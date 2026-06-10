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Revolut: Η εκρηκτική ανάπτυξη, οι φιλοδοξίες των 200 δισ. δολαρίων και το «φρένο» της ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επέβαλε προσωρινούς περιορισμούς στο ευρωπαϊκό τμήμα της Revolut

World 10.06.2026, 18:00
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Revolut: Η εκρηκτική ανάπτυξη, οι φιλοδοξίες των 200 δισ. δολαρίων και το «φρένο» της ΕΚΤ
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επέβαλε πέρυσι περιορισμούς στις δραστηριότητες της Revolut, σε μια παρέμβαση που ανέδειξε τις αυξανόμενες ανησυχίες των εποπτικών αρχών για τον τρόπο με τον οποίο η ταχύτερα αναπτυσσόμενη fintech της Ευρώπης λανσάρει νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times, η ΕΚΤ περιόρισε προσωρινά την άδεια του ευρωπαϊκού βραχίονα της βρετανικής ψηφιακής τράπεζας να διαθέτει νέα προϊόντα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, έως ότου αντιμετωπιστούν αδυναμίες που εντοπίστηκαν στις διαδικασίες έγκρισης και διαχείρισης κινδύνων.

Παράλληλα, η εταιρεία κλήθηκε να υποβληθεί σε ανεξάρτητο έλεγχο από τρίτο φορέα, με αντικείμενο τις λειτουργίες κινδύνου, συμμόρφωσης και νομικής υποστήριξης που σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.

Οι περιορισμοί ήταν ακόμη αυστηρότεροι εκτός Ευρώπης. Σύμφωνα με πηγές των FT, η Revolut δεν μπορούσε προσωρινά να προχωρήσει σε εξαγορές ούτε να επεκτείνει την πελατειακή της βάση εκτός της ηπείρου μέσω του ευρωπαϊκού της βραχίονα.

Η παρέμβαση αυτή έπληξε μια από τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες έχτισε την επιτυχία της η εταιρεία του Νικ Στορόνσκι. Ο ρωσικής καταγωγής συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Revolut έχει επανειλημμένα περιγράψει την εταιρική κουλτούρα ως ένα περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι λειτουργούν σαν «αυτοκατευθυνόμενοι πύραυλοι», με μεγάλη αυτονομία να σχεδιάζουν και να λανσάρουν νέα προϊόντα με ελάχιστη γραφειοκρατία.

Η στρατηγική αυτή αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματική. Μέσα σε λίγο περισσότερο από μία δεκαετία, η Revolut εξελίχθηκε από μια startup ψηφιακών πληρωμών σε έναν από τους ισχυρότερους παίκτες του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού κλάδου. Η εταιρεία προσφέρει πλέον ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από τραπεζικούς λογαριασμούς και επενδυτικά προϊόντα έως δάνεια, ασφαλιστικές υπηρεσίες και συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα.

Revolut

Η ταχεία άνοδος της Revolut

Η ταχεία ανάπτυξη εκτόξευσε και την αποτίμησή της. Σήμερα η Revolut αποτιμάται στα περίπου 115 δισ. δολάρια, σύμφωνα με πληροφορίες, από πρόσφατη δευτερογενή πώληση μετοχών. Αν ήταν ήδη εισηγμένη στο χρηματιστήριο, η κεφαλαιοποίησή της θα την κατέτασσε ανάμεσα στις μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρώπης, μπροστά από ομίλους όπως οι Barclays, BNP Paribas και CaixaBank.

Οι φιλοδοξίες της διοίκησης, ωστόσο, είναι ακόμη μεγαλύτερες. Η εταιρεία έχει ενημερώσει επενδυτές ότι μακροπρόθεσμος στόχος της είναι η εισαγωγή στο χρηματιστήριο με αποτίμηση που θα μπορούσε να φτάσει τα 200 δισ. δολάρια. Εάν το πετύχει, θα ξεπεράσει σε χρηματιστηριακή αξία τις περισσότερες παραδοσιακές ευρωπαϊκές τράπεζες, επιβεβαιώνοντας τη μετατόπιση της ισχύος από το κλασικό τραπεζικό μοντέλο προς τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η υπόθεση της Revolut αναδεικνύει παράλληλα τη διαρκή ένταση ανάμεσα στις fintech εταιρείες και τους ρυθμιστές. Από τη μία πλευρά βρίσκονται επιχειρήσεις που στηρίζουν την ανάπτυξή τους στην ταχύτητα, την καινοτομία και τη συνεχή εισαγωγή νέων υπηρεσιών. Από την άλλη, οι εποπτικές αρχές επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι η επέκταση αυτή δεν δημιουργεί κινδύνους για τους καταναλωτές ή για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Τι ζητάει η ΕΚΤ

Η ΕΚΤ φέρεται να ζήτησε από τη Revolut να επανεξετάσει τη στελέχωση και την ανεξαρτησία των μηχανισμών ελέγχου της, να ενισχύσει τις διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου και να διασφαλίσει ότι κάθε νέο προϊόν θα λαμβάνει έγκριση από εξειδικευμένους επαγγελματίες πριν κυκλοφορήσει στην αγορά. Επιπλέον, το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας κλήθηκε να αξιολογεί συστηματικά τον αντίκτυπο κάθε νέας πρωτοβουλίας στα κεφάλαια και τη ρευστότητα του ομίλου.

Η Revolut υποστηρίζει ότι βρίσκεται σε συνεχή και εποικοδομητικό διάλογο με τις εποπτικές αρχές και ότι έχει ήδη ενισχύσει σημαντικά το πλαίσιο εσωτερικών ελέγχων και διαχείρισης κινδύνου. Άτομα κοντά στην εταιρεία αναφέρουν ότι από το περασμένο καλοκαίρι έχουν υιοθετηθεί αυστηρότερες διαδικασίες αξιολόγησης νέων προϊόντων και μεγαλύτερη συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών στις αποφάσεις ανάπτυξης.

Παρά τις εποπτικές παρεμβάσεις, η αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Η Revolut έχει εξασφαλίσει τραπεζική άδεια στο Μεξικό, ενώ τον Μάρτιο υπέβαλε αίτηση για τραπεζικό χάρτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια αγορά που θεωρείται κρίσιμη για τις παγκόσμιες φιλοδοξίες της.

Τα οικονομικά της μεγέθη παραμένουν εντυπωσιακά. Η εταιρεία αριθμεί πλέον περίπου 75 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 57% το 2025, φτάνοντας τα 1,7 δισ. λίρες. Τα έσοδα ανήλθαν στα 4,5 δισ. λίρες, επιβεβαιώνοντας ότι η Revolut δεν αποτελεί πλέον απλώς μια πολλά υποσχόμενη startup, αλλά έναν κερδοφόρο τραπεζικό οργανισμό διεθνούς εμβέλειας.

Ωστόσο, η πορεία προς την αποτίμηση των 200 δισ. δολαρίων δεν θα εξαρτηθεί μόνο από την ανάπτυξη και την κερδοφορία. Θα εξαρτηθεί και από το κατά πόσο η εταιρεία μπορεί να πείσει τους ρυθμιστές ότι η κουλτούρα της ταχύτητας και της καινοτομίας μπορεί να συνυπάρξει με τα πρότυπα διακυβέρνησης και ελέγχου που απαιτεί ένας πλήρως αδειοδοτημένος τραπεζικός οργανισμός. Για τη Revolut, αυτή ίσως αποδειχθεί η σημαντικότερη δοκιμασία της επόμενης δεκαετίας.

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