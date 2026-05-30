American Eagle: Με… τσακισμένα φτερά η αμερικανική εταιρεία – Η κόντρα στην Ελλάδα

Σε διαφορετικές κατευθύνσεις κινήθηκαν οι δύο βασικές μάρκες της American Eagle στις αρχές του 2026

World 30.05.2026, 07:00
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Μειωμένα εμφανίστηκαν τα έσοδα της αμερικανικής εταιρείας λιανικής πώλησης κατά το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους, ακόμη και μετά την ενίσχυση της διαφημιστικής της καμπάνιας με την ηθοποιό Σίντνεϊ Σουίνι, την ίδια στιγμή που οι πωλήσεις της «μικρής αδερφής» μάρκας Aerie άρχισαν να αυξάνονται.

Το δίπολο αυτό και οι τάσεις για τον ταλαιπωρημένο retailer φάνηκαν να απογοητεύουν τη Wall Street, καθώς οι μετοχές υποχώρησαν περισσότερο από 10%.

Οι δείκτες της American Eagle

Στο τρίμηνο που έληξε στις 2 Μαΐου, οι συγκρίσιμες πωλήσεις της American Eagle μειώθηκαν κατά 2%, πολύ χειρότερα από την αύξηση 3,1% που ανέμεναν οι αναλυτές, σύμφωνα με την StreetAccount. Εν τω μεταξύ, οι συγκρίσιμες πωλήσεις της Aerie αυξήθηκαν κατά 25%, ξεπερνώντας τις προσδοκίες για 19,1%.

Τα καθαρά έσοδα για το brand American Eagle μειώθηκαν κατά 2% στα 678,4 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα έσοδα της Aerie αυξήθηκαν περίπου 34% στα 480,83 εκατομμύρια δολάρια.

Συνολικά, η επιχείρηση σημείωσε αύξηση συγκρίσιμων πωλήσεων κατά 8%, κάτω από τις προσδοκίες για 8,6%, σύμφωνα με την StreetAccount.

«Δεν πειράζει»

«Ενώ τα αποτελέσματα στην American Eagle ήταν ανάμεικτα, οι ομάδες μας κινούνται αποφασιστικά για να αναζωογονήσουν τον γυναικείο επιχειρηματικό τομέα και να ενισχύσουν την εκτέλεση προϊόντων και την τοποθέτηση του brand», διευκρίνισε στο CNBC ο Διευθύνων Σύμβουλος Jay Schottenstein.

«Κοιτάζοντας μπροστά, οι προτεραιότητές μας είναι σαφείς. Παρά τη συνεχιζόμενη καταναλωτική και μακροοικονομική αβεβαιότητα, παραμένουμε σίγουροι για την ικανότητά μας να διαχειριστούμε βραχυπρόθεσμα τις αντιξοότητες», πρόσθεσε. «Εστιάζουμε στην επιχειρησιακή αριστεία και την πειθαρχημένη εκτέλεση για να δημιουργήσουμε μακροπρόθεσμη αξία και τους μετόχους μας».

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η American Eagle ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 23,53 εκατομμυρίων δολαρίων ή 14 σεντς ανά μετοχή, σε σύγκριση με ζημίες 64,90 εκατομμυρίων δολαρίων ή 36 σεντς ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν στα 1,20 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 10% από 1,09 δισεκατομμύρια δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα.

Ποσό καλά κρατεί η αισιοδοξία;

Η American Eagle επανέλαβε τις προβλέψεις για το σύνολο του έτους και εξέδωσε προβλέψεις για το τρέχον τρίμηνο. Για το έτος, η εταιρεία αναμένει μεσαία μονοψήφια ποσοστιαία αύξηση συγκρίσιμων πωλήσεων και αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους.

Στο δεύτερο τρίμηνο, ο λιανοπωλητής αναμένει ότι οι συγκρίσιμες πωλήσεις θα αυξηθούν κατά ένα μεσαίο έως υψηλό μονοψήφιο ποσοστό, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις για αύξηση 6,5%, σύμφωνα με την StreetAccount. Αναμένει ότι το μικτό περιθώριο κέρδους του θα μειωθεί σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η American Eagle αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον μετά την καμπάνια της με την πρωταγωνίστρια της ταινίας «Euphoria», Σίντνεϊ Σουίνι, ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου αγορών, αλλά ακολούθησε μια πιο ήπια προσέγγιση από την αμφιλεγόμενη καμπάνια που ξεκίνησε πέρυσι με το σύνθημα: «Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει υπέροχα τζιν». Αυτή τη φορά, αντί για ντεκολτέ και διφορούμενα ρούχα, η Σίντνεϊ Σουίνι ήταν όλο χαμόγελα σε μια σεμνή, casual εμφάνιση στην παραλία.

Αν και οι δύο καμπάνιες ήταν διαφορετικές, το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο – καμία από τις δύο δεν οδήγησε σε σημαντική αύξηση των πωλήσεων του ομώνυμου banner της American Eagle.

Ο γρίφος του μάρκετινγκ

Ο Schottenstein διευκρίνισε και κατά την ενημέρωση της αγοράς ότι το μάρκετινγκ οδηγεί σε ισχυρότερη αλληλεπίδραση μεταξύ νέων και υφιστάμενων πελατών, αλλά στο μέλλον, η εταιρεία θα «επαναβαθμονομήσει τις δαπάνες» για να διασφαλίσει ότι θα έχει την ισχυρότερη απόδοση επένδυσης. Αργότερα, η Πρόεδρος Jennifer Foyle δήλωσε ότι το μάρκετινγκ έχει οδηγήσει στην «ευαισθητοποίηση και την εξέταση» και τώρα η εταιρεία «επικεντρώνεται στη μετατροπή».

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, τα έξοδα πωλήσεων, τα γενικά και διοικητικά έξοδα, που περιλαμβάνουν το μάρκετινγκ, αυξήθηκαν κατά 11% στα 376 εκατομμύρια δολάρια — κάτι που συνάδει με την αύξηση των πωλήσεων στην Aerie, αλλά λιγότερο με την αύξηση των πωλήσεων στην American Eagle. Για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, η εταιρεία δήλωσε ότι σχεδιάζει να επικεντρώσει περισσότερα από τα κονδύλια μάρκετινγκ της σε influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλες μορφές ψηφιακών μέσων, τα οποία έχουν υψηλότερη τάση μετατροπής, ανέφερε η εταιρεία.

Πέρα από τα προβλήματα μάρκετινγκ, ο Foyle είπε ότι η πτώση των πωλήσεων στην American Eagle προήλθε κυρίως από την κατηγορία των γυναικείων παντελονιών — δεν υπήρχαν αρκετά από τα στυλ που ήθελαν οι αγοραστές και πάρα πολλά από αυτά που δεν ήθελαν.

«Ως έμποροι, κινούμαστε γρήγορα όταν βλέπουμε ευκαιρίες και όταν βλέπουμε αστοχίες. Και ήδη κάνουμε προσαρμογές. Καθώς οδεύουμε προς την κρίσιμη περίοδο επιστροφής στο σχολείο, βελτιώνουμε την αρχιτεκτονική των κάτω άκρων μας, βελτιστοποιώντας συγκεκριμένα τις βασικές σιλουέτες και τα ανυψωτικά, αξιοποιώντας παράλληλα τις δυνατότητες κυνηγιού μας για να εισάγουμε φρέσκια καινοτομία», δήλωσε ο Foyle. «Ταυτόχρονα, κλιμακώνουμε τις κατηγορίες υψηλής ζήτησης στα γυναικεία τοπ για να μεγιστοποιήσουμε πλήρως τη συνεχιζόμενη δυναμική των καταναλωτών».

Όταν ρωτήθηκε πώς αντέχει ο βασικός καταναλωτής της, δεδομένων των υψηλών τιμών φυσικού αερίου και άλλων μακροοικονομικών πιέσεων, ο Schottenstein απάντησε ότι πιστεύει ότι η οικονομία των ΗΠΑ είναι «πολύ ισχυρή» και ότι μόνο θα βελτιώνεται.

«Πιστεύουμε ότι με τις τιμές του φυσικού αερίου ελπίζουμε ότι θα αρχίσουν να ηρεμούν πολύ σύντομα και με την, ξέρετε, επικαιρότητα, ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε σε κάποιο είδος τέλους», κατέληξε ο Schottenstein. «Ας ελπίσουμε ότι θα είναι ένα πολύ καλό τέλος για τον κόσμο».

Η κόντρα με τη Notos Com

Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Μάρτι ολοκληρώθηκε στο διαιτητικό δικαστήριο σύμφωνα με πληροφορίες, η ακροαματική διαδικασία στην υπόθεση αντιδικίας της Notos Com με την American Eagle, στους χώρους της Νομικής Βιβλιοθήκης.

Η εταιρεία αξιώνει αποζημίωση ύψους 8 εκατ. ευρώ, μετά την απόφαση της αμερικάνικης εταιρείας να διακόψει τη μεταξύ τους συνεργασία και να κλείσουν τα 6 καταστήματα που λειτουργούσαν.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία πέρασε δια πυρός και σιδήρου την περίοδο των Μνημονίων και της βαθιάς κρίσης στην Ελλάδα, πετυχαίνοντας ωστόσο να διασωθεί μέσα από εκτεταμένη αναδιάρθρωση σε συμφωνία με τους πιστωτές της. Η εταιρεία διαχειρίζεται 53 καταστήματα στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 42 είναι εταιρικά και 11 είναι καταστήματα τρίτων που λειτουργούν με το σύστημα της παρακαταθήκης και απασχολεί πάνω από 1.200 άτομα προσωπικό.

Παρά το γεγονός ότι η Notos Com κατείχε από το 2014 την αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα των ειδών νεανικής ένδυσης της αμερικανικής εταιρείας American Eagle Outfitters, εκείνη αποφάσισε να διακόψει την συνεργασία με την πλευρά Παπαέλληνα και έκλεισε όλα τα καταστήματα και τα σημεία πώλησης που διέθετε.

Oι διαφωνίες των δύο μερών οδηγήθηκαν σε διεθνή διαιτησία όπως προέβλεπε η αρχική σύμβασή τους.

