Yuriy Kosiuk: Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος

Από το Χρηματιστήριο του Κιέβου, στο London Stock Exchange και το mega deal με τη Νιτσιάκος – Το προφίλ του Yuriy Kosiuk, η διαδρομή και η αυτοκρατορία της MHP που επεκτείνεται στην Ελλάδα

Business 31.05.2026, 10:15
Σχολιάστε
Yuriy Kosiuk: Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πίσω από τη στρατηγική κίνηση του ευρωπαϊκού κολοσσού πουλερικών MHP να αποκτήσει το 70% της Νιτσιάκος βρίσκεται ο Ουκρανός επιχειρηματίας Γιούρι Κοσιούκ (Yuriy Kosiuk), ιδρυτής και CEO της MHP , η περιουσία του οποίου υπερβαίνει το 1,1 δισ. δολάρια σύμφωνα με το Forbes.

Ο Γιούρι Κοσιούκ είναι πρωτοπόρος στον αγροτοβιομηχανικό τομέα της Ουκρανίας, έχοντας μετατρέψει την MHP σε μια κάθετα ολοκληρωμένη, διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία πουλερικών και τροφίμων.

Ο αποκαλούμενος και «βασιλιάς του κοτόπουλου» συνδυάζει την επιχειρησιακή αριστεία, την καινοτομία στην παραγωγή τροφίμων και ένα στρατηγικό όραμα για διεθνή ανάπτυξη, διατηρώντας παράλληλα σημαντική επιρροή στην οικονομία και την κοινωνία της Ουκρανίας.

Η εταιρεία έχει επίσης διαφοροποιηθεί σε σήματα έτοιμων γευμάτων και προϊόντων έτοιμων για μαγείρεμα, χτίζοντας το γαστρονομικό επιχειρηματικό της μοντέλο με περισσότερα από 15 επώνυμα προϊόντα και εκτεταμένες λιανικές δραστηριότητες εντός της Ουκρανίας, αναφέρει η Le Monde.

Ο όμιλος του Κοσιούκ κατέγραψε το 2025 έσοδα 3,77 δισ. δολαρίων και λειτουργικά κέρδη 569 εκατ. δολαρίων, ενώ οι εξαγωγές ξεπέρασαν τα 2 δισ. δολάρια

Τα πρώτα βήματα του Yuriy Kosiuk

Σε αντίθεση με πολλούς δισεκατομμυριούχους που επωφελήθηκαν από την ιδιωτικοποίηση κρατικών περιουσιακών στοιχείων μετά το τέλος της σοβιετικής εποχής, ο Κόσιουκ έχτισε την επιχείρησή του από το μηδέν το 1998.

Ο Κοσιούκ ξεκίνησε την καριέρα του ως χρηματιστής στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων του Κιέβου το 1991, ενώ στη συνέχεια συνίδρυσε την JV LKB, η οποία εισήγαγε μέταλλα, σιτηρά και φυσικό αέριο.

Επένδυσε τα πρώτα του κέρδη σε ένα εργαστήριο επεξεργασίας κρέατος, το οποίο τελικά απέτυχε, αλλά ο ίδιος συνέχισε να χτίζει την καριέρα του στη βιομηχανία τροφίμων.

Το 1995 έγινε Πρόεδρος του Επιστημονικού-Τεχνικού Επιχειρηματικού Κέντρου για τη Βιομηχανία Τροφίμων, αποκτώντας έτσι διοικητική και επιχειρησιακή εμπειρία.

Ο δρόμος προς την κορυφή

Το 1998, ο Κοσιούκ ίδρυσε τη Myronivsky Hliboproduct (MHP), η οποία αρχικά επικεντρώθηκε στην παραγωγή πουλερικών. Εφάρμοσε ένα μοντέλο κάθετης ολοκλήρωσης, συνδέοντας την καλλιέργεια σιτηρών, την παραγωγή ζωοτροφών, την εκτροφή πουλερικών, την επεξεργασία και τη διανομή.

Το 2002 η MHP παρουσίασε τη δημοφιλή μάρκα κοτόπουλου Nasha Ryaba, και μέχρι το 2008 έγινε η πρώτη ουκρανική αγροτοβιομηχανική εταιρεία που εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, αντανακλώντας τον διεθνή της προσανατολισμό

Παράλληλα, η οικονομική κρίση του 2008, η οποία ανάγκασε πολλούς Ουκρανούς να αντικαταστήσουν το χοιρινό κρέας με φθηνότερο κοτόπουλο ωφέλησε την MHP σύμφωνα με τη Le Monde, ενώ η εταιρεία του Κοσιούκ ήδη εξήγαγε σε χώρες της ΕΕ.

Το ίδιο έτος έλαβε τον τίτλο του Ήρωα της Ουκρανίας για τη συμβολή του στον εκσυγχρονισμό της γεωργίας και την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογικών διαδικασιών.

Από το 2010, μια σειρά δανείων αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) του επέτρεψε να επενδύσει σε εγκαταστάσεις που παράγουν έως και 1.000 τόνους κρέατος την ημέρα.

Υπό την ηγεσία του Κοσιούκ, η MHP επεκτάθηκε διεθνώς, εξάγοντας πουλερικά σε περισσότερες από 80 χώρες και εξαγοράζοντας ξένες εταιρείες, όπως τη σλοβενική Perutnina Ptuj το 2019 και την ισπανική Grupo UVESA.

Σήμερα η MHP απασχολεί περισσότερους από 39.600 εργαζόμενους και εξάγει προϊόντα σε περισσότερες από 80 χώρες

Yuriy Kosiuk

Μετά την ουκρανική επανάσταση του 2014 ο Κοσιούκ υπηρέτησε για σύντομο χρονικό διάστημα ως Πρώτος Αναπληρωτής Επικεφαλής της Προεδρικής Διοίκησης της Ουκρανίας, διαχειριζόμενος τις προμήθειες και τα logistics για τις υπηρεσίες ασφάλειας και άμυνας, και στη συνέχεια διετέλεσε σύμβουλος του προέδρου, επιστρέφοντας παράλληλα στην ηγεσία της MHP.

Κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία από το 2022, η MHP διατήρησε την παραγωγή της και έχει συμβάλει στην επισιτιστική ασφάλεια τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. ηγεσία του Κοσιούκ κατά τη διάρκεια των προκλήσεων του πολέμου αναδεικνύει τόσο την εταιρική ανθεκτικότητα όσο και τη δέσμευση για την εθνική επισιτιστική ασφάλεια.

Yuriy Kosiuk

Στρατηγικές επενδύσεις και το mega deal με την Νιτσιάκος

Υπό τον Κοσιούκ η MHP συνεχίζει να επιδιώκει τη διεθνή επέκταση, συμπεριλαμβανομένων εξαγορών στην Ισπανία και συνεργασιών για την ενίσχυση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας.

Η εταιρεία έχει επικεντρωθεί σε μια προσέγγιση τροφίμων προστιθέμενης αξίας, στοχεύοντας στην αύξηση των έτοιμων προς κατανάλωση προϊόντων από το 20% σε πάνω από το 50% του τζίρου, και επενδύοντας σε μεγάλο βαθμό στις παραγωγικές της ικανότητες.

Οικονομικά, η MHP προετοιμάζεται για μια πιθανή έκδοση ευρωομολόγου ύψους 1 δισ. δολαρίων το 2026 για τη διαχείριση των υποχρεώσεων αναχρηματοδότησης.

Σημειώνεται ότι ο όμιλος του Κοσιούκ κατέγραψε το 2025 έσοδα 3,77 δισ. δολαρίων και λειτουργικά κέρδη 569 εκατ. δολαρίων, ενώ οι εξαγωγές ξεπέρασαν τα 2 δισ. δολάρια.

Όσον αφορά το deal για την επέκταση στην Ελλάδα, ο ουκρανός επιχειρηματίας ανέφερε ότι η Νιτσιάκος «με την ισχυρή της φήμη και τις βαθιές της ρίζες στην Ελλάδα, αντιπροσωπεύει ακριβώς το είδος συνεργάτη που αναζητούμε. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της εταιρείας είναι οι άνθρωποί της – μια ομάδα της οποίας η τεχνογνωσία, η αφοσίωση και η στενή σύνδεση με την τοπική κοινωνία έχουν δημιουργήσει, επί γενεές, μια επιχείρηση που χαίρει εμπιστοσύνης και σεβασμού».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα
Τράπεζες

Γιατί υποχωρούν τα spreads στις ελληνικές τράπεζες στα τελευταία τρίμηνα
Yuriy Kosiuk: Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος
Business

Ποιος είναι ο Ουκρανός billionaire που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος
Franchising: Πώς δημιουργεί χιλιάδες εκατομμυριούχους στις ΗΠΑ
Business

Η «χρυσή» βιομηχανία που γεννά εκατομμυριούχους
Αυτοκίνητα: Η κινεζική επέκταση στην Ελλάδα – Αλλάζει η αγορά επιβατηγών οχημάτων παγκοσμίως
Business

Στροφή στα κινεζικά αμάξια - Το τοπίο σε Ελλάδα και Ευρώπη
Νιτσιάκος: Ποιος είναι ο κολοσσός MHP που αποκτά το 70% της εταιρείας
Business

Ποιος είναι ο κολοσσός MHP που «μπαίνει» στη Νιτσιάκος
Νιτσιάκος: Mega deal με διεθνή κολοσσό τροφίμων
Τρόφιμα – ποτά

Mega deal της Νιτσιάκος με διεθνή κολοσσό τροφίμων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Kellogg’s: Πώς η πατέντα για τα πρώτα δημητριακά γέννησε αδελφική αντιζηλία και τη μεγαλύτερη εταιρεία
World

Πότε «γεννήθηκαν» τα πρώτα και διασημότερα δημητριακά

Στις 31 Μαΐου 1885 ο Δρ. Τζον Κέλογκ κατέθεσε πατέντα για τα δημητριακά που είχε κατά βάση εφεύρει ο αδελφός του Γουίλ, ο οποίος τελικά δικαιώθηκε

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΥΔΑΠ – λειψυδρία: Επίσπευση έργων στο δίκτυο Μόρνου – Μαραθώνα
Green

Επίσπευση έργων στο δίκτυο Μόρνου – Μαραθώνα

Με δύο νέες αποφάσεις του ΥΠΕΝ ενεργοποιούνται κρίσιμα έργα αναβάθμισης και επανενεργοποίησης υποδομών για τη θωράκιση της Αττικής έναντι υδρολογικών πιέσεων

Μάχη Τράτσα
Τι θα γινόταν αν η τηλεργασία, και όχι η AI, ευθύνεται για τις χαμηλές προσλήψεις νέων εργαζομένων;
Financial Times

Μύθοι και αλήθειες για την ΑΙ

Νέα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η άνοδος της εργασίας από το σπίτι έχει καταστήσει τις προσλήψεις εισαγωγικού επιπέδου λιγότερο ελκυστικές.

John Burn-Murdoch
Ελληνική οικονομία: Πότε θα φτάσει την «ελίτ» των αγορών
Economy

Πότε θα μπει η Ελλάδα στην «ελίτ» των αγορών

Ποιες είναι οι 3 παράμετροι που εστιάζουν οι οίκοι αξιολόγησης για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Γεωργία: Η κλιματική κρίση αλλάζει τον αγροτικό χάρτη
AGRO

Πώς η κλιματική κρίση αλλάζει τον αγροτικό χάρτη

Πώς αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής στην ευρωπαϊκή γεωργία – Παραδείγματα από την Ελλάδα

Ανθή Γεωργίου
Mediterra: Εδραιώνεται σε κομβικά αεροδρόμια με mastihashop corners
Business

Στο... συνάλλαγμα ποντάρει η Mediterra - Το νέο στοίχημα

Την παρουσία της σε κομβικά αεροδρόμια της Ελλάδας ενισχύει η Mediterra μέσω mastihashops - Το στοίχημα του τουρισμού και οι στόχοι για το 2026

Κωνσταντίνος Δημητρίου
American Eagle: Με… τσακισμένα φτερά η αμερικανική εταιρεία – Η κόντρα στην Ελλάδα
World

Με... τσακισμένα φτερά η American Eagle - Η κόντρα στην Ελλάδα

Σε διαφορετικές κατευθύνσεις κινήθηκαν οι δύο βασικές μάρκες της American Eagle στις αρχές του 2026

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Startups

Δύο Έλληνες που χτίζουν παγκόσμιους παίκτες στην AI

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Γιώργος Πολύζος
Περισσότερα από Business
Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα
Τράπεζες

Γιατί υποχωρούν τα spreads στις ελληνικές τράπεζες στα τελευταία τρίμηνα

Όλες οι τράπεζες έχουν δει τα spreads τους να μειώνονται κατά 15 – 20 μονάδες βάσης περίπου

Αγης Μάρκου
Franchising: Πώς δημιουργεί χιλιάδες εκατομμυριούχους στις ΗΠΑ
Business

Η «χρυσή» βιομηχανία που γεννά εκατομμυριούχους

Το franchising επιστρέφει στο προσκήνιο ως η πιο σταθερή επένδυση σε μια περίοδο τεχνολογικής αβεβαιότητας

Νατάσα Σινιώρη
Αυτοκίνητα: Η κινεζική επέκταση στην Ελλάδα – Αλλάζει η αγορά επιβατηγών οχημάτων παγκοσμίως
Business

Στροφή στα κινεζικά αμάξια - Το τοπίο σε Ελλάδα και Ευρώπη

Ενισχύουν σταδιακά την παρουσία τους τα κινεζικά αυτοκίνητα στην ελληνική αγορά - Τα δυναμικά brands και οι μικρότεροι ανταγωνιστές

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Νιτσιάκος: Ποιος είναι ο κολοσσός MHP που αποκτά το 70% της εταιρείας
Business

Ποιος είναι ο κολοσσός MHP που «μπαίνει» στη Νιτσιάκος

H MHP διαθέτει ισχυρό αποτύπωμα στον παγκόσμιο χάρτη τροφίμων – Πώς ξεκίνησε, πόσο την επηρέασε ο πόλεμος στην Ουκρανία και τι σηματοδοτεί η εξαγορά της Νιτσιάκος στη στρατηγική ανάπτυξης

Γιώργος Μανέττας
Νιτσιάκος: Mega deal με διεθνή κολοσσό τροφίμων
Τρόφιμα – ποτά

Mega deal της Νιτσιάκος με διεθνή κολοσσό τροφίμων

Η MHP επενδύει στη Νιτσιάκος, στηρίζοντας την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας

Θερινές εκπτώσεις 2026: Τα SOS για προσφορές και τιμές
Business

Θερινές εκπτώσεις 2026: Τα SOS για προσφορές και τιμές

Πότε ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις, πόσο διαρκούν και τι ισχύει για τα ποσοστά των προσφορών

Shein – Temu: Η σαρωτική επέλασή τους και ο γρίφος των 3 ευρώ
Business

Η σαρωτική επέλαση των Shein - Temu και ο γρίφος των 3 ευρώ

Στο τέλος του 2025, ο όγκος των μικροπακέτων από Shein και Temu είχε φθάσει κοντά στα 5,9 δισεκατομμύρια τεμάχια

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Latest News
ΑΑΔΕ: Σαφάρι για νέα κόλπα φοροδιαφυγής – Σε ποιους εστιάζει
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ποιους ψάχνει η ΑΑΔΕ για αδήλωτους τζίρους - Στο μικροσκόπιο τα POS

Η ΑΑΔΕ εντατικοποιεί το επόμενο διάστημα τους ελέγχους - Για ποιους «χτυπά η καμπάνα»

Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα
Τράπεζες

Γιατί υποχωρούν τα spreads στις ελληνικές τράπεζες στα τελευταία τρίμηνα

Όλες οι τράπεζες έχουν δει τα spreads τους να μειώνονται κατά 15 – 20 μονάδες βάσης περίπου

Αγης Μάρκου
Τραμπ: Θέλει οι μουσουλμανικές χώρες να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Αν τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν
Κόσμος

Ο Τραμπ θέλει τις μουσουλμανικές χώρες στις Συμφωνίες του Αβραάμ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί διακαώς να βελτιώσει τις σχέσεις του Ισραήλ με τις μουσουλμανικές. Πλέον, χρησιμοποιεί τον πόλεμο στο Ιράν ως μοχλό πίεσης για να τις εντάξει όλες στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Αρχοντία Κάτσουρα
BP: Το «παρασκήνιο» της απομάκρυνσης Manifold – Τι λένε οι επενδυτές
World

BP: Το «παρασκήνιο» της απομάκρυνσης Manifold

Ερωτηματικά προκαλέι η ξαφνική απομάκρυνση του Albert Manifold από τη θέση του προέδρου της BP - Τι προηγήθηκε

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΠΑΣΟΚ: Τα δύο μέτωπα Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα και οι δημοσκοπήσεις
Πολιτική

Τα δύο μέτωπα Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα

Γιατί το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Η κριτική στις δημοσκοπήσεις και τα «καρφιά» για το Μαξίμου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κολομβία: Προεδρικές εκλογές στη σκιά του χειρότερου ξεσπάσματος βίας τα τελευταία χρόνια
Κόσμος

Προεδρικές εκλογές στην Κολομβία εν μέσω βίαιων συγκρούσεων

Η Κολομβία διεξάγει σήμερα τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών

Μητσοτάκης για ακρίβεια: Βαφτίζει το κρέας ψάρι
Πολιτική

Μητσοτάκης για ακρίβεια: Βαφτίζει το κρέας ψάρι

Την ώρα που τα νοικοκυριά γονατίζουν κάτω από το βάρος της αβάσταχτης ακρίβειας o Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηρίζει «ανάσα» τα μέτρα - ψίχουλα

Yuriy Kosiuk: Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος
Business

Ποιος είναι ο Ουκρανός billionaire που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος

Από το Χρηματιστήριο του Κιέβου, στο London Stock Exchange και το mega deal με τη Νιτσιάκος – Το προφίλ του Yuriy Kosiuk, η διαδρομή και η αυτοκρατορία της MHP που επεκτείνεται στην Ελλάδα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Λιμάνι Ελευσίνας: Τον Ιούνιο ο διαγωνισμός του Υπερταμείου
Λιμάνια

Τον Ιούνιο ο διαγωνισμός για το λιμάνι της Ελευσίνας

Ολοκληρώνεται η εκπόνηση των τευχών του διαγωνισμού για το λιμάνι της Ελευσίνας, προκειμένου να ανοίξει η διαδικασία για την υποπαραχώρηση τμήματος της χερσαίας ζώνης

SoftBank: Επενδύει 75 δισ. ευρώ στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό data center
Tεχνητή νοημοσύνη

Η SoftBank επενδύει 75 δισ. ευρώ στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό data center

Το έργο στη Γαλλία αποτελεί μέρος του αναπτυσσόμενου χαρτοφυλακίου υποδομών AI της SoftBank

ΗΠΑ: Ο Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν νέα πρόταση εκεχειρίας – Αυστηρότεροι όροι
World

Αυστηρότεροι όροι στην Τεχεράνη από Τραμπ

Περαιτέρω παράταση των διαπραγματεύσεων αναμένεται να προκαλέσει η τροποποίηση των όρων της προηγούμενης πρότασης των ΗΠΑ

Κίνα: Επιδεινώθηκε η εργοστασιακή παραγωγή
World

Καμπανάκι για την Κίνα από την εργοστασιακή παραγωγή

Η Κίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με σημάδια σημάδια επιβράδυνσης της οικονομίας της μετά από ένα ισχυρό πρώτο τρίμηνο

Μεταναστευτικό: Screening στα σύνορα και επιτάχυνση διαδικασιών χορήγησης ασύλου – Τι προβλέπει το νέο σύμφωνο της ΕΕ
Κοινωνία

Ποιες αλλαγές φέρνει το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο

Σημαντικές αλλαγές στο μεταναστευτικό φέρνει και η νέα μορφή του Eurodac, το οποίο θα λειτουργεί ως ο βασικός ευρωπαϊκός μηχανισμός καταγραφής και παρακολούθησης αφίξεων

Ανακαινίζω: Πότε ξεκινάει το νέο πρόγραμμα – Τι προβλέπει
Ακίνητα

Πότε ξεκινάει το νέο «Ανακαινίζω» - Οι ωφελούμενοι

Ποια ακίνητα αφορά το νέο «Ανακαινίζω» - Οι διαφορές με το προηγούμενο πρόγραμμα

Αγορές: Αντίθετες πορείες μετοχών και ομολόγων – Οι αιτίες
Markets

Μετοχές και ομόλογα σε καιρό πολέμου

Αύξηση παρουσίασαν οι δείκτες μετοχών στο τρίμηνο που μεσολάβησε από την έναρξη των επιθέσεων ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν - Απώλειες σε χρυσό και ομόλογα

Ρωσία: Πιέζει την Αρμενία λόγω εμβάθυνσης των δεσμών με ΕΕ
Κόσμος

Πιέσεις Ρωσίας σε Αρμενία λόγω εμβάθυνσης δεσμών με ΕΕ

Η Ρωσία ανακάλεσε τον πρεσβευτή της στο Γερεβάν για διαβουλεύσεις

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies