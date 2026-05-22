Φλορεντίνο Πέρεθ: Πλησιάζει τους ισχυρότερους δισεκατομμυριούχους του πλανήτη

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ είναι γνωστός παγκοσμίως ως ο άνθρωπος που μετέτρεψε τη Ρεάλ Μαδρίτης στην ισχυρότερη ποδοσφαιρική αυτοκρατορία της Ευρώπης. Πλέον όμως, ο ιστορικός πρόεδρος των «μερένγκες» πλησιάζει και σε ένα άλλο, πολύ πιο κλειστό κλαμπ: εκείνο των ισχυρότερων δισεκατομμυριούχων του πλανήτη.

Σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index, η περιουσία του 79χρονου επιχειρηματία αγγίζει πλέον τα 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια — περίπου 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ — χάρη στην εκρηκτική άνοδο της κατασκευαστικής ACS, της εταιρείας που ίδρυσε και εξακολουθεί να ελέγχει ως βασικός μέτοχος και πρόεδρος.

Η μεγάλη ώθηση στον Φλορεντίνο Πέρεθ

Η μεγάλη ώθηση ήρθε από την παγκόσμια έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και τη μάχη των τεχνολογικών κολοσσών για τη δημιουργία νέων data centers. Η ACS, μέσω της αμερικανικής Turner Construction, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους κατασκευαστές ψηφιακών υποδομών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εταιρεία συμμετέχει ήδη στην κατασκευή ενός από τα μεγαλύτερα data centers του κόσμου για τη Meta στην Ιντιάνα, ενώ προχώρησε και σε στρατηγική συνεργασία ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη BlackRock για έργα ψηφιακών υποδομών και τεχνητής νοημοσύνης.

Η χρηματιστηριακή αξία της ACS έχει εκτοξευθεί. Από το 2022 μέχρι σήμερα, η μετοχή της αυξήθηκε πάνω από πέντε φορές, φτάνοντας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Μόνο μέσα στο 2026 η μετοχή καταγράφει άνοδο μεγαλύτερη του 48%.

Η εταιρεία θεωρείται πλέον ένας από τους μεγάλους ευρωπαϊκούς νικητές της νέας ψηφιακής εποχής, μαζί με ομίλους όπως η Bouygues και η Skanska, σε μια αγορά ψηφιακών υποδομών που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 1,3 τρισεκατομμύριο δολάρια μέχρι το 2030.

Κομβικό ρόλο στη μεταμόρφωση της ACS έπαιξε ο διευθύνων σύμβουλος Χουάν Σανταμαρία, προσωπική επιλογή του ίδιου του Πέρεθ. Ο Ισπανός μηχανικός ανέλαβε να μετατρέψει έναν παραδοσιακό κατασκευαστικό όμιλο σε έναν παγκόσμιο οργανισμό υψηλής τεχνολογίας, με έμφαση στα data centers, την ενέργεια, την άμυνα, τα ορυκτά κρίσιμης σημασίας και τα εργοστάσια ημιαγωγών.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Τα έσοδα της ACS σχεδόν διπλασιάστηκαν, από 27,8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2021 σε σχεδόν 50 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της εταιρείας έφτασε τα 99,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η ιστορία του Φλορεντίνο Πέρεθ θυμίζει σε πολλούς το ισπανικό επιχειρηματικό θαύμα των τελευταίων δεκαετιών. Ξεκίνησε ως μηχανικός και δημόσιος λειτουργός, πριν εγκαταλείψει την πολιτική και αγοράσει μια σχεδόν χρεοκοπημένη κατασκευαστική στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Μέσα από διαδοχικές εξαγορές και συγχωνεύσεις δημιούργησε την ACS, η οποία σήμερα δραστηριοποιείται σε ολόκληρο τον κόσμο.

Παράλληλα, από το 2000 και μετά μετέτρεψε τη Ρεάλ Μαδρίτης σε μία από τις πιο πολύτιμες αθλητικές μάρκες στον κόσμο, κατακτώντας δεκάδες τίτλους και αλλάζοντας το οικονομικό μοντέλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο ίδιος εξακολουθεί να έχει απόλυτο έλεγχο τόσο στην ACS όσο και στη Ρεάλ. «Κάθε μέρα προεδρεύω της Ρεάλ Μαδρίτης και διευθύνω μια παγκόσμια εταιρεία που κάνει τζίρο 50 δισεκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο», δήλωσε πρόσφατα, στέλνοντας μήνυμα ότι δεν σκοπεύει να αποσυρθεί ούτε από τις επιχειρήσεις ούτε από το ποδόσφαιρο.

Πηγή: in.gr