Mediterra: Εδραιώνεται σε κομβικά αεροδρόμια με mastihashop corners

Business 30.05.2026, 07:00
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

Σε τροχιά αναδιοργάνωσης του δικτύου της έχει εισέλθει η Mediterra, ενισχύοντας στρατηγικά την παρουσία της σε κομβικά αεροδρόμια της Ελλάδας, όπως αναφέρει η εταιρεία σε πρόσφατη ανακοίνωσή της.

Οι στρατηγικές «γωνιές» των mastihashop εντάσσονται στην ευρύτερη ανάπτυξη των Duty Free καταστημάτων στα αεροδρόμια, τα οποία το 2024 κατέγραψαν 334 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις, αλλά και στην ανοδική πορεία των τουριστικών αφίξεων στην Ελλάδα.

Οι αυξανόμενοι αριθμοί τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα ώθησαν την εταιρεία να ενισχύσει τις πωλήσεις της με mastihashop corners στα αεροδρόμια σε Χανιά, Ηράκλειο, Μυτιλήνη, Κω, Ρόδο και στους Κήπους Έβρου.

Στο φόντο ο ενισχυμένος τουρισμός

Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία της Fraport: η διεθνής κίνηση στα Χανιά σημείωσε αύξηση 30% το α’ τετράμηνο του 2026 σε σχέση με την προηγούμενη χρονια, ενώ η εγχώρια κίνηση στην Ρόδο ανέβηκε κατά 5% την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου συγκριτικά με την ίδια περίοδο το 2025.

Τουριστική άνθηση έχει παρουσίασει και η Αθήνα, αγγίζοντας το 2024 τα 8 εκατ. επισκεπτών σε σχέση με τα 2,5 εκατ. μια δεκαετία πριν, ενώ εκτιμάται ότι η ανοδική τάση θα συνεχιστεί.

Mediterra: Στόχος η ενίσχυση του brand

Σε αυτό το πλαίσιο, η Mediterra διαθέτει παρουσία στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, τόσο στη ζώνη εκτός Schengen με κατάστημα mastihashop και corner όσο και στη ζώνη εντός Schengen με shop-in-shop σημείο.

Σημειώνεται στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» η επιβατική κίνηση εξωτερικού για το 2025 ανήλθε στα 24,36 εκατ. επιβάτες (αύξηση 8,6% συγκριτικά με το 2024), ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2026 οι αξίξεις από το εξωτερικό εξεπέρασαν τα 4,5 εκατ.

Άνοδο στις διεθνείς αφίξεις είχε και το Αεροδρόμιο «Μακεδονία» κατά το α’ τετράμηνο του 2026, με πάνω από 400.000 πτήσεις εξωτερικού. Δεν είναι άρα τυχαίο ότι η Mediterra διατηρεί και εκεί παρουσία με shop-in-shop cοncept.

Με δεδομένο το δυναμικό ξεκίνημα του ελληνικού τουρισμού, η εταιρεία προσδοκά να «συστήσει» τα προϊόντα της σε εκατομμύρια ταξιδιωτών που επισκέπτονται δημοφιλή θέρετρα ανά την Ελλάδα και θέλουν να βάλουν στις βαλίτσες τους κάτι που να θυμίζει τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

Mediterra

Το shop-in-shop concept στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Στρατηγικές κινήσεις – Στόχοι για το 2026

Νωρίτερα φέτος η Medittera εγκαινίασε νέο mastiha shop στην Κηφισιά, μια περιοχή με έντονη εμπορική δραστηριότητα, υψηλή αγοραστική δύναμη και κοινό που αναζητά ποιοτικά, αυθεντικά προϊόντα με ιστορία και ταυτότητα.

Το άνοιγμα του νέου καταστήματος εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης του retail βραχίονα της εταιρείας, επενδύοντας τόσο στην εμπειρία του καταναλωτή όσο και στη διαφοροποίηση των προϊόντων.

Για το υπόλοιπο 2026, η εταιρεία έχει συγκρατημένη αισιοδοξία, εκτιμώντας ότι γεωπολιτικές εντάσεις καθώς και η επενέργειά τους στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές αναμένεται να ασκήσουν πιέσεις στην κατανάλωση.

Στις εταιρικές προτεραιότητες για το 2026 παραμένουν ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η ενίσχυση των υποδομών ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων ενσωμάτωση στο εταιρικό πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών «από το χωράφι στο ράφι».

