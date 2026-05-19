Trastor: To παράθυρο για νέα ΑΜΚ και οι σκέψεις για τα data centers

Από τα σχέδια… στην πράξη περνάει πλέον η διοίκηση της Trastor, η οποία καλείται να αξιοποιήσει τα κεφάλαια που άντλησε από την επιτυχημένη ΑΜΚ των 150 εκατ. ευρώ. Η πρώτη συναλλαγή θα αφορά στην απόκτηση τριών κτιρίων γραφείων στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας συνολικού εμβαδού άνω των 15.000 τ.μ.

Όπως ανέφερε ο CEO της Trastor, Τάσος Καζίνος στο περιθώριο της εκδήλωσης για την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Euronext Athens, η πλήρη αξιοποίηση των νέων κεφαλαίων θα λάβει χώρα μέσα στην επόμενη διετία, γεγονός που δείχνει ότι η εταιρεία περιμένει τις κατάλληλες ευκαιρίες που θα προκύψουν από το ξεκαθάρισμα της αγοράς.

Η εταιρεία, διευκρίνισε ο κ. Καζίνος, εστιάζει σε ακίνητα που έχουν τη δυνατότητα να παράγουν εισόδημα από την πρώτη ημέρα της απόκτησής τους και αποφεύγει τις αναπτύξεις ακινήτων.

Επενδύσεις άμεσης απόδοσης για την Trastor

Αυτός είναι ο βασικός λόγος που επικεντρώνεται στα πράσινα γραφεία υψηλών προδιαγραφών, όπου η ζήτηση από πολυεθνικές εταιρείες παραμένει ισχυρή και τα ενοίκια διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα και σε σύγχρονες υποδομές Logistics, ένας κλάδος με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Αντίθετα, αποφεύγει την είσοδο στην αγορά κατοικίας καθώς πρόκειται για project που απαιτούν χρόνο έως ότου αποδώσουν καρπούς.

Ο CEO της Trastor πάντως ερωτώμενος σχετικά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο δραστηριοποίησης στον κλάδο των data centers, ξεκαθάρισε ωστόσο πως δεν σκοπεύει να κινηθεί αυτόνομα αλλά μέσω κοινοπραξίας (Joint Venture).

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας ΑΜΚ

Κλείνοντας ο κ. Καζίνος άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο νέας κεφαλαιακής ένεσης μέσω ΑΜΚ, κάτι που υπογράμμισε όταν κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στο Euronext Athens: «Ελπίζω να είμαστε εδώ μετά από ένα χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι η Trastor ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συνδυασμένη προσφορά για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, αντλώντας 150 εκατ. ευρώ. Η ζήτηση που εκδηλώθηκε ανήλθε σε 217 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας τις προσφερόμενες μετοχές κατά 1,45 φορές. Η τιμή διάθεσης «κλείδωσε» στο 1,00 ευρώ ανά μετοχή, μια τιμή κοινή τόσο για το διεθνές βιβλίο όσο και για την ελληνική δημόσια προσφορά.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται πλέον στα 197,3 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 394,7 εκατομμύρια μετοχές

Η «ακτινογραφία» της ΑΜΚ της Trastor

Το διεθνές βιβλίο προσφορών αποτέλεσε τη ναυαρχίδα της έκδοσης, καθώς εκεί κατανεμήθηκε το 87,75% των νέων μετοχών (περίπου 131,6 εκατ. μετοχές). Κεντρικό ρόλο έπαιξε η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία ως cornerstone investor υπερέβη την αρχική της δέσμευση των 50 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας τελικά 90 εκατ. ευρώ.

To ποσοστό ελεύθερης διασποράς (free float) διαμορφώθηκε στο 16,08%, υπερβαίνοντας το κρίσιμο όριο του 15% και ενισχύοντας την εμπορευσιμότητα της μετοχής στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου.

Στα 21 χρόνια παρουσίας της Trastor στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα ελκυστικό ιστορικό ανταμοιβής των μετόχων της

Ο Επιτελικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών & Σχέσεων με Εκδότριες της Euronext Αthens Νίκος Κοσκολέτος με αφορμή την εισαγωγή των νέων μετοχών της Trastor αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα σημαντική συμμετοχή τόσο των υφισταμένων όσο και των νέων επενδυτών επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στη στρατηγική και τις προοπτικές ανάπτυξής της.

16 διανομές ύψους 92 εκατ. σε 21 χρόνια

Επεσήμανε ότι η Τrastor αποτελεί μία από τις παλαιότερες και σημαντικότερες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι έλαβε άδεια λειτουργίας ΑΕΕΑΠ τον Δεκέμβριο του 2003 και τον Ιούνιο του 2005 έγινε η πρώτη εταιρεία του κλάδου που εισήχθη προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Κατέληξε λέγοντας πως στα 21 χρόνια παρουσίας της στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα ελκυστικό ιστορικό ανταμοιβής των μετόχων της καθώς όπως είπε από την εισαγωγή της μέχρι σήμερα έχει προχωρήσει σε 16 διανομές μερίσματος, επιστρέφοντας συνολικά περίπου €92 εκατ. στους μετόχους της.