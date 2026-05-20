Fifa: Κινδυνεύει να «πληρώσει ακριβά» τα εισιτήρια με τις εξωφρενικές τιμές

Ο χαρακτηρισμός της Fifa ως «προμηθευτή ευτυχίας» του κόσμου, απο τον επικεφαλής της Τζιάνι Ινφαντίνο κινδυνεύει αρκετά σ΄αυτό το Μουντιάλ. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο στη Βόρεια Αμερική, αυτή η ευτυχία θα έχει το τίμημά της, σχολιάζει ο Economist.

Τα φθηνότερα εισιτήρια για τους αγώνες της φάσης των ομίλων κοστίζουν κατά μέσο όρο 200 δολάρια, ενώ αυτά για τον τελικό φτάνουν τουλάχιστον τα 2.030 δολάρια. Η ανάλυσή μας δείχνει ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι η πιο ακριβή πολιτιστική εκδήλωση που έχει γίνει ποτέ. Ωστόσο, οι υψηλές τιμές ενδέχεται να έχουν αντίθετα αποτελέσματα.

Τα εισιτήρια για το Παγκόσμιο Κύπελλο συνήθως κοστίζουν πολύ λιγότερο από ό,τι θα μπορούσε να αντέξει η αγορά. Σε όλη την ιστορία του τουρνουά, η ζήτηση τείνει να ξεπερνά την προσφορά. Αντί να χρεώνει περισσότερα, η FIFA έχει διατηρήσει τις τιμές σε επίπεδα που μπορούν να αντέξουν οι απλοί οπαδοί και έχει διανείμει τις θέσεις μέσω κληρώσεων. Τα δικαιώματα μετάδοσης και χορηγίας είχαν πολύ μεγαλύτερη σημασία για τα οικονομικά της οργάνωσης από τα έσοδα των αγώνων.

Εσοδα και απο τη… μεταπώληση

Φέτος είναι διαφορετικά. Για πρώτη φορά, η FIFA έχει αναλάβει τον άμεσο έλεγχο της πώλησης εισιτηρίων, αντί να την αναθέτει σε τοπικούς διοργανωτές. Έχει υιοθετήσει τη δυναμική τιμολόγηση, σύμφωνα με την οποία οι τιμές αυξάνονται ανάλογα με τη ζήτηση, και έχει ανοίξει μια επίσημη αγορά μεταπώλησης, από την οποία λαμβάνει προμήθεια 15% τόσο από τον αγοραστή όσο και από τον πωλητή.

Ακόμη και μετά την προσαρμογή για τον πληθωρισμό, τα εισιτήρια για το Παγκόσμιο Κύπελλο σε όλη την Αμερική, τον Καναδά και το Μεξικό κοστίζουν περισσότερο από το διπλάσιο σε σχέση με το Κατάρ το 2022 και περίπου τέσσερις φορές περισσότερο από ό,τι όταν η Αμερική φιλοξένησε τελευταία φορά το τουρνουά το 1994.

Ορισμένα εισιτήρια για τον τελικό έχουν ξαναβγεί στην αγορά με τιμή 2 εκατομμύρια δολάρια. Οι οπαδοί της Βραζιλίας, πεντάκις παγκόσμια πρωταθλήτρια, θα πρέπει να ξοδέψουν περίπου 3.800 δολάρια στην αγορά μεταπώλησης για να παρακολουθήσουν τους τρεις αγώνες της ομάδας τους στη φάση των ομίλων — το υψηλότερο ποσό από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Ακόμη και οι οπαδοί του Πράσινου Ακρωτηρίου, που κάνει το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, θα πρέπει να πληρώσουν σχεδόν 1.000 δολάρια.

Όλα αυτά έχουν μια ξεκάθαρα αμερικανική αίσθηση. Οι οπαδοί του άλλου ποδοσφαίρου πληρώνουν τουλάχιστον 900 δολάρια για εισιτήρια του Super Bowl (και η συντριπτική πλειοψηφία κοστίζει πάνω από 6.000 δολάρια). Στην Ευρώπη, συγκριτικά, το φθηνότερο εισιτήριο για ενήλικες για τον φετινό τελικό του Champions League κόστιζε το ισοδύναμο των 200 δολαρίων.

Η νέα τιμολόγηση της FIFA είναι ένα ρίσκο. Καταρχάς, τα εισιτήρια δεν έχουν εξαντληθεί ακόμη και τα ξενοδοχεία στις πόλεις που φιλοξενούν τους αγώνες δεν φαίνεται να έχουν φτάσει στη μέγιστη πληρότητά τους. Οι τιμές μεταπώλησης για ορισμένους αγώνες ενδέχεται να μειωθούν.

Ωστόσο, μέχρι να γίνουν φθηνότερα τα εισιτήρια, πολλοί απλοί οπαδοί μπορεί να έχουν ήδη εγκαταλείψει την ελπίδα να ταξιδέψουν, ειδικά με τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων να αυξάνονται απότομα εν μέσω ενεργειακού σοκ.