Τραμπ Τζoύνιορ: Υποστηρικτής της «Ολυμπιάδας στεροειδών» που ξεκινά την Κυριακή

Σαράντα αθλητές θα λάβουν μέρος στον αμφιλεγόμενο διαγωνισμό, με την υποστήριξη της επενδυτικής εταιρείας των Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Πίτερ Θιλ

Business of Sport 22.05.2026, 17:22
Σχολιάστε
Τραμπ Τζoύνιορ: Υποστηρικτής της «Ολυμπιάδας στεροειδών» που ξεκινά την Κυριακή
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ένας νέος αθλητικός διαγωνισμός με τη συμμετοχή Ολυμπιονικών θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο Λας Βέγκας. Η διαφορά; Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λαμβάνουν… αναβολικά!

Με την εμπορική ονομασία Enhanced Group, η μετοχή της εταιρείας του Τραμπ Τζούνιορ έχει σημειώσει άνοδο περίπου 35% την τελευταία εβδομάδα πριν από τους εναρκτήριους αγώνες.

Στα «Enhanced Games», που έχουν ονομαστεί «Ολυμπιακοί Αγώνες των Στεροειδών», θα διαγωνιστούν 42 αθλητές σε κολύμβηση, στίβο και άρση βαρών.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντι-Ντόπινγκ (WADA) και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή έχουν ασκήσει έντονη κριτική στους αγώνες, οι οποίοι ανακοινώθηκαν το 2023. Άλλοι, ωστόσο, βλέπουν μια ευκαιρία.

Η επενδυτική εταιρεία του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, «1789 Capital», ενώνει τις δυνάμεις της με τον Πίτερ Θιλ στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που διοργανώνει τους αγώνες και ηγείται της σειράς Β το 2025.

Με την εμπορική ονομασία Enhanced Group, η μετοχή της έχει σημειώσει άνοδο περίπου 35% την τελευταία εβδομάδα πριν από τους εναρκτήριους αγώνες. Ωστόσο, έχει υποχωρήσει κατά περίπου 40% από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης μέσω μιας SPAC νωρίτερα αυτό το μήνα.

«Οι Enhanced Games αντιπροσωπεύουν το μέλλον — πραγματικό ανταγωνισμό, πραγματική ελευθερία και πραγματικά ρεκόρ που καταρρίπτονται», δήλωσε ο Τραμπ Τζούνιορ σε ανακοίνωση κατά την ανακοίνωση της συμμετοχής του.

Αγώνες με… εγκεκριμένα αναβολικά

Ένα ειδικά κατασκευασμένο στάδιο θα φιλοξενήσει 2.500 θεατές, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν δεκάδες αθλητές. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν τη ροκ μπάντα The Killers, που θα εμφανιστεί στη συναυλία μετά την εκδήλωση.

Παράλληλα με το τυπικό πρόγραμμα προπόνησης που ακολουθούν οι αθλητές για τους αγώνες, οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες θα έχουν επίσης χρησιμοποιήσει ουσίες που βελτιώνουν την απόδοση.

Οι αθλητές μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο ουσίες που έχουν εγκριθεί από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Οι συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν τέτοιες ουσίες παρακολουθούνται υπό αυστηρή ιατρική εποπτεία, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Δεν δημοσιοποιούνται λεπτομέρειες σχετικά με τα προγράμματα χρήσης ουσιών των αθλητών. Ωστόσο, η εταιρεία ανέφερε ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν χρησιμοποιήσει τεστοστερόνη και εστέρες τεστοστερόνης, ανθρώπινες αυξητικές ορμόνες, διεγερτικά όπως το Adderall, μεταβολικούς ρυθμιστές που χρησιμοποιούνται παράλληλα με αναβολικά μέσα, ερυθροποιητίνη και αναβολικά στεροειδή. Όλα αυτά απαγορεύονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντι-Ντόπινγκ (WADA).

Η διοργάνωση έχει πείσει ορισμένους διάσημους αθλητές να συμμετάσχουν.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο Αμερικανός παγκόσμιος πρωταθλητής των 100 μέτρων του 2022, Φρεντ Κέρλεϊ, ο οποίος κέρδισε επίσης ασημένιο και χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 και του 2024, και θα αγωνιστεί στον στίβο. Ο Αυστραλός κολυμβητής Τζέιμς Μάγκνουσεν, ο οποίος έχει κερδίσει ένα ασημένιο και δύο χάλκινα μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα συμμετάσχει επίσης. Ο Αμερικανός Ολυμπιονίκης κολυμβητής Κόντι Μίλερ περιλαμβάνεται επίσης στη λίστα.

O Αμερικανός παγκόσμιος πρωταθλητής των 100 μέτρων του 2022, Φρεντ Κέρλεϊ

Πώληση πεπτιδίων

Πέρα από τους αγώνες, η εταιρεία έχει σχέδια να πουλήσει ουσίες που βελτιώνουν την απόδοση.

Η Enhanced ανακοίνωσε μια σειρά συμπληρωμάτων τον Μάρτιο, μαζί με προϊόντα απόδοσης και μακροζωίας, όπως ορμονική θεραπεία αντικατάστασης για άνδρες και γυναίκες.

Η εταιρεία δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι αυτό ήταν «το πρώτο βήμα στο σχέδιο της εταιρείας να γίνει ο κορυφαίος πάροχος εξατομικευμένων προϊόντων βελτίωσης που βελτιώνουν την υγεία, την απόδοση και την ανάρρωση».

Επίσης, δήλωσε ότι σχεδιάζει να προσφέρει πρόσβαση σε πεπτίδια, η χρήση των οποίων έχει γνωρίσει άνθηση τα τελευταία χρόνια. Τα εξαιρετικά δημοφιλή φάρμακα GLP-1 για την απώλεια βάρους, στα οποία περιλαμβάνεται το Wegovy, βασίζονται σε πεπτίδια.

«Κατανοώντας πόσο δημοφιλής έχει γίνει η χρήση πεπτιδίων παγκοσμίως, σκοπεύουμε να επενδύσουμε σημαντικά σε αυτόν τον τομέα», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Maximilian Martin τον Μάρτιο.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ψηφιακή κάλπη στην Αυτοδιοίκηση: Πώς θα γίνονται οι εκλογές από το 2028
Κοινωνία

Ηλεκτρονική ψήφος σε δήμους - Πώς θα γίνονται οι εκλογές από το 2028
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 29 Μαΐου
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 29 Μαΐου - Οι δικαιούχοι
SpaceX: Πραγματοποίησε δοκιμαστική πτήση του Starship
Τεχνολογία

Η SpaceX πραγματοποίησε δοκιμαστική πτήση του Starship
Τραμπ: Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν
Κόσμος

Νέες επιθέσεις στο Ιράν εξετάζει ο Τραμπ
Τσίπρας: Ας είμαστε όλοι στο ραντεβού με την ιστορία
Πολιτική

Τσίπρας: Ας είμαστε όλοι στο ραντεβού με την ιστορία
Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 6ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Εξοπλισμοί: Ο «Ρώσος» που αναστατώνει την ευρωπαϊκή βιομηχανία
World

Ο «Ρώσος» που αναστατώνει την αμυντική βιομηχανία της ΕΕ

Η Destinus του Μιχαήλ Κοκόριτς έχει αναδειχθεί ραγδαία και αμφισβητεί τους καθιερωμένους ομίλους άμυνας με τα φθηνότερα πυραυλικά της συστήματα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Μπόνι και Κλάιντ: 92 χρόνια από τον θάνατο του «καταραμένου» ζευγαριού
Κόσμος

Οι διάσημοι ληστές που έδρασαν στη Μεγάλη Ύφεση

Αν και οι Μπόνι και Κλάιντ έγιναν θρύλος στην εποχή τους, στην πραγμματικότητα η σύντομη ζωή τους ήταν σκληρή, βίαιη και γεμάτη κακοτοπιές

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Alpha Bank: Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο
World

Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο η Alpha Bank

Οι συστάσεις και οι εκτιμήσεις για μετοχές, ομόλογα, νομίσματα, πετρέλαιο, χρυσό και εμπορεύματα της Alpha Bank

Τάσος Μαντικίδης
Τραμπ: Πώς χρησιμοποιεί την AI για να μετατρέψει την πολιτική σε ψηφιακό υπερθέαμα
World

O Τραμπ «χτίζει» τον ψηφιακό του μύθο με ΑΙ

Με εικόνες που θυμίζουν videogame, blockbuster και διαδικτυακά memes, ο Ντόναλντ Τραμπ αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσει μια νέα μορφή πολιτικής επικοινωνίας που διχάζει

Νατάσα Σινιώρη
Κομισιόν: Οι κίνδυνοι που «βλέπει» στην ελληνική οικονομία
Economy

Οι κίνδυνοι που «βλέπει» η Κομισιόν στην Ελλάδα

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλούς, αν και μειούμενους, δείκτες δημόσιου και εξωτερικού χρέους, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παραμένει υψηλό, σύμφωνα με την Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
ΕΚΤ: Γιατί είναι λάθος η αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο
World

Γιατί είναι λάθος η αύξηση των επιτοκίων τώρα από την ΕΚΤ

Τι προειδοποιούν αναλυτές που δεν συνηγορούν σε μια αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ στην παρούσα συγκυρία

Μελίνα Ζιάγκου
Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026
Τράπεζες

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Τι είπε η Ελένη Βρεττού στη γενική συνέλευση των μετόχων - Το στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας

Αγης Μάρκου
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο
Business

Η ευκαιρία στο γάλλιο, το ραντεβού με EDF και τα SMRs

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος από τη ΓΣ της Metlen άναψε σινιάλο για νέα deals - Τι είπε για ΔΕΗ και πυρηνική ενέργεια

Χρήστος Κολώνας
Περισσότερα από Business of Sport
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61: Ο Θρύλος στον τελικό!
Business of Sport

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61: Ο Θρύλος στον τελικό!

Ο Ολυμπιακός σάρωσε τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four στο κατακόκκινο από 14.000 οπαδούς του ΟΑΚΑ και προκρίθηκε στον 10ο τελικό της ιστορία του.

Λιονέλ Μέσι: Στην ομάδα των δισεκατομμυριούχων ποδοσφαιριστών μαζί με τον Ρονάλντο
Business of Sport

Στο κλειστό club των κροίσων αθλητών ο Μέσι

Ο 38χρονος Μέσι έχει κερδίσει περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια σε μισθούς και μπόνους από το 2007, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg

Φλορεντίνο Πέρεθ: Πλησιάζει τους ισχυρότερους δισεκατομμυριούχους του πλανήτη
Business of Sport

Φλορεντίνο Πέρεθ: Πλησιάζει τους ισχυρότερους δισεκατομμυριούχους του πλανήτη

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ ο άνθρωπος που μετέτρεψε τη Ρεάλ Μαδρίτης στην ισχυρότερη ποδοσφαιρική αυτοκρατορία της Ευρώπης.

Γιώργος Μαζιάς
Η FIFA μετατρέπει το Μουντιάλ 2026 σε… Monopoly
Business of Sport

Η FIFA μετατρέπει το Μουντιάλ 2026 σε… Monopoly

Η FIFA βγάζει ειδική έκδοση του διάσημου επιτραπέζιου παιχνιδιού

Γιώργος Μαζιάς
Fifa: Κινδυνεύει να «πληρώσει ακριβά» τα εισιτήρια με τις εξωφρενικές τιμές
Business of Sport

Fifa: Κινδυνεύει να «πληρώσει ακριβά» τα εισιτήρια με τις εξωφρενικές τιμές

Τα πανάκριβα εισιτήρια του Μουντιάλ και οι αυξημένες τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων έχουν αποκλείσει αρκετούς απο όσους σχεδίαζαν να ταξιδέψουν στις τρεις χώρες της Βόρειας Αμερικής

Μουντιάλ: Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ήλπιζαν σε έκρηξη της ζήτησης αλλά αυτό δεν…συμβαίνει
Business of Sport

Με χαμηλές πληρότητες τα ξενοδοχεια στις πόλεις του Μουντιάλ

Οι ξενοδόχοι στις αμερικανικές πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Μουντιάλ. μιλούν για χαμηλή πληρότητα - Οι φϊλαθλοι μιλούν για τα πανάκριβα εισιτήρια

Matchroom: Η αθλητική αυτοκρατορία αποτιμάται πάνω από 1 δισ. λίρες
Business of Sport

Η αθλητική Matchroom αποτιμάται πάνω από 1 δισ. λίρες

Η αθλητική αυτοκρατορία της Matchroom αποτμάται σε πάνω από 1 δισεκατομμύριο λίρες, καθώς Αμερικανός επενδυτής αποκτά μερίδιο

Latest News
Ψηφιακή κάλπη στην Αυτοδιοίκηση: Πώς θα γίνονται οι εκλογές από το 2028
Κοινωνία

Ηλεκτρονική ψήφος σε δήμους - Πώς θα γίνονται οι εκλογές από το 2028

Η φιλοσοφία της ψηφιακής συμμετοχικής δημοκρατίας στην αυτοδιοίκηση επεκτείνεται και στα συμβουλευτικά δημοτικά δημοψηφίσματα

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 29 Μαΐου
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 29 Μαΐου - Οι δικαιούχοι

Οι ημερομηνίες πληρωμών σε e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

SpaceX: Πραγματοποίησε δοκιμαστική πτήση του Starship
Τεχνολογία

Η SpaceX πραγματοποίησε δοκιμαστική πτήση του Starship

Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής πτήσης την Παρασκευή, η SpaceX έθεσε με επιτυχία σε τροχιά δοκιμαστικούς δορυφόρους και μετέδωσε ζωντανά βίντεο από τη λειτουργία των πυραύλων της από το διάστημα

Τραμπ: Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν
Κόσμος

Νέες επιθέσεις στο Ιράν εξετάζει ο Τραμπ

Σύμφωνα με το Axios εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εξαπολύσει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν

Τσίπρας: Ας είμαστε όλοι στο ραντεβού με την ιστορία
Πολιτική

Τσίπρας: Ας είμαστε όλοι στο ραντεβού με την ιστορία

Ο Αλέξης Τσίπρας, με μια λιτή ανάρτηση, υπενθυμίζει την ημερομηνία παρουσίασης του κόμματός του στις 26 Μαΐου, στην πλατεία Θησείου

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 6ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Εξαιρέσεις από την επιβολή των προστίμων

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Δονούσα: Στους κορυφαίους αυθεντικούς προορισμούς της Ευρώπης
Τουρισμός

Το ελληνικό νησί που βρίσκεται στους top προορισμούς

Το κυκλαδίτικο νησί συγκαταλέγεται στους «τελευταίους επαναπομείναντες καλοκαιρινούς παραδείσους της Μεσογείου», διατηρώντας αναλλοίωτο τον τοπικό χαρακτήρα του και την ανεπιτήδευτη ομορφιά του

Κλιματική αλλαγή: Η δυτική Ευρώπη μπροστά σε ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι
Green

Η δυτική Ευρώπη μπροστά σε ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι

Ρεκόρ σε υψηλές θερμοκρασίες αναμένουν τις επόμενες ημέρες χώρες όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Βρετανία.

Ο Σι Τζινπίνγκ, ο πολυπολικός κόσμος και το «κλαμπ των ισχυρών»
Κόσμος

Ο Σι Τζινπίνγκ, ο πολυπολικός κόσμος και το «κλαμπ των ισχυρών»

Υπό τον Σι Τζινπίνγκ, η Κίνα τοποθετείται ως κέντρο παγκόσμιας ισχύος, ενισχύοντας τον άξονα με τη Ρωσία και προβάλλοντας την εικόνα ενός υπεύθυνου, ισότιμου εταίρου των ΗΠΑ και της Δύσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Παιδικές κατασκηνώσεις: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων – Οι δικαιούχοι
Κοινωνία

Παιδικές κατασκηνώσεις: Εκπνέει η προθεσμία για αιτήσεις - Οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για τις παιδικές κατασκηνώσεις αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά 6-16 ετών

BlackRock: Οι πλούσιες απολαβές του CEO δεν πολυάρεσαν στους μετόχους
World

BlackRock: Οι πλούσιες απολαβές του CEO δεν άρεσαν στους μετόχους

Το πακέτο αποδοχών του Διευθύνοντος Συμβούλου της BlackRock αυξήθηκε στα 37,7 εκατ. δολάρια το 2025

Επενδύοντας στην εποχή της σπάνης
Financial Times

Για πόσο οι επενδυτές θα περιφρονούν την πραγματικότητα;

Οι αγορές δεν έχουν ακόμη αφομοιώσει τη νέα τάση των κυβερνήσεων για συσσώρευση (αποθεμάτων) και περιχαράκωση

Gillian Tett
Εισηγμένες: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο το 2026
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο

Τι αναφέρει για τις εισηγμένες η ανάλυση της Alpha Finance - AXIA για τον αντίκτυπο από την κρίση στη Μέση Ανατολή 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Βρετανία: Θα μπορούσε να επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ενωση; [γράφημα]
World

Θα μπορούσε η Βρετανία να ανατρέψει το brexit; [γράφημα]

Αν και η άνοδος των Εργατικών έθεσε ξανά το ζήτημα των σχέσεων με την ΕΕ, οι πρόσφατες περιεφεριακές εκλογές στη Βρετανία επαναφέρουν το «φάντασμα» του Νάιτζελ Φάρατζ

Έχουμε κρίση χρέους πάλι;
Experts

Έχουμε κρίση χρέους πάλι;

Το χρέος αποτελεί θεμέλιο της σύγχρονης οικονομίας

Γιώργος Λαγαρίας
Εξαγωγές: Ποια ελληνικά προϊόντα προτιμούν οι Ισπανοί
Economy

Ποια ελληνικά προϊόντα προτιμούν οι Ισπανοί

Στο top - 10 των κυριότερων αγορών για τις ελληνικές εξαγωγές βρίσκεται η Ισπανία - Πού κυμαίνονται οι εισαγωγές

Μαρία Σιδέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies