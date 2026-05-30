Marc Puig: «Η εταιρεία δεν πωλείται» τονίζει ο επιχειρηματίας

«Δεν είναι προς πώληση η Puig» διευκρίνισε με εμφατικό τρόπο o Marc Puig, εκτελεστικός πρόεδρος του ομίλου στην ομιλία του κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση της οικογένειας Puig να παραμείνει μακροπρόθεσμος μέτοχος. Η εταιρεία το ανακοίνωσε σε δήλωση που κατέθεσε στην Ισπανική Εθνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (CNMV).

Ο Puig εξήγησε ότι οι συνομιλίες για συγχώνευση με την Estée Lauder «δεν οδήγησαν σε συμφωνία», αλλά κατέδειξαν την αναγνώριση που απολαμβάνει η εταιρεία στον κλάδο.

«Η εξεταζόμενη συγχώνευση θα απαιτούσε την εναρμόνιση τριών βασικών πτυχών κάθε πιθανής συγχώνευσης: της διακυβέρνησης, της επιχειρηματικής ηγεσίας και των οικονομικών παραμέτρων, οι οποίες θα αναγνώριζαν δεόντως την αξία της εταιρείας και θα ήταν δίκαιες για όλους τους ενδιαφερόμενους», εξήγησε.

Η ευκαιρία της Puig

Σημείωσε μάλιστα πως η οικογένεια θα παρέμενε μέτοχος ακόμη και αν οι διαπραγματεύσεις είχαν στεφθεί με επιτυχία: «Έχουμε ένα εξαιρετικά ελκυστικό μακροπρόθεσμο σχέδιο, με μάρκες που κατέχουν πολύ καλή θέση στην αγορά, μια νικηφόρα ομάδα, έναν πολύ σταθερό ισολογισμό και μια ιστορία άνω των 110 ετών πίσω μας».

Στην πρώτη του γενική συνέλευση μετόχων από τη θέση αυτή, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, José Manuel Albesa, διευκρίνισε στο Fashion Network ότι τα τελευταία πέντε χρόνια η Puig υπήρξε «η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία πολυεμπορικών προϊόντων ομορφιάς premium στον κλάδο».

«Όχι μόνο αναπτυσσόμαστε ραγδαία, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε γα μια πιο ισορροπημένη, πιο διεθνοποιημένη και πιο ανθεκτική εταιρεία», τόνισε. Ο Albesa επανέλαβε τις προσδοκίες της εταιρείας για το 2026 και ανακοίνωσε ότι η εταιρεία θα πραγματοποιήσει την Ημέρα Κεφαλαιαγορών (Capital Markets Day) στις 28 Οκτωβρίου στη Μαδρίτη.

Πρόσθεσε ότι το μέλλον της εταιρείας «βρίσκεται στην ενίσχυση αλλά και στην επέκταση όσων ήδη λειτουργούν». Δηλαδή στην ενοποίηση των τριών αξόνων των εμπορικών σημάτων, στην ενίσχυση του τμήματος Niche, στην πρόοδο στον τομέα των αρωμάτων Prestige και στην εδραίωση της θέσης της στον τομέα Derma.

Τι είδε η Γενική Συνέλευση

Η γενική συνέλευση ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος ύψους 0,42159 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί στο 40% των δηλωθέντων καθαρών κερδών.

Οι μέτοχοι ενέκριναν τον διορισμό του Albesa ως εκτελεστικής διευθύντριας και της Julie Van Ongevalle ως ανεξάρτητης διευθύντριας, καθώς και την επανεκλογή του εκτελεστικού διευθυντή Marc Puig, των ανεξάρτητων διευθυντών Nicolas Mirzayantz, Daniel Lalonde, Ángeles García-Poveda και Christine Ann Mei, και των λοιπών εξωτερικών διευθυντών Jordi Constans, Ioannis Petrides και Rafael Cerezo.

Οι μέτοχοι ενέκριναν επίσης τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2025 και ψήφισαν υπέρ της ενοποιημένης δήλωσης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και των πληροφοριών βιωσιμότητας.