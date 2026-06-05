Eurostat: Άνοδος 0,3% του ΑΕΠ της ευρωζώνης το πρώτο τρίμηνο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ανάπτυξη μόλις 0,3% για την ευρωζώνη και 0,7% για την Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,7% στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2026, μετά από +1,2% στη ζώνη του ευρώ και +1,4% στην ΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρώτο τρίμηνο του 2026 το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,2% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,1% στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το τέταρτο τρίμηνο του 2025, το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,2% και στις δύο περιοχές.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, το ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε κατά 0,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (μετά από +0,1% το τέταρτο τρίμηνο του 2025). Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,6% (μετά από +2,0% το προηγούμενο τρίμηνο).

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η Δανία (+1,9 %) κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ακολουθούμενη από την Εσθονία και τη Μάλτα (και οι δύο +1,1 %). Μειώσεις καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (-12,1 %), τη Λιθουανία (-0,3 %), τη Σουηδία (-0,2 %) και τη Γαλλία (-0,1 %).

Η συνεισφορά

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η συνεισφορά στην αύξηση του ΑΕΠ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο προήλθε από:

-την τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών που ήταν θετική τόσο για τη ζώνη του ευρώ όσο και για την ΕΕ (+0,1 εκατοστιαίες μονάδες – ε.μ. και για τις δύο),

-την τελική καταναλωτική δαπάνη του δημοσίου που ήταν θετική τόσο για τη ζώνη του ευρώ όσο και για την ΕΕ (+0,1 ε.μ. και για τις δύο),

-τις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου που ήταν αρνητικές τόσο για τη ζώνη του ευρώ όσο και για την ΕΕ (-0,1 π.μ. και για τις δύο),

-τις μεταβολές των αποθεμάτων ήταν αρνητική για τη ζώνη του ευρώ (-0,1 π.μ.) και αμελητέα για την ΕΕ, και

-τις εξαγωγές μείον τις εισαγωγές που ήταν αρνητικές τόσο για τη ζώνη του ευρώ (-0,3 π.μ.) όσο και για την ΕΕ (-0,2 π.μ.).