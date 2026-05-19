ΕΕ: Πώς θα διατηρηθούν οι τιμές των τροφίμων χαμηλές – Το στοίχημα

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο των Βρυξελλών για την κρίση στα λιπάσματα στην ΕΕ

AGRO 19.05.2026, 12:14
Σχολιάστε
ΕΕ: Πώς θα διατηρηθούν οι τιμές των τροφίμων χαμηλές – Το στοίχημα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στην κοπριά των αγελάδων στοιχηματίζουν οι Βρυξέλλες, προκειμένου να διατηρήσουν χαμηλά τις τιμές των τροφίμων αλλά και να στηρίξουν τους αγρότες της ΕΕ, οι οποίοι έχουν έρθει αντιμέτωποι με την κρίση στα λιπάσματα.

Στις τιμές των τροφίμων αναμένονται απότομες αυξήσεις εν μέσω του ατελείωτου πολέμου στο Ιράν και της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων. Ωστόσο, το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της προσφοράς της Ευρώπης, που αναμένεται να δημοσιευτεί σήμερα Τρίτη, επικεντρώνεται σε μια μακροπρόθεσμη κανονιστική ώθηση για την ανακύκλωση περισσότερης κοπριάς και γεωργικών αποβλήτων σε λίπασμα.

Οι αγρότες προειδοποιούν ότι δεν μπορούν να περιμένουν έναν ακόμη μακροπρόθεσμο οδικό χάρτη, ενώ το κόστος παραγωγής συνεχίζει να αυξάνεται

Δεν είναι η γρήγορη λύση που ήλπιζαν κάποιοι, καθώς όπως αναφέρει η ευρωβουλευτής Βερόνικα Βρεσιόνοβα, επικεφαλής της επιτροπής γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «οι αγρότες χρειάζονται δράση, όχι προθέσεις».

Αντίστοιχα και οι εκπρόσωποι των αγροτών προειδοποιούν ότι δεν μπορούν να περιμένουν έναν ακόμη μακροπρόθεσμο οδικό χάρτη, ενώ το κόστος παραγωγής συνεχίζει να αυξάνεται και η ευρωπαϊκή παραγωγική ικανότητα λιπασμάτων εξαφανίζεται.

Ο απογαλακτισμός της ΕΕ στα λιπάσματα

Η Ευρώπη παράγει το μεγαλύτερο μέρος των δικών της λιπασμάτων από εισαγόμενο φυσικό αέριο. Όταν τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν στα τέλη Φεβρουαρίου, οι τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκαν και οι παγκόσμιες αγορές λιπασμάτων περιορίστηκαν, ωθώντας τις τιμές περίπου 70% πάνω από τα επίπεδα του 2024.

Η μακροχρόνια φιλοδοξία της ΕΕ να απογαλακτίσει την Ευρώπη από τα λιπάσματα με βάση το φυσικό αέριο ξαφνικά φάνηκε προφητική όταν έκλεισαν τα Στενά, αναφέρει σε δημοσίευμα του το Politico. Οι παραγωγοί, οι αγρότες και οι λιανοπωλητές παρακολουθούσαν αν οι Βρυξέλλες θα μπορούσαν να κινηθούν γρήγορα σε μια κρίση.

Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατα προσχέδια που περιήλθε στην κατοχή του Politico, το σχέδιο προσφέρει ελάχιστα για να βοηθήσει τους αγρότες που αγωνίζονται με την απότομη αύξηση του κόστους αυτό το φθινόπωρο ή για να προστατεύσει τους αγοραστές από την ωρολογιακή βόμβα των τιμών που έρχεται του χρόνου.

Αντ’ αυτού, οι Βρυξέλλες βασίζονται σε μακροπρόθεσμα μέτρα και εργαλεία που χρειάζονται χρόνια για να υλοποιηθούν. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι ταχύτεροι μοχλοί – η αναστολή των δασμών στις εισαγωγές από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία ή η παύση του φόρου της ΕΕ στις εισαγωγές έντασης άνθρακα – ήταν πολύ πολιτικά τοξικοί για να χρησιμοποιηθούν.

Το στοίχημα

Ένας από τους πιο γρήγορους τρόπους για να βοηθηθούν οι αγρότες θα είχε βοηθήσει και τον Βλαντιμίρ Πούτιν: Η αναστολή των δασμών και των πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές λιπασμάτων από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, η οποία θα χρησίμευε ως βασική πηγή εσόδων για τη χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Τα προσχέδια δείχνουν ότι η Επιτροπή υπερασπίζεται αντ’ αυτού αυτούς τους δασμούς, που ισχύουν από τον Ιούνιο του 2025, στο ίδιο το σχέδιο, διατυπώνοντάς τους ως απαραίτητους για τη μείωση της στρατηγικής εξάρτησης από τη Ρωσία.

Το άλλο γρήγορο εργαλείο θα ήταν να πατηθεί φρένο στον φόρο άνθρακα στα σύνορα (CBAM) για τα λιπάσματα που εισάγονται από χώρες με χαλαρότερους κανόνες για το κλίμα. Ένα προσχέδιο του σχεδίου τον Απρίλιο έδειξε ότι η Επιτροπή εξέταζε σοβαρά αυτό ως έναν τρόπο να κάνει τα εισαγόμενα προϊόντα φθηνότερα για τους αγρότες — εκπληρώνοντας προσωρινά μια μεγάλη επιθυμία για αγροτικά λόμπι όπως η Copa-Cogeca. Ωστόσο, η κίνηση αυτή θα αποτελούσε ένα σημαντικό βήμα πίσω από τις κλιματικές φιλοδοξίες του Berlaymont, και άλλα τμήματα της Επιτροπής παρενέβησαν για να ακυρώσουν το σχέδιο.

Τα τελευταία προσχέδια εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο. Αντί να διατηρήσει απλώς το CBAM, η Επιτροπή δεσμεύεται τώρα να «βελτιώσει περαιτέρω τον μηχανισμό», συνεργαζόμενη με το Κοινοβούλιο και τις χώρες μέλη για μέτρα κατά της καταστρατήγησης.

Ωστόσο, οι παραγωγοί λιπασμάτων ενδέχεται να επωφεληθούν από μια άλλη εξαίρεση για το κλίμα: Εάν επεκτείνουν την παραγωγή χρησιμοποιώντας καθαρότερες εναλλακτικές λύσεις, το σχέδιο σηματοδοτεί ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να διατηρήσει ορισμένες από τις δωρεάν άδειες ρύπανσης πέραν του 2034 στο πλαίσιο του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ, της αγοράς άνθρακα του μπλοκ. Η απόφαση αναβάλλεται για ξεχωριστή αναθεώρηση που αναμένεται τον Ιούλιο.

Αμετακίνητος από τα γεγονότα

Ακόμα και χωρίς τον πόλεμο στο Ιράν, τα περισσότερα από τα όσα περιλαμβάνονται στο σχέδιο είχαν ήδη καταρτιστεί πριν από τον πόλεμο, ως απάντηση των Βρυξελλών στην κρίση λιπασμάτων το 2022 και την ευρύτερη πίεση για μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από το εισαγόμενο φυσικό αέριο.

Ο πόλεμος πρόσθεσε μια «χούφτα» στοιχεία έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής βοήθειας για τους πληγέντες αγρότες, της επιλογής χαρακτηρισμού των λιπασμάτων ως αγαθού σχετικού με την κρίση και μιας υποσχόμενης αύξησης του προϋπολογισμού έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για τη γεωργία.

Αλλά ακόμη και το ποσό για την αύξηση του ποσού είναι κενό, καθώς το σχέδιο αναφέρει μόνο ότι το ποσό θα είναι «σημαντικό».

Η επείγουσα ανάγκη μετριάζεται κάπως από το γεγονός ότι οι Βρυξέλλες εκπονούν ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για ένα πρόβλημα που δεν έχει ακόμη πλήξει τα χωράφια (ή τους λογαριασμούς των περισσότερων Ευρωπαίων για τα ψώνια). Το κόστος για τη σοδειά που σπέρνεται τώρα προέρχεται από την αγορά λιπασμάτων πριν από τον πόλεμο.

Αναλυτής εμπορευμάτων στην Rabobank, δήλωσε ότι η απόφαση της Επιτροπής να καταρτίσει ένα διαρθρωτικό σχέδιο αντί για μέτρα έκτακτης ανάγκης ήταν δικαιολογημένη. Τα λιπάσματα για την τρέχουσα περίοδο είχαν ήδη εξασφαλιστεί πριν από τον πόλεμο. Οι τοπικοί παραγωγοί αντιστάθμισαν τις τιμές του φυσικού αερίου. Οι εισαγωγές συνέχισαν να ρέουν.

«Δεν υπάρχει κρίση λιπασμάτων στην ΕΕ για αυτήν την καλλιεργητική περίοδο, καθώς τα περισσότερα λιπάσματα προμηθεύτηκαν πριν από τη σύγκρουση», επισήμανε χαρακτηριστικά. «Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έλαβε μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, αλλά προχώρησε με το σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα, το οποίο βρισκόταν ήδη στα σκαριά».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
World

Τα «λευκά κολάρα» εγκαταλείπουν το Ντουμπάι - Ποιες χώρες επιλέγουν
Κυριάκος Πιερρακάκης: «Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ισχύς»
Economy

Πιερρακάκης: «Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ισχύς»
Anthropic: Ο ρόλος του Ντέμη Χασάμπη ως πρώιμου επενδυτή στην startup AI
World

Ο «σιωπηλός» επενδυτής της Anthropic
Wall Street: Σε πτώση λόγω ομολόγων
Wall Street

Σε πτώση η Wall Street λόγω ομολόγων
Βρετανία: Οι Εργατικοί συζητούν την επανένταξη στην ΕΕ
World

Η στάση των Εργατικών και η επανένταξη της Βρετανίας στην ΕΕ
Πώς το Παρίσι ενίσχυσε την θέση του ως χρηματοοικονομικός κόμβος στην Ευρωζώνη
World

Πώς το Παρίσι έγινε ο νέος τραπεζικός και χρηματοοικονομικός κόμβος στην Ευρωζώνη

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Coca-Cola HBC: Το μήνυμα Δαυίδ και το σήμα για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα
Business

Δαυίδ (Coca-Cola HBC): «Η καρδιά μας χτυπά πάντα στην Ελλάδα»

Ο πρόεδρος της Coca Cola HBC, Αναστάσιος Δαυίδ υπογράμμισε τη βούληση της εταιρείας να συνεχίσει να επενδύει στην ελληνική αγορά και να αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο

Δημήτρης Χαροντάκης - Γιώργος Μανέττας
Το πραγματικό δίλημμα του ΥΠΟΙΚ – Νέο πακέτο στήριξης πριν ακόμη ψηφιστεί το πρώτο;
Economy

Νέο πακέτο στήριξης πριν ψηφιστεί το πρώτο; - Το μεγάλο δίλημμα...

Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει ήδη ανοίξει δεύτερος κύκλος συζητήσεων για πρόσθετες παρεμβάσεις μέσα στο καλοκαίρι

Αλέξανδρος Κλώσσας
Fitch: Ισχυρές οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας – Ποιο είναι το «αγκάθι»
Economy

Fitch: Ισχυρές οι αντοχές της Ελλάδας - Ποιο είναι το «αγκάθι»

Ο οίκος Fitch προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης το 2026, κυρίως λόγω των αρνητικών επιπτώσεων από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αμερικανικά ομόλογα: Ποιες χώρες ρευστοποίησαν το Μάρτιο
Ομόλογα

Ποιες χώρες πούλησαν αμερικανικό χρέος

Η ρευστοποίηση αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων και η στήριξη των νομισμάτων

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Τι μηνύματα στέλνει στις αγορές η μεγάλη άνοδος των εσόδων από προμήθειες
Τράπεζες

Τράπεζες: Τι «διαβάζουν» οι αγορές πίσω από το ράλι των προμηθειών

Οι τρεις από τους τέσσερις μεγάλους του κλάδου εμφανίζουν ετήσια αύξηση μεγαλύτερη του 20% στα καθαρά έσοδα από προμήθειες

Αγης Μάρκου
Πτολεμαΐδα V: Από τον λιγνίτη στο φυσικό αέριο με το «πράσινο φως» του ΥΠΕΝ
Ηλεκτρισμός

Πτολεμαΐδα V: Το τελευταίο κεφάλαιο του λιγνίτη και η νέα αρχή

Υπεγράφη χθες από το ΥΠΕΝ η απόφαση τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων για τη μετατροπή της τελευταίας εν λειτουργία λιγνιτικής μονάδας της ΔΕΗ «Πτολεμαϊδα V» σε φυσικού αερίου.

Μάχη Τράτσα
Ελληνική οικονομία: Πόσο θα «ψαλιδίσει» την ανάπτυξη η Κομισιόν;
Macro

Πόσο θα «ψαλιδίσει» την ελληνική ανάπτυξη η Κομισιόν;

Ποια είναι τα αρνητικά σημεία στα οποία αναμένεται να εστιάσει η Κομισιόν για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Ελαιόλαδο: Οι μεγάλες προκλήσεις και το στοίχημα της επόμενης δεκαετίας
AGRO

Ελαιόλαδο: Οι μεγάλες προκλήσεις και το στοίχημα της επόμενης 10ετίας

Στοιχείο της εθνικής ταυτότητας το ελαιόλαδο - Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 2ο Olive Oil Forum

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από AGRO
Λιπάσματα: Το νέο σχέδιο δράσης της Κομισιόν
World

Το νέο σχέδιο δράσης της Κομισιόν για τα λιπάσματα

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχούν μήπως οι τεράστιες αυξήσεις στις τιμές για τα λιπάσματα δημιουργήσουν μια αγροτικά αλλά και επισιτιστική κρίση

Καββαδάς: Προτεραιότητα οι αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων
AGRO

Καββαδάς: Προτεραιότητα οι αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων

Στους 330 τόνους ανέρχεται η ποσότητα των ώριμων τυριών έχουν διατεθεί στην αγορά από τη Λέσβο, είπε από τη Βουλή ο Αθ. Καββαδάς

Λιπάσματα: Ακριβότερα κατά 8% το τελευταίο τρίμηνο του 2025
AGRO

Ακριβότερα κατά 8% τα λιπάσματα το δ' τρίμηνο του 2025

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τις τιμές στα λιπάσματα - Σε ποιες χώρες αυξήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο του 2025

Επιτραπέζια ελιά: Και εγένετο Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία
AGRO

Επιτραπέζια ελιά: Και εγένετο Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία

Οι ASSOM (Ιταλία), ΠΕΜΕΤΕ (Ελλάδα) και Asemesa (Ισπανία) ίδρυσαν την ευρωπαϊκή ομοσπονδία EFOI για την επιτραπέζια ελιά

ΕΕ: Πώς θα διατηρηθούν οι τιμές των τροφίμων χαμηλές – Το στοίχημα
AGRO

Πώς θα διατηρηθούν οι τιμές των τροφίμων χαμηλές - Το στοίχημα

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο των Βρυξελλών για την κρίση στα λιπάσματα στην ΕΕ

Καββαδάς: Πάνω από 213 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από ζωονόσους
AGRO

Καββαδάς: Πάνω από 213 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από ζωονόσους

Τα μέτρα για την αντιμετώπιση των ζωονόσων εφαρμόζονται ομοιόμορφα και αυστηρά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, τόνισε από τη Βολή ο Αθ. Καββαδάς

ΕΘΕΑΣ: Στο τραπέζι του διαλόγου τα κρίσιμα αγροτικά ζητήματα
AGRO

Στο τραπέζι του διαλόγου τα κρίσιμα αγροτικά ζητήματα

Τι συζητήθηκε στη συνάντηση της ΕΘΕΑΣ με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Latest News
Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
World

Τα «λευκά κολάρα» εγκαταλείπουν το Ντουμπάι - Ποιες χώρες επιλέγουν

Μιλάνο και Σιγκαπούρη «ψηφίζουν» οι ευκατάστατοι ξένοι κάτοικοι του Ντουμπάι, σε μια προσπάθεια να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή για ασφαλέστερες «γειτονιές»

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κυριάκος Πιερρακάκης: «Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ισχύς»
Economy

Πιερρακάκης: «Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ισχύς»

Μιλώντας στο France 24 ο πρόεδρος του Eurogroup σημείωσε ότι «Ας δημιουργήσουμε πρώτα τη Silicon Valley της Ευρώπης και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν»

Anthropic: Ο ρόλος του Ντέμη Χασάμπη ως πρώιμου επενδυτή στην startup AI
World

Ο «σιωπηλός» επενδυτής της Anthropic

Το μυστικό δίκτυο του βραβευμένου με Νόμπελ Ντέμη Χασάμπη που τροφοδοτεί την Anthropic και την AI έκρηξη

Wall Street: Σε πτώση λόγω ομολόγων
Wall Street

Σε πτώση η Wall Street λόγω ομολόγων

Ο S&P 500 έκλεισε με πτώση 0,67%,, ο Nasdaq με 0,84% χαμηλότερα και ο Dow Jones έχασε 0,65%, κλείνοντας στις 49.375,46 μονάδες

Βρετανία: Οι Εργατικοί συζητούν την επανένταξη στην ΕΕ
World

Η στάση των Εργατικών και η επανένταξη της Βρετανίας στην ΕΕ

Η επανένταξη στην ΕΕ απασχολεί τη Βρετανία - Ο υποψήφιος για την ηγεσία των Εργατικών, Γουές Στρίτινγκ, αποκαλεί το Brexit «καταστροφικό λάθος»

Πώς το Παρίσι ενίσχυσε την θέση του ως χρηματοοικονομικός κόμβος στην Ευρωζώνη
World

Πώς το Παρίσι έγινε ο νέος τραπεζικός και χρηματοοικονομικός κόμβος στην Ευρωζώνη

Ανακατατάξεις επέφερε η μετά Brexit εποχή, με τα τραπεζικά ιδρύματα να μεταφέρονται από το Λονδίνο στο Παρίσι

Αναστάσιος Μαντικίδης
Ντόναλντ Τραμπ: Πόσο κοστίζει στην αμερικανική οικονομία;
World

Πόσο κοστίζει ο Ντόναλντ Τραμπ στην αμερικανική οικονομία;

Ο Economst υπολόγισε την επιβράδυνση της ανάπτυξης που προκαλεί η ασταθής πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ

Γιάννης Αγουρίδης
Διαδίκτυο: Πώς αποκαλύπτουμε δίχως να το ξέρουμε κρίσιμες πληροφορίες στους απατεώνες
Τεχνολογία

Πώς αποκαλύπτουμε δίχως να το ξέρουμε κρίσιμες πληροφορίες στο διαδίκτυο

Οι αναζητήσεις μας στο διαδίκτυο και οι επισκέψεις μας σε ιστότοπους αποκαλύπτουν για μας περισσότερα από όσα υποψιαζόμαστε

Αλέξανδρος Καψύλης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πώς το ελληνικό χρηματιστήριο ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq

Από σύμβολο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους σε μία από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες χρηματιστηριακής ανάκαμψης της σύγχρονης εποχής εξελίχθηκε η Ελλάδα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Οικονομικό Επιμελητήριο: Υπογραφή Μνημονίου με την Ενωση Ορκωτών Λογιστών
Economy

Οικονομικό Επιμελητήριο: Υπογραφή Μνημονίου με την Ενωση Ορκωτών Λογιστών

Σκοπός του μνημονίου ανάμεσα στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Ενωση Ορκωτων Λογιστών είναι η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων σε διάφορους τομείς

Ποια θα είναι τα 25 πιο ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα στο μέλλον
World

Ποια θα είναι τα 25 πιο ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα στο μέλλον

Οι θέσεις εργασίας που θα έχουν μεγάλη ζήτηση τα επόμενα χρόνια, άρα και υψηλούς μισθούς, αντικατοπτρίζουν τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Coca Cola Τρία Έψιλον: Επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξή της στην Ελλάδα
Τρόφιμα – ποτά

Επενδύσεις της Coca Cola Τρία Έψιλον στη βιώσιμη ανάπτυξη

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον ανακοίνωσε ότι έχει επενδύσει πάνω από €180 εκατ. στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία

Σουηδία: Συμφωνία 4 δισ. δολαρίων με τη Γαλλία για νέες φρεγάτες – Eνισχύει δραστικά την άμυνα
World

Η Σουηδία «κλείνει» φρεγάτες 4 δισ. δολ. από τη Γαλλία

Με αυτή την παραγγελία, η Σουηδία θα τριπλασιάσει την αντιαεροπορική ικανότητα του ναυτικού της

Κίνα: Θα εκδώσει πράσινα ομόλογα αξίας 6 δισ. γιουάν
Ομόλογα

Πράσινα ομόλογα αξίας 6 δισ. γιουάν θα εκδώσει η Κίνα

Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στο Χονγκ Κονγκ

19 Μαίου: Ημέρα μνήμης της γενοτονίας των Ελλήνων του Πόντου
Κοινωνία

19 Μαίου: Ημέρα μνήμης της γενοτονίας των Ελλήνων του Πόντου

Στις 24 Φεβρουάριου 1994 η Ελληνική Βουλή αναγνώρισε τη Γενοκτονία των Ποντίων

Mytilineos Warns Political Chaos Is a Luxury Greece Cannot Afford
English Edition

Mytilineos Warns Political Chaos Is a Luxury Greece Cannot Afford

Metlen's chief used a high-profile Athens conference to call for political consensus, attack European energy policy, and reveal that his company's gallium venture has achieved production costs below those of Chinese rivals

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies