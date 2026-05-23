Μπόνι και Κλάιντ: 92 χρόνια από τον θάνατο του «καταραμένου» ζευγαριού

Η ιστορία της Μπόνι Πάρκερ και του Κλάιντ Μπάροου παραμένει μέχρι σήμερα ένας από τους πιο διαβόητους και μυθοποιημένους θρύλους της αμερικανικής εγκληματικής ιστορίας. Το ζευγάρι των παράνομων, που έδρασε κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, έγινε σύμβολο μιας εποχής φτώχειας, κοινωνικής αναταραχής και βίας.

Για κάποιους ήταν αδίστακτοι εγκληματίες, για άλλους αντικομφορμιστές που αψήφησαν το κράτος και την εξουσία. Η πραγματικότητα, ωστόσο, ήταν πολύ πιο σκοτεινή και αιματηρή. Το FBI έχει εκτενή αφιερώματα στην ιστοσελίδα του για τη δράση τους, αλλά και την καταδίωξή τους.

Η Μπόνι Πάρκερ γεννήθηκε την 1η Οκτωβρίου 1910 στο Τέξας. Μεγάλωσε σε δύσκολες συνθήκες, καθώς ο πατέρας της πέθανε όταν εκείνη ήταν μόλις τεσσάρων ετών. Η μητέρα της μετακόμισε με τα παιδιά στο Δυτικό Ντάλας, όπου εργαζόταν ως μοδίστρα για να συντηρήσει την οικογένεια. Η Μπόνι ξεχώριζε από μικρή για την εξυπνάδα, τον δυναμισμό και την αγάπη της για την τέχνη. Ονειρευόταν να γίνει ηθοποιός και έγραφε ποιήματα, αρκετά από τα οποία σώζονται μέχρι σήμερα και αποκαλύπτουν μια νεαρή γυναίκα γεμάτη φιλοδοξίες αλλά και απογοήτευση για τη ζωή της.

Σε ηλικία μόλις 15 ετών παντρεύτηκε τον Ρόι Θόρντον, όμως ο γάμος τους γρήγορα κατέρρευσε εξαιτίας των συνεχών απουσιών και της εγκληματικής δραστηριότητας του συζύγου της. Παρότι χώρισαν ουσιαστικά λίγα χρόνια αργότερα, δεν πήραν ποτέ διαζύγιο. Όταν η Μπόνι πέθανε, φορούσε ακόμη τη βέρα του.

Ο Κλάιντ Μπάροου γεννήθηκε έναν χρόνο νωρίτερα, το 1909, επίσης στο Τέξας, μέσα σε μια φτωχή πολύτεκνη οικογένεια αγροτών. Τα παιδικά του χρόνια χαρακτηρίστηκαν από οικονομική ανέχεια και σκληρές συνθήκες διαβίωσης. Η οικογένειά του μετακόμισε στο Δυτικό Ντάλας αναζητώντας καλύτερη ζωή, όμως η φτώχεια παρέμεινε. Από νεαρή ηλικία ο Κλάιντ μπλέχτηκε με μικροκλοπές, διαρρήξεις και κλοπές αυτοκινήτων.

Η πρώτη του σύλληψη έγινε όταν ήταν μόλις 17 ετών. Τα επόμενα χρόνια πέρασε διαδοχικά από φυλακές και αναμορφωτήρια. Η πιο καθοριστική εμπειρία της ζωής του ήταν η κράτησή του στη σκληρή αγροτική φυλακή Eastham Prison Farm στο Τέξας. Εκεί υπέστη βία και κακοποίηση, γεγονότα που φαίνεται πως τον μετέτρεψαν σε έναν βαθιά οργισμένο και βίαιο άνθρωπο. Για να αποφύγει τη βαριά καταναγκαστική εργασία, ακρωτηρίασε δύο δάχτυλα του ποδιού του, με αποτέλεσμα να κουτσαίνει για το υπόλοιπο της ζωής του.

Η γνωριμία των Μπόνι και Κλάιντ γεννάει τον εγκληματικό θρύλο

Η γνωριμία της Μπόνι και του Κλάιντ το 1930 άλλαξε οριστικά τη μοίρα και των δύο. Η έλξη μεταξύ τους ήταν άμεση και έντονη. Όταν ο Κλάιντ συνελήφθη για κλοπή αυτοκινήτου, η Μπόνι τον βοήθησε να δραπετεύσει περνώντας του κρυφά όπλο μέσα στη φυλακή. Αν και συνελήφθη ξανά λίγο αργότερα, η σχέση τους είχε ήδη σφυρηλατηθεί μέσα στην παρανομία.

Μετά την αποφυλάκισή του το 1932, ο Κλάιντ επέστρεψε αποφασισμένος να συνεχίσει την εγκληματική του πορεία. Μαζί με την Μπόνι και μια μικρή ομάδα συνεργών δημιούργησαν τη διαβόητη «συμμορία Μπάροου». Η ομάδα πραγματοποιούσε ληστείες σε τράπεζες, πρατήρια καυσίμων και παντοπωλεία, ενώ συχνά έκλεβε αυτοκίνητα για να διαφεύγει από τις αρχές.

Καθ’ όλη την εγκληματική τους καριέρα το ζευγάρι δεν αποκόμισε περισσότερα από 1.200 δολάρια από κάποια από τις ληστείες τους.

Η δράση τους συνέπεσε με τη Μεγάλη Ύφεση, μια περίοδο κατά την οποία πολλοί Αμερικανοί είχαν χάσει τις δουλειές, τα σπίτια και τις οικονομίες τους. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ορισμένοι έβλεπαν την Μπόνι και τον Κλάιντ σαν αντισυμβατικούς «ήρωες» που τα έβαζαν με το σύστημα, παρότι στην πραγματικότητα οι περισσότερες ληστείες τους στόχευαν μικρές επιχειρήσεις και απλούς πολίτες.

Η συμμορία τους έγινε γρήγορα πρωτοσέλιδο σε όλη τη χώρα. Οι φωτογραφίες της Μπόνι με πούρο και όπλα στα χέρια, που βρέθηκαν σε εγκαταλελειμμένο κρησφύγετο της συμμορίας, συνέβαλαν στη δημιουργία της μυθολογίας γύρω από το ζευγάρι. Τα μέσα ενημέρωσης παρουσίαζαν τους δύο φυγάδες σαν ένα επικίνδυνο αλλά και γοητευτικό δίδυμο που κινούνταν συνεχώς από πολιτεία σε πολιτεία, ξεφεύγοντας από τις αρχές.

Στην πραγματικότητα, η ζωή τους ήταν γεμάτη φόβο, βία και συνεχή καταδίωξη. Τα μέλη της συμμορίας ζούσαν σε αυτοκίνητα, κοιμόντουσαν πρόχειρα και μετακινούνταν ασταμάτητα για να αποφύγουν τη σύλληψη. Οι συγκρούσεις τους με την αστυνομία γίνονταν ολοένα και πιο αιματηρές.

Το 1933, ο αδελφός του Κλάιντ, Μπακ Μπάροου, ενώθηκε με τη συμμορία μαζί με τη σύζυγό του Μπλανς. Η ομάδα συνέχισε τις ληστείες και τις ανταλλαγές πυροβολισμών με την αστυνομία. Σε μια συμπλοκή στην Αϊόβα, ο Μπακ τραυματίστηκε θανάσιμα και η Μπλανς συνελήφθη. Παρά τις απώλειες, η Μπόνι και ο Κλάιντ συνέχισαν μόνοι τους.

Το FBI στο κυνήγι

Οι αρχές, πλέον, είχαν εξαπολύσει ένα από τα μεγαλύτερα ανθρωποκυνηγητά στην αμερικανική ιστορία. Το FBI, που τότε ονομαζόταν Γραφείο Ερευνών, συμμετείχε ενεργά στην υπόθεση όταν αποδείχθηκε ότι το ζευγάρι χρησιμοποιούσε κλεμμένα αυτοκίνητα διασχίζοντας πολιτειακά σύνορα — κάτι που έδινε ομοσπονδιακή δικαιοδοσία.

Τους τελευταίους μήνες της δράσης τους, η βία κορυφώθηκε. Η συμμορία συνδέθηκε με πολλαπλές δολοφονίες αστυνομικών, απαγωγές και ληστείες. Οι αρχές πληροφορήθηκαν ότι το ζευγάρι κινούνταν συχνά στη Λουιζιάνα και είχε επαφές με την οικογένεια του εγκληματία Χένρι Μέθβιν.

Στις 23 Μαΐου 1934, αστυνομικοί από τη Λουιζιάνα και το Τέξας έστησαν ενέδρα σε έναν επαρχιακό δρόμο κοντά στο Sailes της Λουιζιάνα. Λίγο μετά την αυγή, το Ford της Μπόνι και του Κλάιντ εμφανίστηκε στον δρόμο. Οι αστυνομικοί άνοιξαν αμέσως πυρ. Το αυτοκίνητο γαζώθηκε από δεκάδες σφαίρες και το ζευγάρι σκοτώθηκε ακαριαία.

Όταν πέθαναν, η Μπόνι ήταν 23 ετών και ο Κλάιντ 25. Πιστεύεται ότι συνδέονταν με τουλάχιστον 13 δολοφονίες και αμέτρητες ληστείες και κλοπές αυτοκινήτων.

Παρότι η ζωή τους τελείωσε βίαια, ο μύθος τους επιβίωσε. Η ιστορία τους πέρασε στον κινηματογράφο, στη μουσική και στη λαϊκή κουλτούρα, μετατρέποντας δύο νεαρούς εγκληματίες της εποχής της Μεγάλης Ύφεσης σε διαχρονικά σύμβολα εξέγερσης, παρανομίας και καταστροφικού έρωτα.

Το δίδυμο απεικονίστηκε στην εξαιρετικά επιτυχημένη ταινία του 1967 «Bonnie and Clyde», η οποία διέδωσε τον μύθο της Bonnie και του Clyde πέρα ​​από τις Ηνωμένες Πολιτείες και βοήθησε στην προώθηση ενός είδους «γκάνγκστερ σικ», ειδικά στη μόδα, στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία.