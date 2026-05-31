Yuriy Kosiuk: Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος

Πίσω από τη στρατηγική κίνηση του ευρωπαϊκού κολοσσού πουλερικών MHP να αποκτήσει το 70% της Νιτσιάκος βρίσκεται ο Ουκρανός επιχειρηματίας Γιούρι Κοσιούκ (Yuriy Kosiuk), ιδρυτής και CEO της MHP , η περιουσία του οποίου υπερβαίνει το 1,1 δισ. δολάρια σύμφωνα με το Forbes.

Ο Γιούρι Κοσιούκ είναι πρωτοπόρος στον αγροτοβιομηχανικό τομέα της Ουκρανίας, έχοντας μετατρέψει την MHP σε μια κάθετα ολοκληρωμένη, διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία πουλερικών και τροφίμων.

Ο αποκαλούμενος και «βασιλιάς του κοτόπουλου» συνδυάζει την επιχειρησιακή αριστεία, την καινοτομία στην παραγωγή τροφίμων και ένα στρατηγικό όραμα για διεθνή ανάπτυξη, διατηρώντας παράλληλα σημαντική επιρροή στην οικονομία και την κοινωνία της Ουκρανίας.

Η εταιρεία έχει επίσης διαφοροποιηθεί σε σήματα έτοιμων γευμάτων και προϊόντων έτοιμων για μαγείρεμα, χτίζοντας το γαστρονομικό επιχειρηματικό της μοντέλο με περισσότερα από 15 επώνυμα προϊόντα και εκτεταμένες λιανικές δραστηριότητες εντός της Ουκρανίας, αναφέρει η Le Monde.

Τα πρώτα βήματα του Yuriy Kosiuk

Σε αντίθεση με πολλούς δισεκατομμυριούχους που επωφελήθηκαν από την ιδιωτικοποίηση κρατικών περιουσιακών στοιχείων μετά το τέλος της σοβιετικής εποχής, ο Κόσιουκ έχτισε την επιχείρησή του από το μηδέν το 1998.

Ο Κοσιούκ ξεκίνησε την καριέρα του ως χρηματιστής στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων του Κιέβου το 1991, ενώ στη συνέχεια συνίδρυσε την JV LKB, η οποία εισήγαγε μέταλλα, σιτηρά και φυσικό αέριο.

Επένδυσε τα πρώτα του κέρδη σε ένα εργαστήριο επεξεργασίας κρέατος, το οποίο τελικά απέτυχε, αλλά ο ίδιος συνέχισε να χτίζει την καριέρα του στη βιομηχανία τροφίμων.

Το 1995 έγινε Πρόεδρος του Επιστημονικού-Τεχνικού Επιχειρηματικού Κέντρου για τη Βιομηχανία Τροφίμων, αποκτώντας έτσι διοικητική και επιχειρησιακή εμπειρία.

Ο δρόμος προς την κορυφή

Το 1998, ο Κοσιούκ ίδρυσε τη Myronivsky Hliboproduct (MHP), η οποία αρχικά επικεντρώθηκε στην παραγωγή πουλερικών. Εφάρμοσε ένα μοντέλο κάθετης ολοκλήρωσης, συνδέοντας την καλλιέργεια σιτηρών, την παραγωγή ζωοτροφών, την εκτροφή πουλερικών, την επεξεργασία και τη διανομή.

Το 2002 η MHP παρουσίασε τη δημοφιλή μάρκα κοτόπουλου Nasha Ryaba, και μέχρι το 2008 έγινε η πρώτη ουκρανική αγροτοβιομηχανική εταιρεία που εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, αντανακλώντας τον διεθνή της προσανατολισμό

Παράλληλα, η οικονομική κρίση του 2008, η οποία ανάγκασε πολλούς Ουκρανούς να αντικαταστήσουν το χοιρινό κρέας με φθηνότερο κοτόπουλο ωφέλησε την MHP σύμφωνα με τη Le Monde, ενώ η εταιρεία του Κοσιούκ ήδη εξήγαγε σε χώρες της ΕΕ.

Το ίδιο έτος έλαβε τον τίτλο του Ήρωα της Ουκρανίας για τη συμβολή του στον εκσυγχρονισμό της γεωργίας και την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογικών διαδικασιών.

Από το 2010, μια σειρά δανείων αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) του επέτρεψε να επενδύσει σε εγκαταστάσεις που παράγουν έως και 1.000 τόνους κρέατος την ημέρα.

Υπό την ηγεσία του Κοσιούκ, η MHP επεκτάθηκε διεθνώς, εξάγοντας πουλερικά σε περισσότερες από 80 χώρες και εξαγοράζοντας ξένες εταιρείες, όπως τη σλοβενική Perutnina Ptuj το 2019 και την ισπανική Grupo UVESA.

Σήμερα η MHP απασχολεί περισσότερους από 39.600 εργαζόμενους και εξάγει προϊόντα σε περισσότερες από 80 χώρες

Μετά την ουκρανική επανάσταση του 2014 ο Κοσιούκ υπηρέτησε για σύντομο χρονικό διάστημα ως Πρώτος Αναπληρωτής Επικεφαλής της Προεδρικής Διοίκησης της Ουκρανίας, διαχειριζόμενος τις προμήθειες και τα logistics για τις υπηρεσίες ασφάλειας και άμυνας, και στη συνέχεια διετέλεσε σύμβουλος του προέδρου, επιστρέφοντας παράλληλα στην ηγεσία της MHP.

Κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία από το 2022, η MHP διατήρησε την παραγωγή της και έχει συμβάλει στην επισιτιστική ασφάλεια τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. ηγεσία του Κοσιούκ κατά τη διάρκεια των προκλήσεων του πολέμου αναδεικνύει τόσο την εταιρική ανθεκτικότητα όσο και τη δέσμευση για την εθνική επισιτιστική ασφάλεια.

Στρατηγικές επενδύσεις και το mega deal με την Νιτσιάκος

Υπό τον Κοσιούκ η MHP συνεχίζει να επιδιώκει τη διεθνή επέκταση, συμπεριλαμβανομένων εξαγορών στην Ισπανία και συνεργασιών για την ενίσχυση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας.

Η εταιρεία έχει επικεντρωθεί σε μια προσέγγιση τροφίμων προστιθέμενης αξίας, στοχεύοντας στην αύξηση των έτοιμων προς κατανάλωση προϊόντων από το 20% σε πάνω από το 50% του τζίρου, και επενδύοντας σε μεγάλο βαθμό στις παραγωγικές της ικανότητες.

Οικονομικά, η MHP προετοιμάζεται για μια πιθανή έκδοση ευρωομολόγου ύψους 1 δισ. δολαρίων το 2026 για τη διαχείριση των υποχρεώσεων αναχρηματοδότησης.

Σημειώνεται ότι ο όμιλος του Κοσιούκ κατέγραψε το 2025 έσοδα 3,77 δισ. δολαρίων και λειτουργικά κέρδη 569 εκατ. δολαρίων, ενώ οι εξαγωγές ξεπέρασαν τα 2 δισ. δολάρια.

Όσον αφορά το deal για την επέκταση στην Ελλάδα, ο ουκρανός επιχειρηματίας ανέφερε ότι η Νιτσιάκος «με την ισχυρή της φήμη και τις βαθιές της ρίζες στην Ελλάδα, αντιπροσωπεύει ακριβώς το είδος συνεργάτη που αναζητούμε. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της εταιρείας είναι οι άνθρωποί της – μια ομάδα της οποίας η τεχνογνωσία, η αφοσίωση και η στενή σύνδεση με την τοπική κοινωνία έχουν δημιουργήσει, επί γενεές, μια επιχείρηση που χαίρει εμπιστοσύνης και σεβασμού».