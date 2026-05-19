Μητσοτάκης: Σημαντικό το αποτύπωμα των επενδύσεων της Coca-Cola HBC

«Είναι σημαντικό για την ελληνική οικονομία, να υλοποιούνται τέτοιες επενδύσεις όπως της καινούργιας σημαντικής γραμμής παραγωγής της Coca-Cola 3E, μιας εταιρείας του ομίλου Coca-Cola Hellenic που έχει ελληνικό DNA με 75 δημιουργικά χρόνια δραστηριότητας, αλλά είναι ταυτόχρονα ένας διεθνής κολοσσός με δραστηριότητα σε πάνω από 30 χώρες», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος βρέθηκε στην τελετή εγκαινίων της νέας γραμμής παραγωγής ΡΕΤ στο mega plant της Coca-Cola HBC στο Σχηματάρι ύψους 20 εκατ. ευρώ.

Με τις νέες αυτές κινήσεις, το συνολικό επενδυτικό πλάνο της Coca-Cola HBC στην Ελλάδα για την επόμενη πενταετία διαμορφώνεται στα 180 εκατ. ευρώ.

«Έχουμε αποδείξει πως θέλουμε την ελληνική βιομηχανία σε πρωταγωνιστικό ρόλο», τόνισε ο πρωθυπουργός. «Δεν είναι τυχαίο πως η βιομηχανική παραγωγή έχει αναπτυχθεί πάνω από 7% την τελευταία επταετία, με την απασχόληση στον κλάδο να είναι αυξημένη κατά σχεδόν 20%».

«Επενδύουμε στις νίκες της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της κοινωνίας, έχουμε περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις, αποδεικνύοντας πως είναι εξαιρετικής σημασίας η πολιτική σταθερότητα», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα χωρίς να εξασφαλίζεται ένα ασφαές επιχειρημαιτκό περιβάλλον. Μαζί με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημιουργούμε την Ελλάδα που ευημερεί».

Το Ειδικό Χωραταξικό Πλαίσιο για τη βιομηχανία

Αναφέρθηκε μάλιστα και στην επόμενη επένδυση της Coca-Cola με το υπερσύγχρονο κέντρο Logistics στην Αττική, ύψους 31 εκατ. ευρώ, αυτοματοποιημένο και σύμφωνο με τις προδιαγραφές τέτοιων κέντρων, όπως υπογραμμισε και ο CEO, Ζόραν Μπογκντάνοβιτς λίγο νωρίτερα.

«Οφείλουμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε στο περιβάλλον αυτό και με προγράμματα κατάρτισης. Πρέπει να εστιάσουμε στο γεγονός ακούσαμε αυτά που θέλει η βιομηχανία. Είκοσι από τους 83 φόρους που έχουμε μειώσει την επταετία, αφορούν τη βιομηχανία. Ενώ είναι συνειδητή επιλογή μας να στραφούν στη βιομηχανία και τα κίνητρα του Αναπτυξιακού».

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για 230 επενδύσεις ύψους 3,1 δισ.ευρώ σε τομείς που θεωρούμε πλεονέκτημα όπως ο τομέας τροφίμων και ποτών, με τις μισές εγκρίσεις να αφορούν αφορούν τη βιομηχανία. «Μάλιστα, στο υπουργείο Ανάπτυξης λειτουργεί one-stop-shop γραμματεία για τις επενδύσεις, που λειτουργούν πολύ πιο γρήγορα από το παρελθόν».

«Σε προτεραιότητα βρίσκονται και 12 παρεμβάσεις που βελτιώνουν και κάνουν απλούστερη την αδειοδότηση, που διευκολύνουν τη λειτουργία των υφιστάμενων οργάνων, όπως η αντικατάσταση δελτίου κίνησης από το ψηφιακό δελτίο», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Έρχεται το Ειδικό Χωροταξικό για τη βιομηχανία. Είμαστε σε συζητήσεις και το επόμενο διάστημα θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, κλείνοντας και το θέμα για τα βιομηχανικά πάρκα, χωρίς μεγάλα γραφειοκρατικά εμπόδια να επεκτείνονται σε όμορα γήπεδα».

«Θέλουμε να σπάσουμε τα ταμπού»

«Ξέρουμε καλά ότι η αγορά εργασίας αλλάζει. Ξεκινάμε λοιπόν μια μεγάλη προσπάθεια, η οποία για να πετύχει, όπως είπα, χρειάζεται να σπάσουμε αυτά τα ταμπού, τα οποία δυστυχώς ακόμα υπάρχουν και να δώσουμε στα τεχνικά επαγγέλματα και την κοινωνική αξία, την κοινωνική αναγνώριση που τους αξίζει. Αλλά νομίζω ότι και οι εργοδότες και εδώ προφανώς αναφέρομαι και στις μεγάλες πολυεθνικές αλλά και στις μεγάλες εθνικές επιχειρήσεις», εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην Coca-Cola και ως η μεγαλύτερη εταιρεία στο ελληνικό χρηματιστήριο και ως μια πολυεθνική εταιρεία, η οποία δεν ξεχνά τις ρίζες της.

Οι μισθοί

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην αύξηση των ονομαστικών μισθών που «αποτέλεσε κεντρική προεκλογική δέσμευση, όταν ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύθηκε και πάλι το 2023 και τότε είχαμε δεσμευθεί για μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης στα 1.500 ευρώ το 2027. Χαίρομαι διότι η ελληνική οικονομία αυτόν τον μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης τον έχει ήδη πετύχει. Και θα έλεγα ότι εδώ η δικιά σας εταιρία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Έχετε αναγνωρίσει αυτή την ανάγκη να επενδύετε στους ανθρώπους σας αλλά και στην καινοτομία και γι αυτό και είστε ένας κορυφαίος εργοδότης σταθερά τα τελευταία χρόνια και ένας κορυφαίος εργοδότης που στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες τις οποίες δραστηριοποιείται. Βρισκόμαστε εδώ πέρα στο Σχηματάρι όπου εργάζονται 426 εργαζόμενοι».