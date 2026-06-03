Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η Ελλάδα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τη μείωση του χρέους, τα πλεονάσματα και τη βελτίωση των τραπεζών -Έξοδος από το καθεστώς παρακολούθησης μετά από χρόνια μεταρρυθμίσεων και προσαρμογής

Macro 03.06.2026, 14:39
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η Ελλάδα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα
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Ιστορικό ορόσημο για την ελληνική οικονομία σηματοδοτεί η σημερινή ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026 αφαιρεί την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με Μακροοικονομικές Ανισορροπίες. Για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της κρίσης χρέους, η χώρα παύει να παρακολουθείται σε αυτή την κατηγορία, εξέλιξη που αποτυπώνει τη σημαντική βελτίωση των δημοσιονομικών και μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας.

Η απόφαση αυτή έχει και έντονο συμβολισμό, καθώς έρχεται ύστερα από μια μακρά περίοδο διαδοχικών καθεστώτων επιτήρησης, από τα μνημόνια της περιόδου 2010-2018 έως την Ενισχυμένη Εποπτεία και τις Μακροοικονομικές Ανισορροπίες των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το δημόσιο και εξωτερικό χρέος έχουν μειωθεί αισθητά, ενώ οι διαρθρωτικές αδυναμίες που άλλοτε χαρακτήριζαν την οικονομία δεν θεωρούνται πλέον συστημική απειλή.

Η αξιολόγηση της Κομισιόν

Στην έκθεσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει ουσιαστική πρόοδο σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς. Η σταθερή οικονομική ανάπτυξη, τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, η βελτίωση των ισολογισμών των τραπεζών και η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων συνέβαλαν καθοριστικά στη μείωση των αδυναμιών που είχαν συσσωρευτεί επί σειρά ετών.

Ειδικότερα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι:

  • το δημόσιο χρέος ακολουθεί καθοδική πορεία,
  • οι εξωτερικές ανισορροπίες έχουν περιοριστεί,
  • οι τράπεζες έχουν ενισχύσει σημαντικά τη θέση τους,
  • η αγορά εργασίας έχει βελτιωθεί,
  • και έχουν υλοποιηθεί μεταρρυθμίσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον, στην αγορά εργασίας και στη φορολογική διοίκηση.

Η συνολική εικόνα που προκύπτει, σύμφωνα με την Κομισιόν, είναι αυτή μιας οικονομίας που αποκτά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον παραμένει αβέβαιο.

Ανάπτυξη πάνω από την Ευρωζώνη

Η ελληνική οικονομία κατέγραψε ανάπτυξη 2,1% το 2025, επιδόση που τοποθετείται σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Για το 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 1,8% για την Ελλάδα, έναντι 0,9% για το μέσο της νομισματικής ένωσης, στοιχείο που υπογραμμίζει τη σχετική ανθεκτικότητα της χώρας.

Η θετική αυτή πορεία αποδίδεται στη διατήρηση της επενδυτικής δραστηριότητας, στη βελτίωση του παραγωγικού περιβάλλοντος και στη σταδιακή ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία. Παρά τις διεθνείς αναταράξεις, η Ελλάδα εμφανίζει σήμερα πιο σταθερά θεμέλια σε σχέση με το παρελθόν.

Πλεόνασμα και χρέος σε πτώση

Σημαντική είναι και η δημοσιονομική εικόνα που καταγράφει η Κομισιόν. Η Ελλάδα εμφάνισε πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης 1,7% του ΑΕΠ το 2025, από 1,3% το 2024. Η επίδοση αυτή αποδίδεται στη συγκράτηση των τρεχουσών δαπανών, στη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους και στην υψηλότερη απόδοση των φορολογικών εσόδων.

Παράλληλα, το δημόσιο χρέος συνεχίζει να αποκλιμακώνεται με ταχύ ρυθμό. Η Επιτροπή τοποθετεί το χρέος στο 154,2% του ΑΕΠ το 2024, στο 146,1% το 2025, στο 140,7% το 2026 και στο 134,4% το 2027. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε τρία χρόνια η χώρα αναμένεται να μειώσει τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ κατά σχεδόν 20 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι μεταρρυθμίσεις και η ψηφιακή πρόοδος

Η Κομισιόν δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Ξεχωρίζει η ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης και των τελωνειακών ελέγχων, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων συμμόρφωσης και η σημαντική μείωση του κενού ΦΠΑ.

Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην πρόοδο της δημόσιας διοίκησης και στη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, ενώ σημειώνεται ότι το μισθολογικό κόστος του Δημοσίου διαμορφώθηκε στο 10,2% του ΑΕΠ το 2025, κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 10,3%. Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν την εικόνα μιας διοίκησης που προσαρμόζεται σταδιακά σε πιο σύγχρονα πρότυπα λειτουργίας.

Ευρωπαϊκά κονδύλια και επενδύσεις

Στην ίδια έκθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα κινείται ταχύτερα από τον μέσο όρο της ΕΕ στην υλοποίηση των προγραμμάτων Πολιτικής Συνοχής, τόσο ως προς την επιλογή έργων όσο και ως προς τις πληρωμές. Παράλληλα, τονίζεται η συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην προώθηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων με θετικό αποτύπωμα στην ανταγωνιστικότητα.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε επίσης τη δυνατότητα επέκτασης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να περιλάβει υπό όρους δαπάνες και επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια και μειώνουν την εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Για την περίοδο 2026-2028 προβλέπεται ειδικό ετήσιο όριο 0,3% του ΑΕΠ και σωρευτικό όριο 0,6% του ΑΕΠ για επενδύσεις ενεργειακής ανθεκτικότητας.

Το νέο σημείο καμπής

Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνιστά μία από τις σημαντικότερες θεσμικές αναγνωρίσεις της πορείας ανάκαμψης της Ελλάδας. Η έξοδος από το καθεστώς Μακροοικονομικών Ανισορροπιών, η συνεχιζόμενη μείωση του χρέους, τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, η βελτίωση της αγοράς εργασίας και η πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις συνθέτουν μια νέα εικόνα για την ελληνική οικονομία.

Σε επίπεδο δημοσιογραφικής απόδοσης, το κεντρικό μήνυμα είναι ότι η Ελλάδα περνά σε μια νέα φάση, με περισσότερη σταθερότητα, αυξημένη αξιοπιστία και μικρότερη εξάρτηση από τις πληγές της κρίσης του παρελθόντος. Η σημερινή ανακοίνωση δεν είναι απλώς τεχνική δημοσιονομική αξιολόγηση, αλλά ένα σαφές σήμα επιστροφής στην ευρωπαϊκή κανονικότητα.

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