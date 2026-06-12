OT FORUM – Παυλόπουλος: Δεν θεωρώ αναγκαία τη συνταγματική αναθεώρηση

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«Δεν θεωρώ απαραίτητη αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση, την θεωρώ αναθεώρηση αμηχανίας και είναι γεμάτη από πλεονασμούς» τόνισε με αιχμηρό τρόπο ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος μιλώντας στο 7ο ΟΤ FORUM ενώ αναφέρθηκε ακόμη στα εθνικά θέματα εστιάζοντας στις τουρκικές απειλές.

Ο κ. Παυλόπουλος μιλώντας στους δημοσιογράφους Αναστασία Γιάμαλη, Δημήτρη Μανιάτη και Ελένη Στεργίου, υποστήριξε για τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για τη συνταγματική αναθεώρηση και τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί από την κυβέρνηση, ότι γεμίζουμε το Σύνταγμα με τόσα περιττά πράγματα τονίζοντας με νόημα ότι αυτό που χρειάζεται είναι σεβασμό και εφαρμογή του συντάγματος.

«Αν δούμε την ιστορία των αναθεωρήσεων, θα δούμε ότι το Σύνταγμα του 1975 που έκλεισε πάνω από μισό αιώνα είναι το αρτιότερο. Αυτό το Σύνταγμα έχει ανάγκη από σεβασμό γιατί είναι πλήρες. Γίνανε αναθεωρήσεις και συμμετείχα και εγώ ενεργά, όπως η αναθεώρηση του 2001 η οποία ήταν μία αναθεώρηση απόλυτα συναινετική γιατί ήταν αναγκαίες ορισμένες μεταρρυθμίσεις».

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Άλλες αναθεωρήσεις – συνέχισε ο κ. Παυλόπουλος – ήταν προσχηματικές όπως αυτή του 1985.

«Μετά βλέπουμε την αναθεώρηση του 2019, και έχουμε έναν ΠτΔ που εκλέγεται με συναινετικές διαδικασίες και σήμερα μετά την αναθεώρηση αυτή θα μπορεί να εκλεγεί ακόμη και με σχετική πλειοψηφία» είπε για να προσθέσει ότι η τωρινή αναθεώρηση δεν είναι αναγκαία σε πολλά πράγματα.

Σε άλλο σημείο τόνισε κάνοντας αναφορές και στο predator: «Σκέφτεται ο πολίτης έχει κενά το Σύνταγμα και δεν πήραν μέτρα μέχρι σήμερα. Έτσι είναι; Κάθε άλλο. Το Σύνταγμα είναι που η τεχνητή νοημοσύνη μέσα από το predator δημιούργησε αυτές τις καταστάσεις στην Ελλάδα; Και εδώ είναι γιατί δεν εφαρμόζουμε το Σύνταγμα για τις διατάξεις που προστατεύουν θεμελιώδη δικαιώματα. Βλέπω συνταγματικό λαϊκισμό. Φτάνει σε όρια τα οποία ομολογώ μέσα μου – για να χρησιμοποιήσω τη φράση του Ελύτη – έχω μία γεύση τρικυμίας στα χείλη όταν σκέφτομαι και βλέπω προμετωπίδα του άρθρου 16. Ξέρετε πως ξεκινάει; Κρατική μέριμνα για την προστασία και προαγωγή της ελληνικής γλώσσας. Όποιοι το έγραψαν δεν έχουν σχέση με την ελληνική γλώσσα».

Το άρθρο 86 δεν εφαρμόζεται

Σε άλλο σημείο τόνισε ότι «αυτή τη στιγμή ισχύει το άρθρο 86 και έχουμε δρόμο μπροστά μας για να αλλάξει, που πρέπει να αλλάξει. Αλλά πρέπει να εφαρμοστεί. Ας πούμε αλλάζει. Θα έχει αναδρομικότητα; Υπάρχουν εμπόδια σημαντικά και αμφιβολίες στην επιστήμη εάν η αναδρομικότητα μπορεί να έχει εφαρμογή.

Πρέπει να το εφαρμόσουμε γιατί κινδυνεύουμε να δούμε ανθρώπους που δεν θα τιμωρηθούν.

Δικαιολογημένη είναι και η αναθεώρηση για το άρθρο 16. Αφού πανηγύρισε ένα νόμο που ψήφισε (σ.σ. η κυβέρνηση) και εφαρμόστηκε αναρωτήθηκε τι εξυπηρετεί η αναθεώρηση; Εγώ είμαι υπέρ όπως και το 2008. Έρχεται το ΣτΕ και λέει ότι ο νόμος είναι συνταγματικός αλλά χωρίς να κάνει προδικαστικό ερώτημα στο δικαστήριο της ΕΕ.

Όταν αναθεωρούμε το Σύνταγμα πρέπει να βάλουμε εγγυήσεις τι εννοούμε μη κρατικά μη κερδοσκοπικά. Γιατί όταν το θέταμε λέγαμε ότι θα έρθουν πανεπιστήμια κοσμήματα. Εάν όλη αυτή η ιστορία έγινε για να δούμε αυτά τα πανεπιστήμια που έχουν έρθει, δεν το θεωρώ τομή».

«Η Τουρκία είναι μία διαρκής απειλή»

Ο κ. Παυλόπουλος στη συζήτηση που είχε στο 7ο OT FORUM έκανε εκτενή αναφορά στην τουρκική προκλητικότητα και αναρωτήθηκε πόσα καλοκαίρια υπήρχαν ήρεμα με την Τουρκία.

«Η Τουρκία είναι μία διαρκής απειλή. Έχουμε έναν γείτονα που δεν σέβεται τίποτα από πλευράς διεθνούς δικαίου. Έχουμε έναν γείτονα ο οποίος δεν εννοεί να εφαρμόσει τίποτα και το λέει. Είναι μία Τουρκία που πίσω της έχει αιώνες βαρβαρότητας όχι με ευθύνη του λαού αλλά των ηγεσιών της» είπε για να προσθέσει.

«Μία χώρα ευρωπαϊκή με αυτό το επίπεδο ενόπλων δυνάμεων κα σε επίπεδο φρονήματος είναι δυνατόν να συγκρίνεται με την Τουρκία; Μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε τουρκική απειλή» τόνισε σημειώνοντας παράλληλα ότι η γειτονική χώρα δεν αποδέχθηκε πότε τη Συνθήκη της Λωζάνης λέγοντας ότι πάντα προσπαθούσε να την ανατρέψει.

Τέλος, σημείωσε ότι η Τουρκία χτίζει τετελεσμένα. «Αυτή είναι η πραγματικότητα της Τουρκίας. Έγινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο το οποίο ήταν απαράδεκτο. και ανυπόστατο και εμείς έπρεπε να επεκτείνουμε αμέσως στα 12 μίλια νοτίως της Ρόδου. Αυτό θα διασφάλιζε την κυριαρχία μας. Δεν μπορεί η Τουρκία να δημιουργήσει κάποιο επεισόδιο» τόνισε χαρακτηριστικά.