Τεχνητή Νοημοσύνη: Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους;

Ο Daniel Deceuster συνήθιζε να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους συναδέλφους του για τις καθημερινές εργασίες. Μια μικρή αλλαγή στο σχεδιασμό σήμαινε να στείλει μήνυμα σε έναν σχεδιαστή. Ένα αίτημα για τον πίνακα ελέγχου σήμαινε να προγραμματίσει συνάντηση με τους μηχανικούς. Η δουλειά, για αυτόν, ήταν ένας αδιάκοπος κύκλος επικοινωνίας, ερωτήσεων, συντονισμού και συνεργασίας.

Τώρα, αυτός ο ρυθμός έχει αλλάξει. Με εργαλεία όπως το ChatGPT και το Claude, πολλές από αυτές τις εργασίες ολοκληρώνονται σε δευτερόλεπτα χωρίς τη συμμετοχή άλλου ατόμου. Η παραγωγικότητα έχει αυξηθεί δραματικά, αλλά κάτι λιγότερο μετρήσιμο έχει αρχίσει να εξασθενεί: η ανθρώπινη επαφή.

Ο Deceuster εκτιμά ότι τώρα αλληλεπιδρά με τους συναδέλφους του περίπου 50% λιγότερο από πριν.

Η σιωπηλή διάβρωση της αλληλεπίδρασης στον χώρο εργασίας

«Είναι λυπηρό να βλέπεις αυτή την απώλεια», λέει ο Deceuster, διευθυντής μάρκετινγκ στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Zion HealthShare. «Είμαι εξωστρεφής. Θέλω να συναναστρέφομαι με τους ανθρώπους. Θέλω αυτή την αλληλεπίδραση.»

Ο Deceuster αναγνώρισε από νωρίς τη βαθιά αλλαγή που συντελείται καθώς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης διεισδύουν στον επιχειρηματικό κόσμο.

«Οι άνθρωποι επιλέγουν όλο και περισσότερο να εργάζονται μόνοι», λέει η Jessica Reif, μία νέα καθηγήτρια διοίκησης στο Wharton, η οποία μελετά τις επιπτώσεις της AI στην ομαδική εργασία, μιλώντας στο Business Insider.

Αυτή η αλλαγή έχει λεπτές αλλά μετρήσιμες συνέπειες.

Μια εσωτερική μελέτη της Cisco διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι που ήταν συχνοί χρήστες τεχνητής νοημοσύνης ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης στις ομάδες τους σε σύγκριση με τους λιγότερο συχνούς χρήστες.

Ο πιθανός λόγος δεν ήταν ιδεολογικός, αλλά δομικός: όσο περισσότερο οι άνθρωποι βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, τόσο λιγότερο συχνά αλληλεπιδρούν με τους συναδέλφους τους.

Παρομοίως, έρευνα της BetterUp διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη αντί για μέντορες ή διευθυντές για ανατροφοδότηση.

Οι ίδιοι εργαζόμενοι ανέφεραν ασθενέστερο συντονισμό εντός των ομάδων, υψηλότερο επαγγελματικό εξουθενωτικό στρες (burnout) και ισχυρότερη επιθυμία να εγκαταλείψουν τις θέσεις εργασίας τους.

Η επιστήμονας της BetterUp, Kate Niederhoffer, εξηγεί ότι οι άνθρωποι είναι θεμελιωδώς κοινωνικά όντα. Οι εργασιακές σχέσεις δεν είναι απλώς «ευπρόσδεκτες» προσθήκες στην παραγωγικότητα — αποτελούν μέρος αυτού που σταθεροποιεί τους ανθρώπους συναισθηματικά και επαγγελματικά.

Η εργασία ήταν κάποτε ένα κοινωνικό σύστημα

Για μεγάλο μέρος της σύγχρονης ιστορίας, η εργασία εξελισσόταν προς μεγαλύτερη συνεργασία, όχι λιγότερη.

Στις πρώιμες αγροτικές οικονομίες, οι άνθρωποι εργάζονταν κυρίως μόνοι ή μέσα στις οικογένειες. Η Βιομηχανική Επανάσταση μεταμόρφωσε εντελώς αυτή τη δομή. Τα εργοστάσια απαιτούσαν συντονισμένη εργασία σε μεγάλη κλίμακα, δημιουργώντας επίπεδα ρόλων — διευθυντές, μηχανικοί, υπάλληλοι, λογιστές — των οποίων η κύρια λειτουργία ήταν να συνδέουν ανθρώπους και συστήματα.

Με την πάροδο του χρόνου, ειδικά σε περιβάλλοντα γραφείου, η εργασία έγινε βαθιά αλληλεξαρτώμενη. Το email, το Slack και το Zoom δεν έκαναν απλώς την επικοινωνία ευκολότερη· πολλαπλασίασαν τον αριθμό των αλληλεπιδράσεων που απαιτούνται για τη λειτουργία των συστημάτων.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι σχέσεις στην εργασία έγιναν κάτι περισσότερο από λειτουργικές. Έγιναν προσωπικές. Οι συνάδελφοι έγιναν έμπιστοι, συνεργάτες και, μερικές φορές, φίλοι.

Ένα σημαντικό μέρος της καθημερινής σημασίας στην εργασία δεν προερχόταν από τις ίδιες τις εργασίες, αλλά από τον κοινωνικό ιστό που υφαίνεται γύρω από αυτές.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την προεπιλεγμένη ρύθμιση

Η έλευση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης εισάγει μια διαφορετική προεπιλεγμένη συμπεριφορά. Αντί να ρωτούν έναν συνάδελφο, οι εργαζόμενοι μπορούν πλέον να ρωτήσουν ένα μοντέλο. Αντί να προγραμματίζουν μια συνάντηση, μπορούν να δημιουργήσουν ένα προσχέδιο. Αντί να συζητούν ένα πρόβλημα, μπορούν να προσομοιώσουν μια λύση.

Η Reif περιγράφει αυτό ως μια μορφή «αποχώρησης» από τη διαπροσωπική εργασία. Η γνώση που κανονικά θα κυκλοφορούσε μεταξύ των ανθρώπων ρέει πλέον μέσω μηχανών.

Αυτό έχει οργανωτικές συνέπειες. Ορισμένες εταιρείες παρατηρούν ήδη μειώσεις του εργατικού δυναμικού που συνδέονται με την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών όπως η Meta, η Block και η Cloudflare. Αλλά ακόμη και όταν οι θέσεις εργασίας παραμένουν, η δομή αυτών των θέσεων αλλάζει.

Η εργασία αφορά λιγότερο τον συντονισμό και περισσότερο την ατομική παραγωγή που τροφοδοτεί ένα σύστημα. Αυτό μπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητα, αλλά μειώνει επίσης τις αυθόρμητες αλληλεπιδράσεις που κάποτε κρατούσαν ενωμένες τις ομάδες.

Aπώλεια συντονισμού χωρίς να το συνειδητοποιούμε

Το βαθύτερο πρόβλημα δεν είναι απλώς η κοινωνική απομόνωση, αλλά η αποτυχία του συντονισμού.

Οι μικρές, ανεπίσημες αλληλεπιδράσεις συχνά μεταφέρουν κρίσιμες πληροφορίες: σε τι εργάζονται οι άλλοι, πού μετατοπίζονται οι προτεραιότητες και πώς ερμηνεύονται οι αποφάσεις μεταξύ των ομάδων. Όταν αυτές οι αλληλεπιδράσεις εξαφανίζονται, η αλληλεπικάλυψη εργασιών και η έλλειψη συντονισμού γίνονται πιο πιθανές.

Η Jessica Reif σημειώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την «ταχύτητα», αλλά η ταχύτητα χωρίς συντονισμό μπορεί να είναι επικίνδυνη. Η εργασία μπορεί να προχωράει πιο γρήγορα, ενώ απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τους κοινούς στόχους.

Αυτό δημιουργεί ένα παράδοξο: οι οργανισμοί γίνονται πιο αποδοτικοί σε μικροεπίπεδο, ενώ γίνονται λιγότερο συνεκτικοί σε μακροεπίπεδο.

Ανασυγκρότηση των ανθρώπινων σχέσεων σε ένα εργασιακό περιβάλλον με τεχνητή νοημοσύνη

Ορισμένες εταιρείες ήδη πειραματίζονται με λύσεις.

Στην BetterUp, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσουν την επικοινωνία — όπως η σύνταξη δύσκολων email ή η προσομοίωση συνομιλιών — τείνουν να αλληλεπιδρούν περισσότερο με τους συναδέλφους τους με την πάροδο του χρόνου, και όχι λιγότερο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως γέφυρα και όχι ως υποκατάστατο.

Άλλοι ηγέτες υποστηρίζουν τη δημιουργία σκόπιμης κοινωνικής υποδομής. Η Carol-Lyn Jardine τονίζει ότι ακόμη και όταν η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει μεγάλο μέρος του φόρτου εργασίας, οι τακτικές ανθρώπινες συνομιλίες παραμένουν απαραίτητες για τη διαομαδική μάθηση και την ανταλλαγή ιδεών.

Οι εταιρείες αναδημιουργούν επίσης την αλληλεπίδραση μέσω δομημένων παρεμβάσεων: εκδρομές, προγράμματα καθοδήγησης και υποχρεωτικές ατομικές συναντήσεις. Αυτές οι προσπάθειες αποσκοπούν στην αποκατάσταση όσων συνέβαιναν οργανικά στα γραφεία.

Τι κινδυνεύει να γίνει η εργασία

Ιστορικά, οι μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές είχαν πάντα κοινωνικές συνέπειες. Η Βιομηχανική Επανάσταση συγκέντρωσε τους ανθρώπους στα εργοστάσια. Η ψηφιακή επανάσταση τους συνέδεσε μέσω οθονών. Τώρα, η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης κινδυνεύει να μειώσει ξανά αυτές τις συνδέσεις — όχι φυσικά, αλλά συμπεριφορικά.

Αν δεν ελεγχθεί, η εργασία θα μπορούσε να γίνει ένα σύστημα όπου τα άτομα αλληλεπιδρούν κυρίως με εργαλεία και όχι μεταξύ τους, συγκεντρώνοντας αποτελέσματα παράλληλα αντί να χτίζουν ιδέες συλλογικά.

Αυτό θα αντιπροσώπευε μια θεμελιώδη αλλαγή σε αυτό που ήταν η εργασία για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης ιστορίας: όχι απλώς ένα μέσο παραγωγής, αλλά ένα από τα τελευταία εναπομείναντα κοινωνικά περιβάλλοντα μεγάλης κλίμακας.