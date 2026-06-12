Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα υψηλά έτους

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Σε νέα υψηλά έτους κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να διασπά ανοδικά το επίπεδο των 2.420 μονάδων, ακολουθώντας το θετικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 1,32% στις 2.428,03 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 23,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 3,6 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 1,48% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.169,95 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 2,28% στις 2.740,41 μονάδες.

Γεωπολιτική ανάταση…

Ισχυρή είναι η ανοδική αντίδραση των διεθνών αγορών σήμερα, με το ελληνικό χρηματιστήριο να ακολουθεί. Καταλύτης για την ενίσχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος αποτέλεσαν οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν βρίσκεται κοντά και ενδέχεται να υπογραφεί ακόμη και εντός του Σαββατοκύριακου.

Οι τοποθετήσεις του βελτίωσαν σημαντικά τη διάθεση ανάληψης κινδύνου στις παγκόσμιες αγορές, οδηγώντας τους επενδυτές σε τοποθετήσεις σε πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, με τις μετοχές τεχνολογίας να πρωταγωνιστούν διεθνώς.

Το βελτιωμένο διεθνές περιβάλλον μεταφέρεται και στην ελληνική αγορά, η οποία συνεχίζει την ανοδική της πορεία, με τους αγοραστές να διατηρούν τον έλεγχο των κινήσεων. Σε τεχνικό επίπεδο, η διατήρηση του Γενικού Δείκτη πάνω από την κρίσιμη ζώνη των 2.410 μονάδων αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η καθαρή ανοδική διάσπαση και επιβεβαίωση πάνω από το συγκεκριμένο επίπεδο ανοίγει πλέον τον δρόμο για κίνηση προς την περιοχή των 2.480 μονάδων, επαναφέροντας με ακόμη μεγαλύτερη ένταση το ανοδικό momentum στο προσκήνιο και ενισχύοντας τις προσδοκίες για συνέχιση της θετικής τάσης το επόμενο διάστημα.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΔΑΑ σημειώνει κέρδη 3,14%, με τις Aegean, Πειραιώς, ΕΛΧΑ, Optima, Eurobank, Alpha Bank και Τιτάν να ακολουθούν με άνοδο άνω του 2%. Πάνω από το 1% είναι η άνοδος σε Cenergy, Allwyn, Σαράντης, Aktor, Εθνική, Βιοχάλκο, Metlen, Helleniq Energy, Κύπρου, ΟΤΕ και ΔΕΗ.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι ΕΥΔΑΠ, Jumbo και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ ήπια πτωτικά η Coca Cola. Η Motor Oil χάνει 2,02%.