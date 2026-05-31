SoftBank: Επενδύει 75 δισ. ευρώ στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό data center

Το έργο στη Γαλλία αποτελεί μέρος του αναπτυσσόμενου χαρτοφυλακίου υποδομών AI της SoftBank

Tεχνητή νοημοσύνη 31.05.2026, 09:45
Σχολιάστε
SoftBank: Επενδύει 75 δισ. ευρώ στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό data center
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τη συμφωνία με τον Εμανουέλ Μακρόν για επένδυση έως και 75 δισ. ευρώ σε ένα AI computing clusters στη Γαλλία, που θα αποτελέσει το μεγαλύτερο έργο data center στην Ευρώπη, επιβεβαίωσε ο ιδρυτής και CEO της SoftBank, Μασαγιόσι Σον, όπως προκύπτει από δημοσίευμα των FT.

Η δέσμευση αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση σε AI από τον όμιλο του Σον εκτός των ΗΠΑ και προσφέρει μια σημαντική στήριξη στον γάλλο πρόεδρο ενόψει της εκδήλωσης «Choose France» την ετήσια συγκέντρωση στελεχών και dealmakers, που διοργανώνει την επόμενη εβδομάδα, από έναν χρόνο πριν από τις εξαιρετικά αβέβαιες προεδρικές εκλογές, στις οποίες η ακροδεξιά προηγείται στις δημοσκοπήσεις και ο Macron δεν μπορεί να θέσει ξανά υποψηφιότητα.

Η συμφωνία μετά το δείπνο Μακρόν – Σον στο Τόκιο στις αρχές Απριλίου, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, στη διάρκεια του οποίου ο Μακρόν παρουσίασε τα πλεονεκτήματα της Γαλλίας όπως τον συνδυασμό άφθονης πυρηνικής ενέργειας και των διαδικασιών ταχείας έγκρισης για εγκαταστάσεις AI.

«Η SoftBank είναι υπερήφανη που αναλαμβάνει αυτή τη σημαντική δέσμευση έναντι της Γαλλίας», δήλωσε ο Σον. «Με τις βιομηχανικές της ικανότητες, τη βάση ταλέντων και την εθνική της φιλοδοξία, η Γαλλία βρίσκεται σε μοναδική θέση για να γίνει ένας κορυφαίος κόμβος υποδομών AI στην Ευρώπη».

Το έργο

Η αρχική δέσμευση της SoftBank προβλέπει ότι θα ηγηθεί μιας επένδυσης ύψους 45 δισ. ευρώ για την κατασκευή υποδομών ισχύος 3,1 γιγαβάτ (GW) στη βόρεια περιοχή Hauts-de-France έως το 2031, με προοπτική σχεδιασμού για ακόμη 2GW.

Σε μία από τις κύριες εγκαταστάσεις στη Δουνκέρκη, η SoftBank θα συνεργαστεί με τη Schneider Electric για τη δημιουργία ενός κόμβου για υποδομές AI και κατασκευή ρομποτικής, σε μια τοποθεσία ιδανικά τοποθετημένη για την εξυπηρέτηση πελατών στο Λονδίνο, τις Βρυξέλλες και το Άμστερνταμ.

Εάν ολοκληρωθεί, το πλήρες συγκρότημα των 5GW —το οποίο ισοδυναμεί με την παραγωγή πέντε πυρηνικών σταθμών ή περίπου με την αιχμή της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας της Νέας Υόρκης— θα εκτοξεύσει τη συνολική επένδυση της SoftBank σε περίπου 75 δισ. ευρώ.

Το έργο στη Γαλλία αποτελεί μέρος του αναπτυσσόμενου χαρτοφυλακίου υποδομών AI της SoftBank, το οποίο περιλαμβάνει ένα έργο κέντρου δεδομένων 10GW στο Οχάιο, το οποίο ανακοινώθηκε από αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ τον Μάρτιο.

Η φιλοδοξία της SoftBank

Η SoftBank καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εδραιωθεί στην καρδιά της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης. Ο όμιλος έχει δεσμεύσει περισσότερα από 60 δισ. δολάρια σε επενδύσεις στην OpenAI, σχεδιάζει την εισαγωγή εταιρειών ρομποτικής και ενέργειας σε χρηματιστήρια των ΗΠΑ και αναπτύσσει την παραγωγική ικανότητα ημιαγωγών γύρω από το «κόσμημα του στέμματός» της, τη βρετανική εταιρεία σχεδιασμού τσιπ Arm.

Οι αυξανόμενες φιλοδοξίες του Σον για τα κέντρα δεδομένων έχουν αντικαταστήσει, σε κάποιο βαθμό, τα αρχικά σχέδια για την κοινοπραξία Stargate ύψους 500 δισ. δολαρίων, η οποία είχε σχεδιαστεί για να παρέχει υπολογιστική ισχύ σε μαζική κλίμακα για αποκλειστική χρήση από την OpenAI.

Οι εκτιμήσεις του κλάδου υπολογίζουν το κόστος για κάθε 1GW υποδομής AI σε περίπου 50 δισ. δολάρια συνολικά —συμπεριλαμβανομένης της γης, της κατασκευής, της ενέργειας και του εξοπλισμού πληροφορικής— πράγμα που σημαίνει ότι το σχέδιο της SoftBank θα βασιστεί στην προσέλκυση σημαντικά περισσότερων κεφαλαίων από εταίρους που δεν έχουν ακόμη κατονομαστεί.

Οι τυπικές χρηματοδοτικές ρυθμίσεις προβλέπουν ότι η SoftBank θα συνεισφέρει μια μικρή αρχική χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια, με τη συντριπτική πλειονότητα των κεφαλαίων να προέρχεται μέσω δανειακής χρηματοδότησης του έργου (project financing).

Παράλληλα με τα έργα στις ΗΠΑ και στη Γαλλία, η SoftBank συμμετέχει σε μια κοινοπραξία που σχεδιάζει να κατασκευάσει υποδομές AI ισχύος 5GW στο Αμπού Ντάμπι μαζί με τις G42, OpenAI, Oracle, Nvidia και Cisco.

Οι τελικοί πελάτες και οι πάροχοι του υπολογιστικού εξοπλισμού για τις εγκαταστάσεις της στη Γαλλία δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Business

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς
Τουρισμός

Από τη Βομβάη στην Καλαμάτα: Μεγάλωνει η ακτίνα... δράσης της Ελλάδας 
ΗΠΑ: Πώς οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι
World

Οι πλούσιοι πλουσιότεροι... - Τι συμβαίνει στις ΗΠΑ
ΗΠΑ: Εξάγουν την…«κουλτούρα» του φιλοδωρήματος – Ποιοι διαμαρτύρονται
World

Πώς οι ΗΠΑ εξάγουν την κουλτούρα του φιλοδωρήματος
Ferrari: «Χαστούκι» η ετυμηγορία των θαυμαστών της Ferrari για το EV
World

Οι λάτρεις της Ferrari αποφάσισαν - «Κόλαφος» η ετυμηγορία για το Luce
ΑΑΔΕ: ‘Εως 30 Οκτωβρίου η επικαιροποίηση των νέων ευρωπαϊκών ΚΑΔ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: 'Εως 30 Οκτωβρίου η επικαιροποίηση των νέων ευρωπαϊκών ΚΑΔ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Kellogg’s: Πώς η πατέντα για τα πρώτα δημητριακά γέννησε αδελφική αντιζηλία και τη μεγαλύτερη εταιρεία
World

Πότε «γεννήθηκαν» τα πρώτα και διασημότερα δημητριακά

Στις 31 Μαΐου 1885 ο Δρ. Τζον Κέλογκ κατέθεσε πατέντα για τα δημητριακά που είχε κατά βάση εφεύρει ο αδελφός του Γουίλ, ο οποίος τελικά δικαιώθηκε

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΥΔΑΠ – λειψυδρία: Επίσπευση έργων στο δίκτυο Μόρνου – Μαραθώνα
Green

Επίσπευση έργων στο δίκτυο Μόρνου – Μαραθώνα

Με δύο νέες αποφάσεις του ΥΠΕΝ ενεργοποιούνται κρίσιμα έργα αναβάθμισης και επανενεργοποίησης υποδομών για τη θωράκιση της Αττικής έναντι υδρολογικών πιέσεων

Μάχη Τράτσα
Τι θα γινόταν αν η τηλεργασία, και όχι η AI, ευθύνεται για τις χαμηλές προσλήψεις νέων εργαζομένων;
Financial Times

Μύθοι και αλήθειες για την ΑΙ

Νέα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η άνοδος της εργασίας από το σπίτι έχει καταστήσει τις προσλήψεις εισαγωγικού επιπέδου λιγότερο ελκυστικές.

John Burn-Murdoch
Ελληνική οικονομία: Πότε θα φτάσει την «ελίτ» των αγορών
Economy

Πότε θα μπει η Ελλάδα στην «ελίτ» των αγορών

Ποιες είναι οι 3 παράμετροι που εστιάζουν οι οίκοι αξιολόγησης για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Γεωργία: Η κλιματική κρίση αλλάζει τον αγροτικό χάρτη
AGRO

Πώς η κλιματική κρίση αλλάζει τον αγροτικό χάρτη

Πώς αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής στην ευρωπαϊκή γεωργία – Παραδείγματα από την Ελλάδα

Ανθή Γεωργίου
Sephora: Με δύναμη από τη Βραζιλία – Ποιο best seller αλλάζει
World

Το best seller της Sephora αλλάζει με άρωμα Βραζιλίας

Μόλις πριν από ένα χρόνο, το brand σημείωε τις καλύτερες πωλήσεις στη Sephora

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Franchising: Πώς δημιουργεί χιλιάδες εκατομμυριούχους στις ΗΠΑ
Business

Η «χρυσή» βιομηχανία που γεννά εκατομμυριούχους

Το franchising επιστρέφει στο προσκήνιο ως η πιο σταθερή επένδυση σε μια περίοδο τεχνολογικής αβεβαιότητας

Νατάσα Σινιώρη
Αυτοκίνητα: Η κινεζική επέκταση στην Ελλάδα – Αλλάζει η αγορά επιβατηγών οχημάτων παγκοσμίως
Business

Στροφή στα κινεζικά αμάξια - Το τοπίο σε Ελλάδα και Ευρώπη

Ενισχύουν σταδιακά την παρουσία τους τα κινεζικά αυτοκίνητα στην ελληνική αγορά - Τα δυναμικά brands και οι μικρότεροι ανταγωνιστές

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
SoftBank: Επενδύει 75 δισ. ευρώ στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό data center
Tεχνητή νοημοσύνη

Η SoftBank επενδύει 75 δισ. ευρώ στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό data center

Το έργο στη Γαλλία αποτελεί μέρος του αναπτυσσόμενου χαρτοφυλακίου υποδομών AI της SoftBank

Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Startups

Δύο Έλληνες που χτίζουν παγκόσμιους παίκτες στην AI

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Γιώργος Πολύζος
Nvidia: Επένδυσε 6,5 δισ. δολάρια στη φωτονική τεχνολογία – Τι αλλαγές θα φέρει στις υποδομές AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Nvidia: Ποντάρει σε νέα τεχνολογία για υποδομές ΑΙ

Η φωτονική θεωρείται αποτελεσματικότερη από την «κλασική» χρήση ηλεκτρικής ενέργειας - Ποιες είναι οι τεχνικές προκλήσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Σόλομον για AI: Δεν θα φέρει την «Απόκαλυψη» στην αγορά εργασίας
Tεχνητή νοημοσύνη

Σόλομον για AI: Δεν θα φέρει την «Αποκάλυψη» στην αγορά εργασίας

Ο Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sachs διακρίνει 3 λόγους για τους οποίους η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ δεν κινδυνεύει από την τεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή Νοημοσύνη: Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους;
Tεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή Νοημοσύνη: Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους;

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

Amazon: Συμφωνία 6 δισ. δολ. με την Snowflake για τσιπ «πρακτόρων»
Tεχνητή νοημοσύνη

Συμφωνία 6 δισ. δολ. της Snowflake για χρήση τσιπ Amazon

Η Snowflake εντάσσεται, μαζί με την Apple και την Meta, στους μεγαλύτερους πελάτες της Amazon για υπολογιστική CPU

Ευθύμιος Τσλιόπουλος
Μητσοτάκης: Τι αφορά η συνεργασία με την ElevenLabs
Business

Μητσοτάκης: Τι αφορά η συνεργασία με την ElevenLabs

Οι άξονες συνεργασίας της ελληνικής κυβέρνησης με την ElevenLabs αφορούν υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό

Latest News
«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Business

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» - Τα κριτήρια και το ύψος της επιδότησης

Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς
Τουρισμός

Από τη Βομβάη στην Καλαμάτα: Μεγάλωνει η ακτίνα... δράσης της Ελλάδας 

Τα ελληνικά αεροδρόμια από την Κρήτη έως την Καλαμάτα και προσελκύουν νέες αεροπορικές συνδέσεις

Λάμπρος Καραγεώργος
ΗΠΑ: Πώς οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι
World

Οι πλούσιοι πλουσιότεροι... - Τι συμβαίνει στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ οι πλούσιοι γίνονται χρόνο με τον χρόνο πλουσιότεροι - Οχι απαραίτητα περισσότεροι - Πώς το καταφέρνουν

ΗΠΑ: Εξάγουν την…«κουλτούρα» του φιλοδωρήματος – Ποιοι διαμαρτύρονται
World

Πώς οι ΗΠΑ εξάγουν την κουλτούρα του φιλοδωρήματος

Αντιδράσεις προκαλεί η κουλτούρα του φιλοδωρήματος που «εξάγεται» από τις ΗΠΑ σε κάθε γωνιά του κόσμου - Πού εδράζεται η αυξητική τάση;

Ferrari: «Χαστούκι» η ετυμηγορία των θαυμαστών της Ferrari για το EV
World

Οι λάτρεις της Ferrari αποφάσισαν - «Κόλαφος» η ετυμηγορία για το Luce

Μόνο θετική δεν ήταν η υποδοχή που επεφύλαξαν οι αγορές και οι λάτρεις της Ferrari στο πρώτο της ηλεκτρικό αυτοκίνητο

ΑΑΔΕ: ‘Εως 30 Οκτωβρίου η επικαιροποίηση των νέων ευρωπαϊκών ΚΑΔ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: 'Εως 30 Οκτωβρίου η επικαιροποίηση των νέων ευρωπαϊκών ΚΑΔ

Η μετάθεση της ημερομηνίας έγινε από την ΑΑΔΕ για να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις και ο κλάδος των φοροτεχνικών-λογιστών

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από 1 έως 5 Ιουνίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από 1 έως 5 Ιουνίου

Κατά την περίοδο 1 έως 5 Ιουνίου, από e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ θα καταβληθούν συνολικά 69.320.000 ευρώ σε 72.990 δικαιούχους

Ιράν προς Τραμπ: Καμία συμφωνία χωρίς εγγυήσεις
Κόσμος

Ιράν προς Τραμπ: Καμία συμφωνία χωρίς εγγυήσεις

Η απάντηση του Ιράν στις αξιώσεις Τραμπ για ειρηνευτική συμφωνία

ΟΠΕΚΑ: Παράταση έως και 2 Ιουνίου των αιτήσεων για επιχειρήσεις στα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας
AGRO

Έως και 2 Ιουνίου οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για ένταξη στα ΛΑΕ - ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ παρατείνει την προθεσμία για να ανταποκριθεί στη μεγάλη συμμετοχή των αγροτών δικαιούχων που ξεπερνά τις 128.000 αιτήσεις

Σούπερ Μάρκετ του Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει και σε ποιες περιοχές της Ελλάδας προβλέπονται εξαιρέσεις
Economy

Τι κλείνει και τι λειτουργεί του Αγίου Πνεύματος 2026

Σχολεία, φροντιστήρια, δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές - Ανοιχτά σούπερ μάρκετ και καταστήματα - Ποιες οι εξαιρέσεις

Ταχιάος: Στην ώρα του θα παραδοθεί ο Flyover – Τι είπε για την Εγνατία
Κατασκευές

Ταχιάος: Στην ώρα του θα παραδοθεί ο Flyover - Τι είπε για την Εγνατία

«Πριν μπούμε στον Αύγουστο, το Μετρό θα παραδοθεί στους Θεσσαλονικείς», είπε, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Ταχιάος

ΕΕ: Εξετάζεται πάγωμα του ανώτατου ορίου τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο
World

Έρχονται νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας - Τι περιλαμβάνουν

Η ΕΕ σκοπεύει να ολοκληρώσει και να υποβάλει επίσημα το πακέτο νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας στις αρχές Ιουνίου - Ποιες επιλογές εξετάζονται και σε τι αποσκοπούν

Bloomberg: Νέο πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα – Τι σημαίνει για την οικονομία
Economy

Bloomberg: Νέο πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα - Τι σημαίνει για την οικονομία

Τι αναφέρει το Bloomberg για τα νέα κόμματα, τις εκλογές και την οικονομία

Chevron: Έρχονται και άλλες ανατιμήσεις στο πετρέλαιο
World

Chevron: Ερχονται νέες ανατιμήσεις στο πετρέλαιο

Αυξάνεται η ανησυχία των οικονομολόγων για τον αντίκτυπο του πολέμου στις τιμές της ενέργειας - Τι αναφέρει ο CEO της Chevron

ΑΑΔΕ: Ποιους ψάχνει για αδήλωτους τζίρους – Στο μικροσκόπιο τα POS
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σαφάρι ΑΑΔΕ για νέα κόλπα φοροδιαφυγής - Σε ποιους εστιάζει

Η ΑΑΔΕ εντατικοποιεί το επόμενο διάστημα τους ελέγχους - Για ποιους «χτυπά η καμπάνα»

Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα
Τράπεζες

Γιατί υποχωρούν τα spreads στις ελληνικές τράπεζες

Όλες οι τράπεζες έχουν δει τα spreads τους να μειώνονται κατά 15 – 20 μονάδες βάσης περίπου

Αγης Μάρκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies