοτρόφων της Λέσβου για το γάλα που δεν διατίθεται λόγω των περιοριστικών μέτρων

Όπως διευκρίνισε, οι περιορισμοί δεν συνδέονται με ζητήματα δημόσιας υγείας, καθώς «δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τον άνθρωπο ούτε από τα ώριμα τυριά ούτε γενικά από προϊόντα που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία υψηλής παστερίωσης». Εξήγησε ότι τα μέτρα επιβλήθηκαν λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας του αφθώδους πυρετού, ο οποίος μπορεί να μεταδοθεί ακόμη και μέσω συσκευασιών, μεταφορικών μέσων ή εξοπλισμού.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η επανεκκίνηση των εξαγωγών πραγματοποιείται υπό αυστηρούς κανόνες βιοασφάλειας και με ελέγχους του ΕΦΕΤ, μετά τη δημοσίευση του σχετικού οδηγού βιοασφάλειας.

Οι αποζημιώσεις

Αναφερόμενος στην πρόταση για εθνική καμπάνια προβολής προϊόντων από πληγείσες περιοχές, ο κ. Καββαδάς σημείωσε ότι τα κρούσματα ευλογιάς καταγράφονται πλέον σε 30 περιφερειακές ενότητες, επισημαίνοντας ότι «δεν μιλάμε για 1-2 πληττόμενες περιοχές αλλά για τη μισή χώρα». Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υπάρξει μια γενικευμένη στοχευμένη καμπάνια υπέρ συγκεκριμένων περιοχών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το Υπουργείο μπορεί να συνεργαστεί με το Υπουργείο Ανάπτυξης για να εξεταστεί τι επιτρέπει το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο σε επίπεδο προωθητικών ενεργειών.

Ο κ. Καββαδάς τόνισε πάντως ότι αυτή τη στιγμή βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι οι άμεσες οικονομικές ενισχύσεις και οι αποζημιώσεις προς τους παραγωγούς που έχουν πληγεί από τις επιζωοτίες. Στο πλαίσιο αυτό υπενθύμισε τη νέα τροπολογία για την αποζημίωση των κτηνοτρόφων της Λέσβου για το γάλα που δεν διατίθεται λόγω των περιοριστικών μέτρων. Οι αποζημιώσεις αφορούν την περίοδο από τις 15 Μαρτίου και για όσο διάστημα ισχύουν τα μέτρα, ενώ θα υπολογιστούν με βάση τα νόμιμα παραστατικά της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.

Όπως ο ΥφΑΑΤ είπε, πρόκειται για το τέταρτο ειδικό μέτρο στήριξης που ενεργοποιείται για τη Λέσβο, μετά τα 8 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των τυροκομείων, τις αποζημιώσεις περίπου 726.000 ευρώ για τα θανατωθέντα ζώα και την απαλλαγή από φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Σε πανελλαδικό επίπεδο, ανέφερε ότι από το 2025 έως σήμερα έχουν καταβληθεί περίπου 213 εκατ. ευρώ, ενώ μόνο φέτος οι αποζημιώσεις για θανατωθέντα ζώα ξεπερνούν τα 26 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Καββαδάς αναφέρθηκε και στα διαθέσιμα ευρωπαϊκά προγράμματα προώθησης γεωργικών προϊόντων, μέσω των οποίων συνεταιρισμοί, οργανώσεις παραγωγών και επαγγελματικοί φορείς μπορούν να χρηματοδοτηθούν με ποσοστά συγχρηματοδότησης έως 70%-80%, καθώς και στο πρόγραμμα «Εξωστρεφής Γεωργία» για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του αγροδιατροφικού τομέα.