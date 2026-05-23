Οι απίθανες αποζημιώσεις του Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό με το πόσο της αποζημίωσης του να… ζαλίζει.

Business of Sport 23.05.2026, 11:16
Ο Ράφα Μπενίτεθ από το βράδυ της Παρασκευής (22/5) αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Η εικόνα του τριφυλλιού τους τελευταίους 8 μήνες δεν άφησε ικανοποιημένη τη διοίκηση, η οποία δεν θέλησε να στηρίξει το «χτίσιμο» της ομάδας στον Ισπανό τεχνικό.

Έτσι ο Παναθηναϊκός, για να απαλλαχθεί από τις υπηρεσίες του Μπενίτεθ  αναγκάστηκε να του καταβάλει ένα ποσό της τάξεως των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ και πλέον βρίσκεται στην αναζήτηση του διαδόχου του.

Όσο υπερβολικό όμως και αν φαίνεται, δεν είναι το υψηλότερο που έχει πάρει ο Ισπανός τεχνικός ως αποζημίωση από τις ομάδες που έχει απολυθεί, σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Αναλυτικά τα ποσά που έχει λάβει από αποζημιώσεις ο Μπενίτεθ:

Έβερτον: 12 εκατομμύρια
Ρεάλ Μαδρίτης: 10 εκατομμύρια
Ίντερ: 7,5 εκατομμύρια
Θέλτα: 7 εκατομμύρια
Παναθηναϊκός: 5,5 εκατομμύρια
Λίβερπουλ: 4,5 εκατομμύρια
Σύνολο: 46,5 εκατομμύρια 

