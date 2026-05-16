Δουβλίνο: Διαβόητος γκάνγκστερ διεκδικεί την έδρα του πρώην υπουργού Οικονομικών

Ο Τζέρι Χατς διεκδικεί την κοινοβουλευτική έδρα στο Δουβλίνο που άφησε ο πρώην υπουργός Οικονομικών

World 16.05.2026, 23:55
Υποψηφιότητα για μια κοινοβουλευτική έδρα στο Δουβλίνο υποβάλλει μία από τις πιο διαβόητες εγκληματικές προσωπικότητες της Ιρλανδίας. Την έδρα άφησε κενή ο πρώην υπουργός Οικονομικών.

Η αντίθεση μεταξύ του Τζέρι Χατς, ο οποίος είναι γνωστός ως ο «Καλόγερος», και του «Σώφρωνα Πασκάλ» Ντόνοχο, που άφησε μια καριέρα δύο δεκαετιών στην πολιτικήγια έναν ρόλο στην Παγκόσμια Τράπεζα, δεν θα μπορούσε να είναι πιο έντονη, τονίζουν οι Financial Times.

Ο Ντόνοχο, από το κεντροδεξιό κόμμα Φάιν Γκάελ, ήταν επί χρόνια υπουργός και υπήρξε πρόεδρος του Eurogroup. Ο Χατς είναι ένας καταδικασμένος εγκληματίας που κατηγορείται ότι ηγήθηκε μιας από τις πιο διαβόητες εγκληματικές οικογένειες της Ιρλανδίας. Στις ενδιάμεσες εκλογές της 22ας Μαΐου, κατέρχεται ως ανεξάρτητος υποψήφιος, αφού απέτυχε οριακά να κερδίσει μια έδρα στην ίδια εκλογική περιφέρεια το 2024.

Ο Χατς, 63 ετών, εξέτισε ποινές φυλάκισης συνολικής διάρκειας περίπου μιας δεκαετίας για αδικήματα όπως διάρρηξη, επίθεση και διακίνηση κλεμμένων αγαθών. Αρνείται τη συμμετοχή του σε δύο θεαματικές ληστείες τραπεζών στις δεκαετίες του 1980 και του 1990, για τις οποίες ήταν από καιρό ο κύριος ύποπτος. Κέρδισε το παρατσούκλι «Ο Μοναχός» λόγω του χαμηλού προφίλ του και της απέχθειάς του για τα ναρκωτικά.

Το 2023 αθωώθηκε για φόνο σε σχέση με μια απόπειρα δολοφονίας εναντίον ενός αντίπαλου Ιρλανδού αρχηγού του εγκλήματος, του Ντάνιελ Κινάχαν, ο οποίος συνελήφθη τον περασμένο μήνα στο Ντουμπάι.

Καταδίκες στην Ιρλανδία, υπό έρευνα στην Ισπανία

Αυτές τις μέρες ο Χατς περνάει μεγάλο μέρος του χρόνου του στη Λανθαρότε. Παραμένει υπό έρευνα στην Ισπανία για ξέπλυμα χρήματος, με τις αρχές εκεί να παγώνουν τα περιουσιακά του στοιχεία στη χώρα τον περασμένο μήνα.

Η καμπάνια του είναι σε μεγάλο βαθμό διαδικτυακή, κάτι που, όπως είπε, ήταν προτιμότερο από το να «βασανίζει» τους ψηφοφόρους στις πόρτες τους. Το σύνθημά του είναι: «Αν θέλεις αλλαγή, ψήφισε διαφορετικά». Σε ένα βίντεο, φορούσε ένα ριγέ ασπρόμαυρο τοπ που θύμιζε ενδυμασία φυλακής.

Σε ένα κλαμπ πυγμαχίας που βοήθησε να ιδρυθεί, ο Χατς είπε ότι οι παράνομοι μετανάστες θα έπρεπε να «κρατιούνται» σε στρατόπεδα. Καλωσόρισε τους «γνήσιους» μετανάστες, αλλά πρόσθεσε: «Οι Σομαλοί και τέτοιου είδους άνθρωποι – με τίποτα». Είπε επίσης ότι οι Ιρλανδοί «έχουν γίνει πολύ κοσμοπολίτες» για δεν καταδέχονται να κάνουν κάποιες δουλειές.

Η Ιρλανδία δεν έχει κυρίαρχο ακροδεξιό κόμμα, αλλά οι εντάσεις κατά της μετανάστευσης έχουν αυξηθεί, ιδιαίτερα εν μέσω μιας χρόνιας στεγαστικής κρίσης. Ο αριθμός των μεταναστών, ωστόσο, μειώθηκε κατά 16% τους 12 μήνες έως τον Απρίλιο του 2025 σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα στατιστικά στοιχεία, και εκείνοι από τον «υπόλοιπο κόσμο» εξαιρουμένων των Ιρλανδών, των πολιτών της ΕΕ ή του Ηνωμένου Βασιλείου, μειώθηκαν κατά 27%.

Οι υποστηρικτές του Χατς φαίνεται να μην ανησυχούν για την έλλειψη συγκεκριμένων πολιτικών του.

«Είναι άνθρωπος του λαού», δήλωσε σους FT ο Τίμι, ένας ηλεκτρολόγος που αρνήθηκε να δώσει το πλήρες όνομά του, κοντά στους φτωχούς δρόμους του κέντρου της πόλης όπου μεγάλωσε ο Χατς. «Αυτή η κυβέρνηση δεν κάνει καμία χάρη στη χώρα. Είναι άνθρωπος του λόγου του. Είναι απλώς ο άνθρωπος για τη δουλειά».

Οι ενδιάμεσες εκλογές στην Ιρλανδία μπορεί συχνά να είναι δύσκολες για τα κυβερνώντα κόμματα. Η κυβέρνηση της Ιρλανδίας είναι ένας συνασπισμός μεταξύ του κεντρώου Φιάνα Φέιλ και του Φάιν Γκάελ, με την υποστήριξη ανεξάρτητων.

Δύσκολες οι ενδιάμεσες εκλογές για όλους

Ωστόσο, η διπλή ψηφοφορία της Παρασκευής στο Δουβλίνο και το Γκάλγουεϊ υπόσχονται επίσης να αποτελέσουν δοκιμασία για το αριστερό κόμμα της αντιπολίτευσης Σιν Φέιν, το οποίο υποστηρίζει την επανένωση της Ιρλανδίας.

Η ψηφοφορία στο Dublin Central διεξάγεται στην εκλογική περιφέρεια της ηγέτιδας του Σιν Φέιν, Μέρι Λου ΜακΝτόναλντ, ενώ η έδρα στο Galway West έμεινε ανοιχτή μετά την ανάληψη προεδρίας από την Κάθριν Κόνολι, μια ανεξάρτητη αριστερή, πέρυσι.

«Αυτή είναι μια τεράστια δοκιμασία για τη Μέρι Λου ΜακΝτόναλντ», δήλωσε ο Γκάρι Μέρφι, καθηγητής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Dublin City. «Μια ήττα – ειδικά μια σημαντική ήττα – θα ήταν δύσκολο να εξηγηθεί».

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι υποψήφιοι του Σιν Φέιν υστερούν και στις δύο κούρσες.

Στο Dublin Central, τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν στο Polymarket έδωσαν στον Ντάνιελ Ένις του αριστερού Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος 75% πιθανότητες νίκης. Ο Χατς είχε μόλις 5%.

«Δεν έχω αποφασίσει ακόμα ποιον θα ψηφίσω», είπε ο Τζέραλντ, ένας συνταξιούχος μπάρμαν στο Δουβλίνο. «Ο Ντάνιελ Ένις φαίνεται πολλά υποσχόμενος».

Αλλά μισό εκατομμύριο δολάρια – μακράν το μεγαλύτερο ποσό που στοιχηματίστηκε στην κούρσα του Δουβλίνου στην πλατφόρμα στοιχημάτων – είναι υπέρ του Χατς.

Στις γενικές εκλογές του 2024 στην Ιρλανδία, ο Χατς έφτασε κοντά στο να κερδίσει μια έδρα, αλλά ηττήθηκε στη θέση από τη Μαρί Σέρλοκ του Εργατικού Κόμματος. Στις ενδιάμεσες εκλογές, οι υποψήφιοι πρέπει να κερδίσουν το 50% των ψήφων συν ένα.

Αυτός είναι ένας υψηλός πήχης για έναν διχαστικό υποψήφιο όπως ο Χατς.

Η Πατρίσια, πρώην εργάτρια σε εργοστάσιο ενδυμάτων που σχεδίαζε να ψηφίσει τον Χατς, παραδέχτηκε με χαρά ότι «δεν έχει ιδέα» για τις πολιτικές. Αλλά αν εκλεγεί, πρόσθεσε, «θα βάλει τη γάτα μέσα στον περιστερώνα».

