Alpha Bank: Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο

Η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι υψηλότερες τιμές ενέργειας έχουν ενισχύσει τους ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και τους καθοδικούς για την οικονομία, με τις εκτιμήσεις της αγοράς να κυμαίνονται μεταξύ του βασικού και του δυσμενούς σεναρίου, αναφέρει η τελευταία ανάλυση της Alpha Bank για την πορεία των αγορών και των οικονομίων.

Στο βασικό σενάριο, η παγκόσμια οικονομία επιδεικνύει αντοχές, με το πρόβλημα να επικεντρώνεται κυρίως στον υψηλότερο πληθωρισμό. Αντίθετα, στο δυσμενές σενάριο, όπου η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν παρουσιάσει αποκλιμάκωση, οι επιπτώσεις στην οικονομία αναμένεται να είναι σημαντικές, με ορισμένες οικονομίες με υψηλή εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας να αντιμετωπίζουν ακόμη και τον κίνδυνο ύφεσης.

Το γεγονός ότι παραμένει σε ισχύ η εκεχειρία και ότι γίνονται διεργασίες προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και να επανέλθουν οι ροές πετρελαίου από τα Στενά του Hormuz μας οδηγεί προς το βασικό σενάριο. Κρίσιμος παράγοντας παραμένει η διάρκεια της διαταραχής στην αγορά πετρελαίου. Μέχρι σήμερα, η διάρκεια της κρίσης είναι λίγο μεγαλύτερη των δύο μηνών, ενώ σε προηγούμενα επεισόδια πετρελαϊκής κρίσης, όπου η παγκόσμια οικονομία βρισκόταν αντιμέτωπη με τον στασιμοπληθωρισμό, η διάρκεια της διαταραχής ήταν περίπου έξι μήνες.

Η οικονομία των ΗΠΑ

Τα στοιχεία για την οικονομία των ΗΠΑ καταδεικνύουν ανθεκτικότητα, καθώς το γεγονός ότι η χώρα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει καθαρός εξαγωγέας ενέργειας, την καθιστά λιγότερο ευάλωτη σε διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου. Αντίθετα, οι δείκτες εμπιστοσύνης στην Ευρωζώνη παρουσιάζουν σημαντική επιδείνωση τους τελευταίους μήνες, με τις εκτιμήσεις για τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας να αναθεωρούνται σημαντικά χαμηλότερα.

Διαφορετική η προσέγγιση της Fed συγκριτικά με την ΕΚΤ αναφορικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Η Fed διαφαίνεται ότι ακολουθεί στάση αναμονής, καθώς έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι είναι περιορισμένα τα εργαλεία νομισματικής πολιτικής για να αντιμετωπισθεί ο πληθωρισμός προσφοράς. Επίσης, το γεγονός ότι στην επόμενη σύσκεψη της Fed θα έχει αναλάβει ο νέος Πρόεδρος (K. Warsh), ο οποίος εκτιμάται ότι θα προωθήσει πολιτική χαμηλότερου ύψους ισολογισμού και χαμηλότερων επιτοκίων, αναμένεται να συμβάλει στον περιορισμό του βραχυπρόθεσμου επιτοκιακού πλεονεκτήματος του δολαρίου. Αντίθετα, η ΕΚΤ έχει σηματοδοτήσει ότι σε περίπτωση που δεν σημειωθεί βελτίωση, στη σύσκεψη του Ιουνίου θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων, καθώς ο πληθωρισμός διαμορφώνεται υψηλότερα του στόχου.

Alpha Bank: Η ισορροπημένη επενδυτική στρατηγική

Σε αυτό το περιβάλλον, προτείνεται μία ισορροπημένη επενδυτική στρατηγική με έμφαση σε τεχνολογία και αναδυόμενες αγορές Οι μετοχικές αγορές κατέγραψαν ταχεία ανάκαμψη και πλέον διαμορφώνονται σε νέα ιστορικά υψηλά, παρά την απουσία συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου. Η ισχυρή εταιρική κερδοφορία, κυρίως του τεχνολογικού κλάδου, επηρέασε θετικά τις μετοχικές αγορές. Στη μετοχική κατηγορία, διατηρεί ισορροπημένη έκθεση.

Παρά τη θετική δυναμική των κερδών, παραμένουν παράγοντες προβληματισμού, όπως η υψηλή συγκέντρωση και η γεωπολιτική αβεβαιότητα. Στις γεωγραφικές περιοχές, ξεχωρίζει τις αναδυόμενες αγορές, οι οποίες συνδυάζουν ελκυστικές αποτιμήσεις και θετικές εισροές κεφαλαίων, ενώ ιστορικά υπεραποδίδουν σε περιπτώσεις αποδυνάμωσης του δολαρίου. Σε κλαδικό επίπεδο, θεωρούμε ότι οι κλάδοι τεχνολογίας και εταιρειών κοινής ωφέλειας συνεχίζουν να προσφέρουν αξία.

Η διατήρηση της αβεβαιότητας για τον πληθωρισμό και την πορεία των δημοσιονομικών, περιορίζουν την ελκυστικότητα κρατικών ομολόγων. Ωστόσο, το υψηλό επιτοκιακό εισόδημα, καθιστά τους αναλυτές της τράπεζας λιγότερο αρνητική για την κατηγορία συγκριτικά με τους προηγούμενους μήνες. Τα εταιρικά μεγέθη παραμένουν ισχυρά, ωστόσο τα τρέχοντα πιστωτικά περιθώρια είναι ιδιαίτερα συμπιεσμένα για τον βαθμό αβεβαιότητας της οικονομίας. Προτίμά τα ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης έναντι των ομολόγων υψηλών αποδόσεων. Τα πολύτιμα μέταλλα αναμένεται να προσφέρουν αντιστάθμιση στα χαρτοφυλάκια, σε περίπτωση που επανέλθουν οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed.

Αναλυτικά η επενδυτική στρατηγική της τράπεζας έχει ως εξής:

Μετοχές

Η διόρθωση στην αρχή του έτους στον τεχνολογικό κλάδο, λόγω ανησυχιών για πιθανές διαταραχές από την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και η πτώση που ακολούθησε με την έναρξη της κρίσης στη Μ. Ανατολή, οδήγησαν προσωρινά τις αποτιμήσεις σε επίπεδα που δεν αντανακλούσαν τα θεμελιώδη μεγέθη. Η επακόλουθη ανάκαμψη ήρθε λόγω των ισχυρών αναθεωρήσεων κερδοφορίας, με την τεχνητή νοημοσύνη να παραμένει βασικός διαρθρωτικός μοχλός. Μετά την ταχεία αυτή επαναφορά και το rerating των αποτιμήσεων, μεγάλο μέρος των θετικών εξελίξεων φαίνεται πλέον να έχει προεξοφληθεί.

Πρόσθετη άνοδο θα μπορούσε να επιφέρει ένας συνδυασμός γεωπολιτικής αποκλιμάκωσης, ανοδικής δυναμικής στα εταιρικά κέρδη και νομισματικής χαλάρωσης από τη Fed. Ωστόσο, οι κίνδυνοι παραμένουν. Μια παρατεταμένη διαταραχή των ενεργειακών ροών θα μπορούσε να ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις και να καθυστερήσει τις μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, ενώ η ταχεία αύξηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να πιέσει τις ταμειακές ροές εφόσον οι αποδόσεις καθυστερήσουν.

Παράλληλα, η υψηλή συγκέντρωση της μετοχικής αγοράς και η αβεβαιότητα γύρω από τις πολιτικές του Προέδρου Trump αυξάνουν τον κίνδυνο βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων. Στην Ευρώπη, η περιορισμένη παρουσία εταιρειών τεχνολογίας, το αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο, η υψηλή ενεργειακή εξάρτηση και το ενδεχόμενο αυξήσεων επιτοκίων από την ΕΚΤ διατηρούν τη μετοχική αγορά σε μειονεκτική θέση έναντι των ΗΠΑ. Μια αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας θα μπορούσε να βελτιώσει το κλίμα.

Στις αναδυόμενες αγορές, υπό το βασικό μας σενάριο μη παράτασης της κρίσης στη Μ. Ανατολή και σταδιακής αποδυνάμωσης του δολαρίου, αναμένουμε όφελος από ευνοϊκότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες, αυξημένες εισροές και πιο ελκυστικές αποτιμήσεις, με βελτιωμένες προοπτικές κερδοφορίας.

Ομόλογα

Μεταβάλουμε σε λιγότερο υπόβαρη τη στάση μας στην κατηγορία κρατικών ομολόγων λόγω προοπτικής ηπιότερης νομισματικής σύσφιξης από ότι προεξοφλεί σήμερα η αγορά και ελκυστικού επιτοκιακού εσόδου. Ωστόσο, ακόμα και σε σενάριο οριστικής εκεχειρίας, οι πληθωριστικές πιέσεις και οι δημοσιονομικές ανησυχίες θα διατηρήσουν υψηλά τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις στη λήξη. Ενδέχεται να επανέλθουν τα «Sell America» επεισόδια λόγω των πολιτικών Trump. Επίσης, η στρατηγική του νέου Προέδρου της Fed για συρρίκνωση ισολογισμού, αναμένεται να ενισχύσει την κλίση της καμπύλης. Συνεπώς, προτιμούμε κοντινές και μεσαίες λήξεις. Μεταβάλουμε σε ουδέτερη τη στάση στα ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης λόγω περιορισμένης προοπτικής περαιτέρω συμπίεσης των πιστωτικών περιθωρίων. Παραμένει η υπόβαρη στάση μας στα ομόλογα ΗΥ, καθώς οι αποτιμήσεις τους δεν αντανακλούν τους κινδύνους της οικονομίας αλλά και τις ανησυχίες στην αγορά του Private Credit. Προτίμηση σε βραχυπρόθεσμες λήξεις τόσο στα IG όσο και στα HY. Διατηρείται η υπέρβαρη στάθμιση στα ομόλογα αναδυόμενων αγορών λόγω καλών θεμελιωδών.

Πετρέλαιο

Ουδέτερη στάθμιση για την τιμή πετρελαίου. Οι τιμές πετρελαίου διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα λόγω συνέχισης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρατηρούνται επίσης αυξημένες διακυμάνσεις που συντηρούνται από τη διαρκή κλιμάκωση και αποκλιμάκωση στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν και από τις δηλώσεις εκατέρωθεν.

Στο επίκεντρο παραμένει ο αποκλεισμός της ναυσιπλοΐας από τα Στενά του Hormuz και η συνεπαγόμενη μείωση παραγωγής από τις χώρες του Κόλπου, λόγω των ήδη υψηλών ποσοστών αποθήκευσης και των πληγμάτων στις ενεργειακές υποδομές. Περιορισμένη επίπτωση είχε στις τιμές η απόφαση του ΟΠΕΚ+ να αυξήσει την παραγωγή του κατά 188 χιλ. βαρέλια ημερησίως από τον Ιούνιο, καθώς παραμένει σε ισχύ η διαταραχή των ροών από τα Στενά.

Βραχυπρόθεσμα, διατηρούμε ουδέτερη στάση, έως ότου υπάρξει μεγαλύτερη ορατότητα για την εξέλιξη της σύρραξης. Σε περίπτωση αποκλιμάκωσης, εκτιμάται ότι η τιμή του WTI θα υποχωρήσει σταδιακά αλλά δεν θα επιστρέψει στα προ κρίσεως επίπεδα. Ακόμη και σε οριστική συμφωνία, η καθυστέρηση στην αποκατάσταση των προβλημάτων στις εφοδιαστικές αλυσίδες και η ανάγκη αναπλήρωσης των αποθεμάτων θα διατηρήσουν την καμπύλη μελλοντικών συμβολαίων υψηλότερα έναντι της προ-κρίσης περιόδου.

Σε ενδεχόμενο εκ νέου κλιμάκωσης, αναμένεται ανοδική κίνηση των τιμών, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για στασιμοπληθωρισμό. Μακροπρόθεσμα, η προθεσμιακή αγορά τιμολογεί σταδιακή αποκλιμάκωση, με τις ανησυχίες για υπερπροσφορά πιθανόν να επανεμφανιστούν ιδίως μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ, η οποία επιτρέπει παραγωγή εκτός ποσοστώσεων.

Χρυσός

Θετικοί παραμένουμε για τη μεσοπρόθεσμη προοπτική του χρυσού, ο οποίος θα ωφεληθεί από το σενάριο επίλυσης της σύρραξης. Η τιμή του χρυσού έχει ανακάμψει προσφάτως έπειτα το χαμηλό ($4.098/ουγγιά) τεσσάρων μηνών που κατέγραψε στις 23 Μαρτίου. Βραχυπρόθεσμα, η ελκυστικότητά του έχει πληγεί από την άνοδο των αποδόσεων στη λήξη. Επιβαρυντικά λειτούργησε και η ανοδική αναπροσαρμογή των προσδοκιών για την πορεία επιτοκίων Κεντρικών Τραπεζών.

Σε αντίθεση με προηγούμενα γεωπολιτικά επεισόδια, ο χρυσός δεν έχει λειτουργήσει ως ασφαλές καταφύγιο στην τρέχουσα κρίση. Παρά ταύτα, παραμένουμε θετικοί για τη μεσοπρόθεσμη προοπτική του, αναμένοντας βάσει του βασικού μας σεναρίου ότι η έκβαση της κρίσης θα στηρίξει την τιμή μέσω υποχώρησης του δολαρίου. Επίσης, σε περίπτωση που επανέλθουν οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed, ο χρυσός αναμένεται να λειτουργήσει αντισταθμιστικά. Ουδέτερη στάθμιση για τα βασικά μέταλλα, καθώς βραχυπρόθεσμα πλήττονται από την επιβράδυνση της οικονομίας.

Νομίσματα

Από την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν στις αρχές Απριλίου, η ισοτιμία ευρώ/δολάριο κινείται ανοδικά και στις 17 Απριλίου προσέγγισε υψηλό ($1,1849) από ενάρξεως του πολέμου. Η προοπτική επίλυσης της σύγκρουσης ευνοεί το ευρώ για δύο λόγους. Ο πρώτος αφορά στο ότι η οικονομία της Ευρωζώνης είναι πιο ευάλωτη σε αυξημένες τιμές ενέργειας, οπότε οποιαδήποτε επίλυση των γεωπολιτικών ωφελεί την ευρωπαϊκή οικονομία και κατά συνέπεια το ευρώ. Ο δεύτερος αφορά στο χαρακτηριστικό του δολαρίου ως ασφαλές καταφύγιο, με την αποκλιμάκωση να μειώνει τη ζήτηση του δολαρίου.

Εντούτοις, η καθυστέρηση οριστικής λύσης περιορίζει τη δυναμική του ευρώ, το οποίο διατηρείται εντός εύρους $1,1600 – $1,1800. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ΕΚΤ, η ευρωπαϊκή οικονομία έχει απομακρυνθεί από βασικό σενάριο και οδεύει προς το δυσμενές. Τον Μάρτιο όπου δεν υπήρχε προοπτική διεξόδου, η δυσμενέστερη θέση της ευρωπαϊκής οικονομίας αποτυπωνόταν με διεύρυνση των πραγματικών αποδόσεων στη λήξη 10ετίας υπέρ των ΗΠΑ, κίνηση που ενίσχυε το δολάριο.

Φαίνεται ότι η μειωμένη ζήτηση του δολαρίου ως ασφαλές καταφύγιο είναι αυτή που επηρεάζει περισσότερο την ισοτιμία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σε περαιτέρω αποκλιμάκωση αναμένουμε την ισοτιμία να κινηθεί υψηλότερα. Η διαφορετική προσέγγιση της ΕΚΤ σε σχέση με τη Fed στην αντιμετώπιση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αναμένεται να συμβάλει στον περιορισμό του επιτοκιακού πλεονεκτήματος του δολαρίου, επηρεάζοντας ανοδικά την ισοτιμία ευρώ/δολάριο.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα εκτιμούμε ότι η ισοτιμία θα κινηθεί προς την περιοχή των $1,1900. Η ισοτιμία δολάριο/γιεν ανήλθε στις 30 Απριλίου σε υψηλό (¥160,72) από τον Ιούλιο του 2024, γεγονός που εκτιμάται ότι προκάλεσε μια ακολουθία παρεμβάσεων της Κεντρικής Τράπεζας. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η κίνηση ήταν εις γνώση των ΗΠΑ, ωστόσο δεν τεκμαίρεται από κοινού σύμπραξη που θα είχε και περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας.

Αναμένουμε να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις προκειμένου να αποτραπούν κερδοσκοπικές κινήσεις. Εκτιμούμε ότι μεσοπρόθεσμη στήριξη στο γιεν μπορεί να προέλθει μόνο αν η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας αυξήσει τα επιτόκια και περιοριστεί η επιτοκιακή υπεροχή του δολαρίου. Τροχοπέδη σε αυτή την κίνηση αποτελεί το υψηλό δημόσιο χρέος της Ιαπωνίας.

Μέταλλα

Ουδέτερη στάση για τα βασικά μέταλλα. Ελαφρώς υπέρβαρη στάση στις εναλλακτικές στρατηγικές (Hedge Funds).

Ρευστότητα

Ελαφρώς υπέρβαρη η στάθμιση σε ρευστότητα.