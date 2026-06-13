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Κλάδος τροφίμων: Γιατί παραμένει ψηλά στην ατζέντα των επενδυτών – Τι αποκαλύπτουν τα πρόσφατα deals

Νέες επενδυτικές κινήσεις αναδιαμορφώνουν τον κλάδο τροφίμων στην εγχώρια σκηνή - Κρίσιμη η παράμετρος των εξαγωγών - Ποιοι «ανιχνεύουν» την αγορά

Τρόφιμα – ποτά 13.06.2026, 20:00
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Κλάδος τροφίμων: Γιατί παραμένει ψηλά στην ατζέντα των επενδυτών – Τι αποκαλύπτουν τα πρόσφατα deals
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

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Ψηλά στην επενδυτική ατζέντα βρίσκεται ο κλάδος των τροφίμων στην ελληνική σκηνή, παρά την γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Με στρατηγικές εξαγορές οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου ενισχύουν την παρουσία τους στη χώρα, αποβλέποντας μελλοντικά σε υπεραποδόσεις, τόσο με επέκταση στην εγχώρια αγορά όσο και μέσω εξαγωγών.

Δεν είναι τυχαίο ότι στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒΤ υπογραμμίστηκε ο κομβικός ρόλος της βιομηχανίας τροφίμων στην παραγωγική δυναμική της Ελλάδας.

Για τη διοίκησης της IDEAL Holdings ο τομέας των τροφίμων παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, εφόσον ο Μπάρμπα Στάθης διατηρεί τον ρόλο της επενδυτικής πλατφόρμας, στην οποία θα μπορούσαν να προκύψουν νέες δραστηριότητες υπό τις κατάλληλες συνθήκες.

Στην πρόσφατη γενική συνέλευση των μετόχων ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος Δ.Σ. της IDEAL Holdings, τόνισε ότι το ενδιαφέρον της εταιρείας για εξαγορές παραμένει ενεργό. Μάλιστα, εξετάζονται και μειοψηφικές συμμετοχές, με την προϋπόθεση ότι προσφέρουν μια ξεκάθαρη πορεία εξέλιξης.

Την ίδια ώρα, ο Ινδός επιχειρηματίας Ταϊζούν Κορακιουάλα (Taizoon Khorakiwala) –βασικός μέτοχος της αλυσίδας Κουλουράδες– βολιδοσκοπεί νέες ευκαιρίες για εξαγορές, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, στον απόηχο της πρόσφατης «συμμαχίας» που θα συνάπτουν οι Κουλουράδες με τα Bread Factory.

Το deal έρχεται σε μια περίοδο όπου η εστίαση καλείται να διαχειριστεί αυξημένα κόστη σε ενέργεια, πρώτες ύλες και λειτουργία. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι συνέργειες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Από τη μία πλευρά, η Bread Factory ενισχύει την προϊοντική της βάση και αποκτά πρόσβαση σε ένα διευρυμένο δίκτυο προμηθευτών. Από την άλλη, οι Κουλουράδες αποκτούν ένα νέο κανάλι διάθεσης και μια πλατφόρμα για διεθνή ανάπτυξη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πιλοτική εφαρμογή της συνεργασίας, με τους Κουλουράδες ήδη να τροφοδοτούν καταστήματα της Bread Factory.

Στο προσκήνιο επανήλθαν πρόσφατα φημολογίες για την πώληση της Δέλτα από το CVC Capital Partners, χωρίς όμως να ακολουθήσει ουσιαστική συνέχεια, ενδεχομένως επειδή η αγορά έκρινε υψηλό το προτεινόμενο τίμημα.

Στάση αναμονής πάντως τηρεί επί του παρόντος το CVC για την Μιχαήλ Αραμπατζής Α.Β.Ε.Ε. – Ελληνική Ζύμη, ποντάρωντας στο αποτύπωμα που έχει το brand Elzymi σε οργανωμένα δίκτυα του Καναδά του και του εξωτερικού για να προχωρήσει σε αποεπένδυση με καλύτερους όρους.

Επενδύσεις στην υγιεινή διατροφή

Στο ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα δεν έχει περάσει απαρατήρητη η στροφή των καταναλωτών στην υγεινή διατροφή.

Ήδη τον Απρίλιο, η Kappa Perla εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας υγιεινών παιδικών σνακ Sporos Meals, η οποία παρασκευάζει clean-label προϊόντα. Στους σκοπούς της Kappa Perla περιλαμβάνεται η ενίσχυση της εξωστρέφειας της εταιρείας και ο εμπλουτισμός του προϊοντικού καταλόγου της Sporos Meals και η

Την ίδια περίοδο, το επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap II (SMERC II), προχώρησε στην πλειοψηφική εξαγορά της Βιοϋγεία Α.Ε., αναγνωρίζοντας τη δυναμική ανάπτυξης της αγοράς βιολογικών τροφίμων στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

Κλάδος τροφίμων: Στο επίκεντρο οι εξαγωγές

Την εξαγωγική τους δραστηριότητα θέλουν να ενισχύσουν και τα brands Μύλοι Δάκου – Ζυμαρικά HΛΙΟΣ. Για τον λόγο αυτό θα συνθέσουν έναν νέο οργανισμό αξιοποιώντας τη βαθιά γνώση της αλευροποιίας και της μακαρονοποιίας, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση.

Στους μελλοντικούς σκοπούς του οργανισμού περιλαμβάνεται η αξιοποίηση συνεργειών σε όλη την παραγωγική και εφοδιαστική αλυσίδα, η υλοποίηση επενδύσεων και η σύγχρονη εταιρική διαχείριση.

Οι κινήσεις αυτές αναμένεται να δημιουργήσουν νέες προοπτικές ανάπτυξης για την εταιρεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, μέσω του διπλασιασμού των εξαγωγών ως το 2030.

Στις εξαγωγές φαίνεται να ποντάρει και ο Κώστας Σουλιώτης, ο οποίος κατείχε το 45% της Paliria και πρόσφατα αγόρασε το 36% από την οικογένεια Κάτσου. Το επιχειρηματικό πλάνο προβλέπει διπλασιασμό των μεγεθών τα επόμενα χρόνια, αξιοποιώντας κυρίως τον έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα της εταιρείας, καθώς περίπου το 80% της παραγωγής κατευθύνεται σε διεθνείς αγορές.

Ενδεικτική της τάσης για μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας μέσω ενίσχυσης του brand σε αγορές του εξωτερικού είναι και η περίπτωση της Alfa Pastry, η οποία πέρσι εξαγόρασε το 100% της αμερικανικής θυγατρικής της Alfa Holdings USA καθώς και το 70% της Trio Bakery Inc. στον Καναδά.

Οι παραπάνω στρατηγικές κινήσεις φανερώνουν ότι οι επενδυτές έχουν ανακαλύψει «φλέβα χρυσού», αναγνωρίζοντας την αναπτυξιακή δυναμική που προσφέρει ο κλάδος των τροφίμων,  τόσο για την εγχώρια αγορά, παρά τον ανταγωνισμό, όσο μέσα από τις εξαγωγές.

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