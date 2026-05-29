Τεχνητή Νοημοσύνη: Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους;

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

Tεχνητή νοημοσύνη 29.05.2026, 06:15
Σχολιάστε
Τεχνητή Νοημοσύνη: Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους;
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο Daniel Deceuster συνήθιζε να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους συναδέλφους του για τις καθημερινές εργασίες. Μια μικρή αλλαγή στο σχεδιασμό σήμαινε να στείλει μήνυμα σε έναν σχεδιαστή. Ένα αίτημα για τον πίνακα ελέγχου σήμαινε να προγραμματίσει συνάντηση με τους μηχανικούς. Η δουλειά, για αυτόν, ήταν ένας αδιάκοπος κύκλος επικοινωνίας, ερωτήσεων, συντονισμού και συνεργασίας.

Τώρα, αυτός ο ρυθμός έχει αλλάξει. Με εργαλεία όπως το ChatGPT και το Claude, πολλές από αυτές τις εργασίες ολοκληρώνονται σε δευτερόλεπτα χωρίς τη συμμετοχή άλλου ατόμου. Η παραγωγικότητα έχει αυξηθεί δραματικά, αλλά κάτι λιγότερο μετρήσιμο έχει αρχίσει να εξασθενεί: η ανθρώπινη επαφή.

Ο Deceuster εκτιμά ότι τώρα αλληλεπιδρά με τους συναδέλφους του περίπου 50% λιγότερο από πριν.

Η σιωπηλή διάβρωση της αλληλεπίδρασης στον χώρο εργασίας

«Είναι λυπηρό να βλέπεις αυτή την απώλεια», λέει ο Deceuster, διευθυντής μάρκετινγκ στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Zion HealthShare. «Είμαι εξωστρεφής. Θέλω να συναναστρέφομαι με τους ανθρώπους. Θέλω αυτή την αλληλεπίδραση.»

Ο Deceuster αναγνώρισε από νωρίς τη βαθιά αλλαγή που συντελείται καθώς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης διεισδύουν στον επιχειρηματικό κόσμο.

«Οι άνθρωποι επιλέγουν όλο και περισσότερο να εργάζονται μόνοι», λέει η Jessica Reif, μία νέα καθηγήτρια διοίκησης στο Wharton, η οποία μελετά τις επιπτώσεις της AI στην ομαδική εργασία, μιλώντας στο Business Insider.

Αυτή η αλλαγή έχει λεπτές αλλά μετρήσιμες συνέπειες.

Μια εσωτερική μελέτη της Cisco διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι που ήταν συχνοί χρήστες τεχνητής νοημοσύνης ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης στις ομάδες τους σε σύγκριση με τους λιγότερο συχνούς χρήστες.

Ο πιθανός λόγος δεν ήταν ιδεολογικός, αλλά δομικός: όσο περισσότερο οι άνθρωποι βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, τόσο λιγότερο συχνά αλληλεπιδρούν με τους συναδέλφους τους.

Παρομοίως, έρευνα της BetterUp διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη αντί για μέντορες ή διευθυντές για ανατροφοδότηση.

Οι ίδιοι εργαζόμενοι ανέφεραν ασθενέστερο συντονισμό εντός των ομάδων, υψηλότερο επαγγελματικό εξουθενωτικό στρες (burnout) και ισχυρότερη επιθυμία να εγκαταλείψουν τις θέσεις εργασίας τους.

Η επιστήμονας της BetterUp, Kate Niederhoffer, εξηγεί ότι οι άνθρωποι είναι θεμελιωδώς κοινωνικά όντα. Οι εργασιακές σχέσεις δεν είναι απλώς «ευπρόσδεκτες» προσθήκες στην παραγωγικότητα — αποτελούν μέρος αυτού που σταθεροποιεί τους ανθρώπους συναισθηματικά και επαγγελματικά.

Η εργασία ήταν κάποτε ένα κοινωνικό σύστημα

Για μεγάλο μέρος της σύγχρονης ιστορίας, η εργασία εξελισσόταν προς μεγαλύτερη συνεργασία, όχι λιγότερη.

Στις πρώιμες αγροτικές οικονομίες, οι άνθρωποι εργάζονταν κυρίως μόνοι ή μέσα στις οικογένειες. Η Βιομηχανική Επανάσταση μεταμόρφωσε εντελώς αυτή τη δομή. Τα εργοστάσια απαιτούσαν συντονισμένη εργασία σε μεγάλη κλίμακα, δημιουργώντας επίπεδα ρόλων — διευθυντές, μηχανικοί, υπάλληλοι, λογιστές — των οποίων η κύρια λειτουργία ήταν να συνδέουν ανθρώπους και συστήματα.

Με την πάροδο του χρόνου, ειδικά σε περιβάλλοντα γραφείου, η εργασία έγινε βαθιά αλληλεξαρτώμενη. Το email, το Slack και το Zoom δεν έκαναν απλώς την επικοινωνία ευκολότερη· πολλαπλασίασαν τον αριθμό των αλληλεπιδράσεων που απαιτούνται για τη λειτουργία των συστημάτων.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι σχέσεις στην εργασία έγιναν κάτι περισσότερο από λειτουργικές. Έγιναν προσωπικές. Οι συνάδελφοι έγιναν έμπιστοι, συνεργάτες και, μερικές φορές, φίλοι.

Ένα σημαντικό μέρος της καθημερινής σημασίας στην εργασία δεν προερχόταν από τις ίδιες τις εργασίες, αλλά από τον κοινωνικό ιστό που υφαίνεται γύρω από αυτές.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την προεπιλεγμένη ρύθμιση

Η έλευση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης εισάγει μια διαφορετική προεπιλεγμένη συμπεριφορά. Αντί να ρωτούν έναν συνάδελφο, οι εργαζόμενοι μπορούν πλέον να ρωτήσουν ένα μοντέλο. Αντί να προγραμματίζουν μια συνάντηση, μπορούν να δημιουργήσουν ένα προσχέδιο. Αντί να συζητούν ένα πρόβλημα, μπορούν να προσομοιώσουν μια λύση.

Η Reif περιγράφει αυτό ως μια μορφή «αποχώρησης» από τη διαπροσωπική εργασία. Η γνώση που κανονικά θα κυκλοφορούσε μεταξύ των ανθρώπων ρέει πλέον μέσω μηχανών.

Αυτό έχει οργανωτικές συνέπειες. Ορισμένες εταιρείες παρατηρούν ήδη μειώσεις του εργατικού δυναμικού που συνδέονται με την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών όπως η Meta, η Block και η Cloudflare. Αλλά ακόμη και όταν οι θέσεις εργασίας παραμένουν, η δομή αυτών των θέσεων αλλάζει.

Η εργασία αφορά λιγότερο τον συντονισμό και περισσότερο την ατομική παραγωγή που τροφοδοτεί ένα σύστημα. Αυτό μπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητα, αλλά μειώνει επίσης τις αυθόρμητες αλληλεπιδράσεις που κάποτε κρατούσαν ενωμένες τις ομάδες.

Aπώλεια συντονισμού χωρίς να το συνειδητοποιούμε

Το βαθύτερο πρόβλημα δεν είναι απλώς η κοινωνική απομόνωση, αλλά η αποτυχία του συντονισμού.

Οι μικρές, ανεπίσημες αλληλεπιδράσεις συχνά μεταφέρουν κρίσιμες πληροφορίες: σε τι εργάζονται οι άλλοι, πού μετατοπίζονται οι προτεραιότητες και πώς ερμηνεύονται οι αποφάσεις μεταξύ των ομάδων. Όταν αυτές οι αλληλεπιδράσεις εξαφανίζονται, η αλληλεπικάλυψη εργασιών και η έλλειψη συντονισμού γίνονται πιο πιθανές.

Η Jessica Reif σημειώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την «ταχύτητα», αλλά η ταχύτητα χωρίς συντονισμό μπορεί να είναι επικίνδυνη. Η εργασία μπορεί να προχωράει πιο γρήγορα, ενώ απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τους κοινούς στόχους.

Αυτό δημιουργεί ένα παράδοξο: οι οργανισμοί γίνονται πιο αποδοτικοί σε μικροεπίπεδο, ενώ γίνονται λιγότερο συνεκτικοί σε μακροεπίπεδο.

Ανασυγκρότηση των ανθρώπινων σχέσεων σε ένα εργασιακό περιβάλλον με τεχνητή νοημοσύνη

Ορισμένες εταιρείες ήδη πειραματίζονται με λύσεις.

Στην BetterUp, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσουν την επικοινωνία — όπως η σύνταξη δύσκολων email ή η προσομοίωση συνομιλιών — τείνουν να αλληλεπιδρούν περισσότερο με τους συναδέλφους τους με την πάροδο του χρόνου, και όχι λιγότερο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως γέφυρα και όχι ως υποκατάστατο.

Άλλοι ηγέτες υποστηρίζουν τη δημιουργία σκόπιμης κοινωνικής υποδομής. Η Carol-Lyn Jardine τονίζει ότι ακόμη και όταν η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει μεγάλο μέρος του φόρτου εργασίας, οι τακτικές ανθρώπινες συνομιλίες παραμένουν απαραίτητες για τη διαομαδική μάθηση και την ανταλλαγή ιδεών.

Οι εταιρείες αναδημιουργούν επίσης την αλληλεπίδραση μέσω δομημένων παρεμβάσεων: εκδρομές, προγράμματα καθοδήγησης και υποχρεωτικές ατομικές συναντήσεις. Αυτές οι προσπάθειες αποσκοπούν στην αποκατάσταση όσων συνέβαιναν οργανικά στα γραφεία.

Τι κινδυνεύει να γίνει η εργασία

Ιστορικά, οι μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές είχαν πάντα κοινωνικές συνέπειες. Η Βιομηχανική Επανάσταση συγκέντρωσε τους ανθρώπους στα εργοστάσια. Η ψηφιακή επανάσταση τους συνέδεσε μέσω οθονών. Τώρα, η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης κινδυνεύει να μειώσει ξανά αυτές τις συνδέσεις — όχι φυσικά, αλλά συμπεριφορικά.

Αν δεν ελεγχθεί, η εργασία θα μπορούσε να γίνει ένα σύστημα όπου τα άτομα αλληλεπιδρούν κυρίως με εργαλεία και όχι μεταξύ τους, συγκεντρώνοντας αποτελέσματα παράλληλα αντί να χτίζουν ιδέες συλλογικά.

Αυτό θα αντιπροσώπευε μια θεμελιώδη αλλαγή σε αυτό που ήταν η εργασία για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης ιστορίας: όχι απλώς ένα μέσο παραγωγής, αλλά ένα από τα τελευταία εναπομείναντα κοινωνικά περιβάλλοντα μεγάλης κλίμακας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η κτηνιατρική υπηρεσία προσπαθεί να σκεπάσει τις παρατυπίες
Inbox

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η κτηνιατρική υπηρεσία προσπαθεί να σκεπάσει τις παρατυπίες
Επιχειρήσεις: Αντίστροφη μέτρηση για τα δικαιολογητικά
Business

Επιχειρήσεις: Αντίστροφη μέτρηση για τα δικαιολογητικά
Τεχνητή Νοημοσύνη: Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους;
Tεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή Νοημοσύνη: Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους;
Drones: Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε συνομιλίες για τη χρηματοδότηση εταιρειών drones στις ΗΠΑ
World

Η κυβέρνηση Τραμπ συζητά για χρηματοδότηση εταιρειών drones
Νέα Υόρκη: Πολιτειακοί νομοθέτες ψήφισαν τον φόρο δεύτερης κατοικίας
World

Πλήγμα για τους πλούσιους στη Ν. Υόρκη - «Πέρασε» ο φόρος δεύτερης κατοικίας
Κίνα: Πώς εξάγει βιομηχανική παραγωγή τρομάζοντας τον κόσμο
World

Από το «Made in China» στο «Made by China»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές UBS και Optima Bank για αποτελέσματα Motor Oil

Μιλούν για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»
Economy

«Παγίδες» στο δρόμο της ανάπτυξης: Οι νέες προβλέψεις του ΔΝΤ

Επιβράδυνση της ανάπτυξης κάτω από 2% και προσωρινό «σοκ» στις τιμές βλέπει το ΔΝΤ – Τι λέει για τις τράπεζες, τα πλεονάσματα και το στεγαστικό

Γιώργος Μανέττας
Online αγορές: Πώς πληρώνουν οι Έλληνες – Ποια προϊόντα αγοράζουν
Business

Αλλάζουν «πίστα» οι online αγορές [γραφήματα]

Πού δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση οι καταναλωτές κατά τις online αγορές τους - Το στοίχημα των επιχειρήσεων

Μαρία Σιδέρη
ΗΠΑ: H κοινή γνώμη θέλει τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]
World

Οι Αμερικανοί θέλουν τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]

Υψηλά ποσοστά αποδοκιμασίας για την εξωτερική πολιτική αλλά και την οικονομική πολιτική καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Bally’s Intralot: Στα 1 δισ. θα ανεβάσει τα EBITDA η εξαγορά της Evoke
Business

Reeves (Bally’s Intralot): Η Evoke θα ανεβάσει τα EBITDA στο 1 δισ.

Ο CEO της Bally’s Intralot μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετοχών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δεσμευτικής πρότασης έως τις 8 Ιουνίου – Ανοιχτή η διοίκηση και σε άλλες εξαγορές

Γιώργος Μανέττας
Επιδόματα: Έρχεται το ψηφιακό «μάτι» – Ποια στοιχεία θα καταγράφονται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται ψηφιακό «μάτι» στα επιδόματα - Ποια θα σκανάρονται

Ανοίγει η πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει επιδόματα και ενισχύσεις - Στην τελική ευθεία το Εθνικό Μητρώο Παροχών

Ανδρομάχη Παύλου
ΑΒ Βασιλόπουλος: Εξαγόρασε καταστήματα της Carrefour στη Σαντορίνη – Στο 80% ο μετασχηματισμός του δικτύου
Τρόφιμα – ποτά

Πώς χτίζεται η νέα ΑΒ Βασιλόπουλος - Τα deals για τα Carrefour

Τι δήλωσε ο Νίκος Λαβίδας της ΑΒ Βασιλόπουλος για την πορεία των πωλήσεων, το νέο δίκτυο με τα 700 franchise σημεία και τη συμμαχία με το WWF Ελλάδας

Δημήτρης Χαροντάκης
Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας
Ακίνητα

Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας

Η περίπτωση της Βυτίνας, το νέο κύμα αξιοποίησης, οι επενδύσεις και τα δύσκολα «κουφάρια» του δικτύου Ξενία

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους;
Tεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή Νοημοσύνη: Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους;

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

Μητσοτάκης: Τι αφορά η συνεργασία με την ElevenLabs
Business

Μητσοτάκης: Τι αφορά η συνεργασία με την ElevenLabs

Οι άξονες συνεργασίας της ελληνικής κυβέρνησης με την ElevenLabs αφορούν υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό

ElevenLabs: Η AI εταιρεία που μπαίνει στο ελληνικό ψηφιακό κράτος
Tεχνητή νοημοσύνη

Φωνητική AI από την ElevenLabs στο Ελληνικό Δημόσιο

Με τρεις άξονες συνεργασίας, η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει τις λύσεις της ElevenLabs για υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό.

Γιώργος Πολύζος
Κυβερνοέγκλημα: Τέσσερα σημαντικά συμπεράσματα από την έκθεση του FBI για το διαδίκτυο
Τεχνολογία

Η έκθεση FBI δείχνει την ΑΙ ένοχη για κυβερνοεγκλήματα

Το κυβερνοέγκλημα που σχετίζενται με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν αυξηθεί, καθώς οι κυβερνοεγκληματίες διαπιστώνουν ότι κάνει τη δουλειά τους πολύ πιο εύκολη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Nvidia: Επενδύσεις 150 δισ. δολ. στην Ταϊβάν
Tεχνητή νοημοσύνη

Πόσα θα επενδύσει ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia στην πατρίδα του

Η Nvidia θα κατασκευάσει κεντρικά γραφεία στην Ταϊβάν, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία έως το 2030 και θα απασχολούν 4.000 άτομα

SK Hynix: Σε αποτίμηση 1 τρισ. δολ., καθώς η άνθηση ΑΙ ανεβάζει τις μετοχές τσιπ της Νότιας Κορέας
Tεχνητή νοημοσύνη

Στο 1 τρισ. δολ. η αποτίμηση της SK Hynix

Η SK Hynix ακολουθεί την Samsung Electronics στην αποτίμηση άνω του 1 τρισ. επωφελούμενη από το κύμα άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης

ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία
Tεχνητή νοημοσύνη

ΔΕΗ: Η ΑΜΚ τελείωσε, τα data centers έρχονται...

Στα 2,3 δισ. ευρώ το συνολικό ύψος της επένδυσης για το Mega Data Center 300 MW στη Δ. Μακεδονία - Στα 1,2 δισ. ευρώ τα κεφάλαια της ΔΕΗ

Χρήστος Κολώνας
Latest News
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η κτηνιατρική υπηρεσία προσπαθεί να σκεπάσει τις παρατυπίες
Inbox

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η κτηνιατρική υπηρεσία προσπαθεί να σκεπάσει τις παρατυπίες

Η επίσκεψη κλιμακίου Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στη Λέσβο για να ελέγξει, ανάμεσα σε άλλα, τις ταφές ζώων μετά από τις μηνύσεις κατοίκων, οδηγεί σε βιαστικές επιχωματώσεις

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Επιχειρήσεις: Αντίστροφη μέτρηση για τα δικαιολογητικά
Business

Επιχειρήσεις: Αντίστροφη μέτρηση για τα δικαιολογητικά

Ποιους επιχειρηματίες αφορά η εφαρμογή και τι ισχύει για τις παλιές άδειες λειτουργίας

Τεχνητή Νοημοσύνη: Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους;
Tεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή Νοημοσύνη: Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους;

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

Drones: Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε συνομιλίες για τη χρηματοδότηση εταιρειών drones στις ΗΠΑ
World

Η κυβέρνηση Τραμπ συζητά για χρηματοδότηση εταιρειών drones

Η Neros και η εταιρεία Unusual Machines που συνδέονται με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ βρίσκονται μεταξύ των εταιρειών κατασκευής drones που συνομιλούν για συμφωνία

Νέα Υόρκη: Πολιτειακοί νομοθέτες ψήφισαν τον φόρο δεύτερης κατοικίας
World

Πλήγμα για τους πλούσιους στη Ν. Υόρκη - «Πέρασε» ο φόρος δεύτερης κατοικίας

Οι πολυτελείς δεύτερες κατοικίες στη Νέα Υόρκη αντιμετωπίζουν νέο φόρο μετά την πίεση του Μαμντάνι για να πληρώσουν περισσότερα οι πλούσιοι

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κίνα: Πώς εξάγει βιομηχανική παραγωγή τρομάζοντας τον κόσμο
World

Από το «Made in China» στο «Made by China»

Από το «Made in China» στο «Made by China»: Η παγκόσμια επέκταση της κινεζικής βιομηχανίας

Fed Σικάγου: Προς στασιμοπληθωρισμό οδεύει η οικονομία των ΗΠΑ
World

Πρόεδρος της Fed προειδοποιεί για στασιμοπληθωρισμό στις ΗΠΑ

Η ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έχει θέσει την Fed σε δίλημμα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Wall Street: Η τεχνολογία «στέλνει» σε νέα ρεκόρ S&P 500 και Nasdaq
Wall Street

S&P 500 και Nasdaq σε νέο ρεκόρ ανόδου λόγω τεχνολογίας

Ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite έφτασε σε νέα υψηλά όλων των εποχών την Πέμπτη στη Wall Street, καθώς η τεχνολογία επιβεβαίωσε την ηγετική της θέση

ΗΠΑ: Ακριβότερες πτήσεις και ξενοδοχεία χωρίζουν τους ταξιδιώτες σε πλούσιους και φτωχούς
World

Πλούσιοι και φτωχοί ταξιδιώτες στις ΗΠΑ - Πώς οι ακριβές πτήσεις αλλάζουν το τοπίο

Οι ταξιδιώτες της οικονομικής θέσης στις ΗΠΑ στρέφονται προς εγχώριους προορισμούς και κρουαζιέρες

Κίνα: Ο αγροτικός κολοσσός Syngenta δηλώνει ότι δεν έχει «ύποπτες» προθέσεις στις ΗΠΑ
World

Η Syngenta δηλώνει ότι δεν έχει «ύποπτες» προθέσεις στις ΗΠΑ

Την εξαίρεση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας από τις εντάσεις μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων ΗΠΑ και Κίνας ζητά ο αγροτικός κολοσσός

ΑΑΔΕ: Ολοκληρώθηκε η καταβολή 185 εκατ. ευρώ σε ενισχύσεις έτους 2025
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Καταβολή 185 εκατ. ευρώ απο την ΑΑΔΕ σε ενισχύσεις έτους 2025

Η καταβολή απο την ΑΑΔΕ συνολικού ποσού 184.954.766,62 ευρώ αφορά σε 163.663 δικαιούχους (116.012 μοναδικά ΑΦΜ)

Financial Times: Η Ουκρανία χάνει ραγδαία την διεθνή στήριξη που απολάμβανε
World

Financial Times: Η Ουκρανία χάνει ραγδαία την διεθνή στήριξη που απολάμβανε

Από τις 18 έγιναν μόνο 9 οι χώρες που συμμετέχουν στην τσεχική πρωτοβουλία για τον εξοπλισμό του Κιέβου

Αλέξανδρος Καψύλης
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι μισές φλερτάρουν με το λουκέτο
Business

Οι μισές ΜμΕ φλερτάρουν με το λουκέτο

Η πίεση που αλλάζει τον χάρτη της ελληνικής οικονομίας και τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΠΟΕΣΕ: Φορολογία, ενέργεια και έλλειψη προσωπικού απειλούν την εστίαση
Business

ΠΟΕΣΕ: Φορολογία, ενέργεια και έλλειψη προσωπικού απειλούν την εστίαση

Η ΠΟΕΣΕ ζητά ουσιαστικά μέτρα στήριξης, καθώς οι πιέσεις στον κλάδο εντείνονται και οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με πολλαπλές προκλήσεις

Γιώτης από το βήμα του ΣΕΒΤ: «Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία τροφίμων για την ακρίβεια»
Business

Γιώτης (ΣΕΒΤ): Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία για την ακρίβεια

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ, Ιωάννης Γιώτης υπερασπίστηκε τη βιομηχανία τροφίμων παρουσία του κ. Πιερρακάκη και υποστήριξε ότι λειτουργεί ως ανάχωμα στην ακρίβεια

Γιώργος Μανέττας
Πιερρακάκης: Υποδομή εθνικής ασφαλείας η βιομηχανία τροφίμων
Τρόφιμα – ποτά

Πιερρακάκης: Υποδομή εθνικής ασφαλείας η βιομηχανία τροφίμων

Ο κλάδος των τροφίμων έχει αποδείξει ότι η ελληνική βιομηχανία μπορεί να είναι ανταγωνιστική και εξωστρεφής, τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies