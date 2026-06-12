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OT FORUM: Coca-Cola HBC και Nespresso Hellas επενδύουν σε καινοτομία, ανάπτυξη και βιώσιμη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

Οι επενδύσεις και η καινοτομία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του General Manager της Coca-Cola HBC, Svetoslav Atanasov, και του CEO της Nespresso Hellas, Αντώνη Αυγερόπουλου, στο OT FORUM

OT FORUM 12.06.2026, 15:29
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OT FORUM: Coca-Cola HBC και Nespresso Hellas επενδύουν σε καινοτομία, ανάπτυξη και βιώσιμη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα
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Τη σημασία των επενδύσεων, της καινοτομίας και της συνεχούς προσαρμογής σε ένα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον ανέδειξαν οι επικεφαλής της Coca-Cola HBC και της Nespresso Hellas κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο 7o OT FORUM, παρουσιάζοντας το όραμά τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην ελληνική οικονομία. Την συζήτηση συντόνισαν οι δημοσιογράφοι Γιώργος Μανέττας, Αθανασίου Ακρίβου και Αλέξανδρος Κλώσσας.

Οι επενδύσεις της Coca Cola

Ο CEO της Coca-Cola HBC, Svetoslav Atanasov, αναφέρθηκε στις σημαντικές επενδύσεις που υλοποιεί η εταιρεία στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι πρόσφατα ανακοινώθηκε επένδυση 20 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο του Σχηματαρίου για τη δημιουργία νέας γραμμής παραγωγής PET, η οποία διπλασιάζει την παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας. Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά σε επένδυση 31 εκατ. ευρώ στο κέντρο διανομής της Αθήνας, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες εξυπηρέτησης της ελληνικής αγοράς.

Όπως σημείωσε, οι συνολικές επενδύσεις της Coca-Cola HBC στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια ανέρχονται σε 180 εκατ. ευρώ, με έμφαση στις υποδομές, την ψηφιοποίηση και την ανάπτυξη της αγοράς. «Στόχος μας είναι να αποτελούμε τον συνεργάτη ποτών 24/7 για τους πελάτες μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η συνεχής εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων αποτελεί βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας.

Ερωτηθείς για το τι χρειάζεται η ελληνική οικονομία προκειμένου να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις, ο κ. Atanasov υπογράμμισε ότι η ανταγωνιστικότητα αποτελεί υπόθεση τόσο του επιχειρηματικού περιβάλλοντος όσο και των ίδιων των επιχειρήσεων. Όπως ανέφερε, η Coca-Cola HBC υιοθετεί μια ενεργητική στάση, επενδύοντας συνεχώς στην ανάπτυξη, την καινοτομία και το ανθρώπινο δυναμικό της.

Παρουσίασε και το κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα της εταιρείας, σημειώνοντας ότι η προστιθέμενη αξία που δημιουργεί στην ελληνική οικονομία μαζί με τους συνεργάτες, τους προμηθευτές και τους πελάτες της φθάνει τα 2,2 δισ. ευρώ ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,9% του ελληνικού ΑΕΠ. Παράλληλα, η δραστηριότητά της στηρίζει 50.700 θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, ενώ κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται στην εταιρεία οδηγεί στη δημιουργία ακόμη 21 θέσεων στην οικονομία.

Στο DNA της Nespresso η καινοτομία

Από την πλευρά του, ο CEO της Nespresso Hellas, Αντώνης Αυγερόπουλος, στάθηκε αρχικά στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος του καφέ διεθνώς, με κυριότερη την κλιματική αλλαγή, η οποία απειλεί τη μελλοντική παραγωγή του προϊόντος. Όπως τόνισε, οι μεγάλες εταιρείες οφείλουν να επενδύουν στις χώρες προέλευσης του καφέ και να στηρίζουν τους παραγωγούς, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις δυνατότητες που δημιουργεί η τεχνολογική πρόοδος και ειδικά η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία, όπως σημείωσε, δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να μετατοπίσουν το βάρος από τις εσωτερικές διαδικασίες προς την καλύτερη κατανόηση της αγοράς και των καταναλωτών.

Αναφερόμενος στους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της Nespresso, ο κ. Αυγερόπουλος υπογράμμισε ότι η επιτυχία της εταιρείας στηρίζεται στους ανθρώπους της και στην καινοτομία. Όπως ανέφερε, η καινοτομία βρίσκεται στο DNA της Nespresso από την ίδρυσή της, καθώς η εταιρεία επαναπροσδιόρισε τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζεται, διατίθεται και καταναλώνεται ο καφές.

«Το σημείο όπου συναντώνται οι άνθρωποι και η καινοτομία είναι η εταιρική κουλτούρα», σημείωσε, εξηγώντας ότι η διατήρηση ενός καινοτόμου πνεύματος, ακόμη και σε έναν μεγάλο οργανισμό, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον έγκαιρο εντοπισμό ευκαιριών και τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής.

Σχολιάζοντας τις μεταβολές στις συνήθειες κατανάλωσης καφέ στην Ελλάδα, ο επικεφαλής της Nespresso Hellas τόνισε ότι ο Έλληνας καταναλωτής εξελίσσεται με ταχύτητα, αναζητώντας ολοένα και περισσότερες επιλογές, τόσο ως προς τις γεύσεις όσο και ως προς τις μορφές κατανάλωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Nespresso έχει αναπτύξει λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, αξιοποιώντας την καινοτομία για τη δημιουργία προϊόντων που ανταποκρίνονται στις τοπικές προτιμήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το σύστημα που επιτρέπει την εύκολη παρασκευή freddo καφέ με μία μόνο κάψουλα, καθώς και η δημιουργία του «Athens Freddo», ενός προϊόντος που ξεκίνησε από την ελληνική αγορά και πλέον διατίθεται στα καταστήματα Nespresso παγκοσμίως.

Το κοινό μήνυμα των δύο στελεχών ήταν σαφές: η βιώσιμη ανάπτυξη, η επένδυση στην καινοτομία, η στενή σχέση με τον καταναλωτή και η διαρκής προσαρμογή στις αλλαγές αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που θα καθορίσουν την επιτυχία των επιχειρήσεων τα επόμενα χρόνια.

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