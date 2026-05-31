Ρωσία: Πιέζει την Αρμενία λόγω εμβάθυνσης των δεσμών με ΕΕ

Οι αυξανόμενες σχέσεις που καλλιεργεί η Αρμενία με την ΕΕ και τις ΗΠΑ φαίνεται ότι έχουν προκαλέσει δυσφορία στη Ρωσία. Και λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές της 7ης Ιουνίου, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι ανακαλεί τον Ρώσο πρέσβη για «διαβουλεύσεις».

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει «προσωρινούς περιορισμούς» στις αρμενικές εξαγωγές ορισμένων φρούτων και λαχανικών

Είχε προηγηθεί η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Αρμένιο πρωθυπουργό, Νικόλ Πασινιάν, ότι έχει την «πλήρη και ολοκληρωτική» υποστήριξή του.

Βήματα κλιμακούμενης πίεσης στην Αρμενία

«Ο πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Δημοκρατία της Αρμενίας, Σ. Π. Κοπίρκιν, ανακλήθηκε στη Μόσχα για διαβουλεύσεις σε σχέση με τα βήματα που έλαβε η αρμενική ηγεσία για την προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Την Παρασκευή, επίσης, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει «προσωρινούς περιορισμούς» στις αρμενικές εξαγωγές ορισμένων φρούτων και λαχανικών. Πρόσφατα είχε επιβάλει απαγορεύσεις για το αρμενικό μεταλλικό νερό, τα κρασιά και το μπράντι.

Επιπλέον, οι ηγέτες της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (EAEU) εξέδωσαν κοινή δήλωση ενάντια στην ένταξη της Αρμενίας στην ΕΕ. Σε αυτή προειδοποιούν ότι τα σχέδια αυτά θέτουν «σοβαρούς κινδύνους» για την οικονομική ασφάλεια όλων των χωρών της EAEU.

Και, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Αστάνα, οι ηγέτες της Ρωσίας, της Λευκορωσίας, του Καζακστάν και της Κιργιζίας κάλεσαν το Ερεβάν να προχωρήσει σε εθνικό δημοψήφισμα το συντομότερο δυνατό. Σε αυτό, κατά την EAEU θα πρέπει να κληθούν οι πολίτες στην Αρμενία να επιλέξουν ανάμεσα στην ΕΕ και το ευρασιατικό μπλοκ υπό την ηγεσία της Μόσχας.

Στην ίδια επιστολή, τα μέλη της EAEU προειδοποίησαν το Γερεβάν ότι η ενταξιακή διαδικασία για την ΕΕ μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή συμμετοχή της στον οργανισμό. Και στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησαν «επίσημη αναθεώρηση της ένταξης της Αρμενίας» εν πιθανής αναστολής έως τον Δεκέμβριο.

Ο Πούτιν, το δημοψήφισμα και η… Ουκρανία

Υπέρ του δημοψηφίσματος έχει ταχθεί ανοιχτά και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, που επίσης εξέπεμψε μια έμμεση απειλή για την Αρμενία. Είπε ότι θα ήταν «αρκετά λογικό… να ρωτήσουμε τους Αρμένιους πολίτες ποια θα ήταν η επιλογή τους. Με βάση αυτό, θα κάναμε και εμείς τη δική μας επιλογή», ​​είπε.

Και την Παρασκευή, επανέλαβε τον παραλληλισμό που έκανε μεταξύ Ουκρανίας και Αρμενίας. Μιλώντας σε δημοσιογράφους είπε ότι «η κρίση στην Ουκρανία ξεκίνησε κάποια στιγμή με τις προσπάθειες της Ουκρανίας να ενταχθεί στην ΕΕ».

Και σημείωσε ότι η ένταξη μιας χώρας και στην ΕΕ και στην EAEU είναι «αδύνατη».

Από την πλευρά της, η Αρμενία υποστηρίζει την «αμοιβαία επωφελή συνεργασία». Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Μερ Γκριγκοριάν, που εκπροσώπησε τη χώρα στη σύνοδο της EAEU, είπε ότι η Αρμενία «παραμένει προσηλωμένη στην εποικοδομητική συμμετοχή στην EAEU με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό, την ισότιμη συνεργασία και την εξέταση των εθνικών συμφερόντων όλων των μελών».

Το Γερεβάν υποστηρίζει την «αμοιβαία επωφελή συνεργασία», πρόσθεσε. Η Αρμενία έχει σταθερά υποστηρίξει ότι δεν σχεδιάζει να αποχωρήσει από την EAEU, αλλά θα συνεχίσει τη φιλοευρωπαϊκή της πορεία.

Μοχλός πίεσης η ενέργεια

Η Ρωσία αυξάνει την πίεση προς την Αρμενία και σε άλλο επίπεδο. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει απειλήσει να τερματίσει τις φθηνές προμήθειες φυσικού αερίου και πετρελαίου προς το Γερεβάν. Η ρωσική ενέργεια είναι ζωτικής σημασίας για την Αρμενία. Και με τον τρόπο αυτό προσπαθεί να δείξει στους Αρμένιους τις συνέπειες μιας πιθανής νίκης του φιλοδυτικού Πασινιάν στις 7 Ιουνίου.

«Είπα στον Πασινιάν: “Ό,τι είναι αποδεκτό και καλό για τους Αρμένιους είναι αποδεκτό και καλό για τη Ρωσία. Κάντε ό,τι νομίζετε ότι είναι καλό για τον αρμενικό λαό”», δήλωσε στη σύνοδο κορυφής. «Οι λαοί μας συνδέονται με αιώνες φιλίας και τίποτα δεν μπορεί να βλάψει τους ανθρωπιστικούς μας δεσμούς. Υπάρχουν όμως ζητήματα που είναι καθαρά οικονομικά».

«Δεν είναι δυνατόν να συμβιβαστούν τα πρότυπα της ΕΕ με τα πρότυπα της EAEU. Γι’ αυτό θα αναγκαστούμε να αναιρέσουμε όλες τις οικονομικές μας δραστηριότητες στην Αρμενία» εάν πλησιάσει τους 27 μελών, δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Πηγή In.gr