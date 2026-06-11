ΟΤ FORUM – Ανδρουλάκης: Επί Μητσοτάκη κλιμακώθηκε η διαφθορά και η ατιμωρησία – Χρειάζεται πολιτική αλλαγή με προοπτική

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«Πιστεύω ότι οι πολίτες δεν περνούν καλά» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, συζητώντας για τις πολιτικές προκλήσεις, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις διασφάλισης της οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας, στο πλαίσιο του OT FORUM «100 χρόνια ΟΤ».

Εκτίμησε ότι το αφήγημα Μητσοτάκη ότι μόνο αυτός φέρνει τη σταθερότητας δεν είναι πιστευτό από τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού και υπογράμμισε ότι «εμείς προτείνουμε πολιτική αλλαγή με σιγουριά και προοπτική» παραθέτοντας τέσσερις λόγους για τους οποίους οι πολίτες πρέπει να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ: «Πρώτον έχουμε ένα σύγχρονο πολιτικό προσωπικό που μπορεί να κυβερνήσει με διαφάνεια αξιοκρατία και λογοδοσία. Έχουμε ένα πρόγραμμα προοδευτικό ρεαλιστικό υπεύθυνο που απαντά σε όλα τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της εποχής. Έχουμε πολιτική ηθική διότι δεν έχουμε ποτέ συγκρουστεί κάτω από το τραπέζι ούτε έχουμε παίξει παιχνίδια εις βάρος πολιτικών αντιπάλων και έχουμε και κάτι ακόμη πολιτική αυτονομία απ’ τα συμφέροντα».

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Ανδρουλάκης: Να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του λαού στην πολιτική

Ως κεντρικό ζήτημα, ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε την ανάγκη «να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στην πολιτική. Το πρώτο μεγάλο θέμα λοιπόν για τη δημοκρατική παράταξη είναι να ακούνε οι άνθρωποι για την πολιτική και να μη γυρνούν την πλάτη».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό αντιμετωπίζεται «με αξιοπιστία, με σοβαρότητα, με ευθύνη, με ηθική. Άρα κεντρικό ζήτημα είναι σε μια επόμενη κυβέρνηση οι πολίτες μέσα από διαβούλευση μέσα από ενεργή συμμετοχή να καταλάβουν την αξία της πολιτικής αλλαγής και της ποιότητας της δημοκρατίας».

Κάνοντας άνοιγμα στη μεσαία τάξη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι «ένα άλλο ζήτημα που αφορά την προοδευτική κυβέρνηση είναι το κοινωνικό κράτος. Αν δεν έχουμε ισχυρή δημόσια παιδεία ισχυρή δημόσια υγεία και εκτεταμένα προγράμματα κοινωνικών κατοικιών που θα βελτιώσουν τη ζωή της μεσαίας τάξης, δεν θα δούνε μια βελτίωση στη ζωή τους οι πολίτες και ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτοι οπότε μέσα τους θα σκέφτονται το εξής: “αφού λοιπόν αυτό το πολιτικό σύστημα δεν ενδιαφέρεται για μένα εγώ του γυρνώ την πλάτη”».

«Συμπεριφέρονται στο κράτος σαν λάφυρο»

Ως ένα ακόμη βασικό ζήτημα, ο κ. Ανδρουλάκης, έθεσε το κράτος δικαίου. «Εδώ τι βλέπουμε; Σκάνδαλα, συγκάλυψη, ατιμωρησία. Μέσα σε λίγες ώρες έχουμε επιδημία παραίτησης γενικών γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε χαρκατηριστικά. «Βλέπουμε ένα κόμμα, που ήρθε και κατέκτησε το κράτος (…) που συμπεριφέρεται στο κράτος σαν λάφυρο», ανέφερε.

Ανδρουλάκης: Αναθεώρηση στην επόμενη βουλή για να μην αυτοκτονήσουμε συνταγματικά

Αναφορικά με τη Συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Ανδρουλάκης, επανέλαβε της θέση του ΠΑΣΟΚ για συναίνεση στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή «για να μην μπορεί κανείς μόνος του να γράψει το άρθρο όπως θέλει». Όπως εξήγησε: «Αν είχατε μια κυβέρνηση όπως αυτή που έχουμε, που λέει ότι θέλει να αλλάξει το άρθρο 86 αλλά το έχει χρησιμοποιήσει τόσες φορές για να βάλει εμπόδιο στη δικαιοσύνη και να μην ελεγχθούν ευθύνες υπουργών της από δικογραφίες, θα την πιστεύατε; Άρα, για να μην αυτοκτονήσουμε συνταγματικά και δώσουμε το δικαίωμα στη Νέα Δημοκρατία αν είναι η επόμενη πλειοψηφία να το αλλάξει όπως θέλει, εμείς δίνουμε τη συναίνεση στη δεύτερη Βουλή για να γράψουμε το άρθρο σωστά».

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Ανδρουλάκης, ανέλυσε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική κατοικία με αξιοποίηση κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. «Εμείς προτείναμε χρηματοδοτικά εργαλεία. Προχθές λοιπόν προτείναμε και ένα καινούργιο. Από τα αδιάθετα κονδύλια του ταμείου ανάκαμψης να δοθούν στην επενδυτική τράπεζα και αυτή να υλοποιήσει τέτοια προγράμματα κοινωνικών κατοικιών με μόχλευση», είπε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εξαπέλυσε πυρά στην κυβέρνηση και για την ακρίβεια. Στάθηκε ιδιαίτερα στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων λέγοντας χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν καρτέλ, θα τα σπάσει η κυβέρνηση; Είμαστε ξένοι στον τόπο μας Δεν μπορούμε πια να κάνουμε με αξιοπρέπεια διακοπές στην Ελλάδα».

«Δεν είναι η ίδια η Ελλάδα με την Ελλάδα του χθες. Περάσαν τα μνημόνια. Μιλήσανε για μια καλύτερη ζωή… Δεσμεύτηκε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης για μια καλύτερη ζωή και η ακρίβεια είναι παντού σε ενοίκια, μεταφορές, ενέργεια, υγεία, παιδεία». Αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών και επανέλαβε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ άλλων για μηδενισμό του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και φόρο στα μερίσματα των Τραπεζών μέσω έκτακτης φορολόγησης.

Ανδρουλάκης: Φουλ επίθεση κατά Μητσοτάκη, στο στόχαστρο και ο Τσίπρας

«Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική αλλαγή και η ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θα υπηρετήσουμε. Αυτό αποφασίσαμε στο Συνέδριο. Έτσι θα πάμε στις εκλογές», είπε σε άλλο σημείο ο κ. Ανδρουλάκης, προσθέτοντας: «Ο Μητσοτάκης έχει ένα χαρακτηριστικό, είναι υπέρμετρα αλάζονας».

Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη, «επί Μητσοτάκη, κλιμακώθηκε η διαφθορά, η ατιμωρησία. Παραμένουν πολύ μεγάλες οι δυσκολίες των πολιτών. Καλώ τους πολίτες να μας εμπιστευτούν για να κάνει η χώρα ένα άλμα μπροστά, γιατί αν κερδίσει η ΝΔ θα είναι άλμα στο κενό»

Για τον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε πως «είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που τιμήθηκε και κρίθηκε από τον ελληνικό λαό και ο οποίος ηττήθηκε από τη ΝΔ με τη μεγαλύτερη διαφορά. Επιστρέφει με ένα ιδιότυπο τρόπο: Διαλύοντας το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό».

«Και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας είχαν πολλές ευκαιρίες. Ο λαός να τους αξιολογήσει και να δώσει μια ευκαιρία και στην νέα γενιά του ΠΑΣΟΚ» ανέφερε.

Για τις υποκλοπές

Ερωτηθείς σχετικά με τις υποκλοπές ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στον δικαστικό αγώνα που έδωσε: «Και το αποκάλυψα και τους καταδίκασα» είπε.

«Ένας άνθρωπος ο οποίος η πρώτη μέρα που γίνεται πρωθυπουργός οργανώνει με μια παρέα στο Μαξίμου τέτοιους μηχανισμούς είναι ικανός για όλα»

«Αν δεν είχα περάσει το κατώφλι του Αρείου Πάγου, δεν θα ήξερε κανείς σήμερα τίποτα. Και να αναρωτηθούν οι Έλληνες πολίτες γιατί αυτό που έκανα εγώ δεν το έκαναν και οι υπόλοιποι (…) Και κάτι άλλο. Ποιος καταδίκασε αυτούς τους ανθρώπους και σήμερα γίνεται αυτή η έρευνα; Γιατί για να έχετε τα στοιχεία αυτά, κάποιοι καταδικαστήκανε, με αποτέλεσμα τώρα να φοβούνται και να δίνουν στοιχεία όπως ο κύριος Ντίλιαν. Αν δεν είχα καταδικάσει τον κύριο Ντίλιαν, θα έδινε τα στοιχεία που δίνει σήμερα; Όχι. Θα ήταν σε μια χώρα του εξωτερικού και θα πέρναγε πάρα πολύ καλά με τα χρήματα που κέρδισε από την πώληση του Predator», είπε.

Ξεκίνησα ένα μοναχικό αγώνα και χαίρομαι που συνδράμουν και άλλες δυνάμεις. Αυτός ο αγώνας θα πάει μέχρι τέλους», δήλωσε εξαπολύοντας βέλη κατά του Κ. Μητσοτάκη: «Ένας άνθρωπος ο οποίος στο μυαλό του γίνεται πρωθυπουργός για να στηθούν τέτοιοι μηχανισμοί είναι ικανός για όλα.

»Ένας άνθρωπος ο οποίος η πρώτη μέρα που γίνεται πρωθυπουργός οργανώνει με μια παρέα στο Μαξίμου τέτοιους μηχανισμούς είναι ικανός για όλα. Και πρέπει λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι υπάρχουν όρια στην εξουσία τους. Και όταν ξεπερνούν αυτά τα όρια θα πληρώνουν για να μην υπάρχει επανάληψη τέτοιων σκοτεινών πρακτικών».

Κλείνοντας ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε το αίτημα «να έρθει ο κ. Ντίλιαν και ο κ. Δημητριάδης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας» .

Πηγή: in.gr